Какие жидкости ни в коем случае нельзя проливать на кузов авто

Все знают, что соль и прочие противогололедные реагенты способствуют коррозии автомобильного кузова. Однако испортить лакокрасочное покрытие собственной машины автовладелец может и сам — совершенно безобидными, на первый взгляд, жидкостями.
Максим Строкер

Возьмем, к примеру, тормозную жидкость. Без тормозов никакая машина не мыслима. Так что «тормозуха» всегда присутствует в авто. Иногда ее меняют, доливают в бачок и т. п. Но мало кто знает, чем грозит неосторожное обращение с этой субстанцией.

Дело в том, что в составе большинства применяющихся сейчас тормозных жидкостей присутствуют вещества класса гликолей. А они очень неплохо взаимодействуют с некоторыми видами автомобильных красок. Если нечаянно пролить на кузов «тормозуху» и немедленно не удалить ее оттуда, есть большая вероятность, что жидкость вступит в реакцию с ЛКП. Из-за этого покрытие вспухнет и отслоится от металла.

Заметим, что подобный сценарий более вероятен для машин, выпущенных несколько лет назад или уже проходивших кузовной ремонт. Что касается авто, окрашенных на заводе по современным стандартам — с использованием красок на водной основе, то они, как правило, контакта с тормозной жидкостью не боятся.

Но у них свои проблемы. «Водные» краски чувствительны к нашатырному спирту. Это вещество часто встречается в составе бытовых чистящих средств.

Поэтому, прежде чем последовать чьему-то совету отмыть кузов от дорожного битума или следов тополиных почек с помощью какого-либо кухонного средства, прежде изучите состав этой чудо-химии. И если там среди прочих ингредиентов указан нашатырь — лучше не рискуйте. Вы же не знаете точно, чем именно красили именно ваше авто. Битумные пятна на кузове не стоит пытаться удалять и с помощью смывки для маникюрного лака. Есть риск смыть гораздо больше, чем требовалось.

По поводу электролита из аккумуляторной батареи машины, полагаем, распространяться долго не стоит. Это — кислота, которая разъедает любую краску. Так что если вы обнаружили, что АКБ потекла по каким-либо причинам — обязательно проверьте, не попал ли электролит на детали кузова.

Чуть более безобидной, но совсем не полезной для ЛКП машины будет встреча с тем или иным видом газировки, которую многие из нас любят пить. А между тем в качестве регулятора кислотности в подобных продуктах чаще всего используется ортофосфорная и лимонная кислоты. Концентрации их не такие высокие как в АКБ, да и химическая активность у вышеназванных веществ не столь высокая. Но тем не менее, контакт с ними автомобильной краске противопоказан.

технология, ремонт, техническое обслуживание
6 февраля 2019
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