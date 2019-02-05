Какие жидкости ни в коем случае нельзя проливать на кузов авто

Возьмем, к примеру, тормозную жидкость. Без тормозов никакая машина не мыслима. Так что «тормозуха» всегда присутствует в авто. Иногда ее меняют, доливают в бачок и т. п. Но мало кто знает, чем грозит неосторожное обращение с этой субстанцией.

Дело в том, что в составе большинства применяющихся сейчас тормозных жидкостей присутствуют вещества класса гликолей. А они очень неплохо взаимодействуют с некоторыми видами автомобильных красок. Если нечаянно пролить на кузов «тормозуху» и немедленно не удалить ее оттуда, есть большая вероятность, что жидкость вступит в реакцию с ЛКП. Из-за этого покрытие вспухнет и отслоится от металла.

Заметим, что подобный сценарий более вероятен для машин, выпущенных несколько лет назад или уже проходивших кузовной ремонт. Что касается авто, окрашенных на заводе по современным стандартам — с использованием красок на водной основе, то они, как правило, контакта с тормозной жидкостью не боятся.

Но у них свои проблемы. «Водные» краски чувствительны к нашатырному спирту. Это вещество часто встречается в составе бытовых чистящих средств.