Можно ли своими силами отполировать фары машины

Во всемирной паутине есть множество советов по восстановлению фар, но, к сожалению, далеко не все из них действенные. Мы нашли лучший способ, который позволит легко и, главное, дешево вернуть оптике своей «ласточки» первозданный вид. Подробности — в материале портала «АвтоВзгляд».
Камни и песок, въевшаяся грязь и дорожные реагенты, высохшие останки насекомых — все эти «радости» российских дорог, действующие в тандеме, способны за считанные месяцы превратить новые фары в мутные и плохо освещающие дорогу куски пластика. Поэтому в России предлагают множество средств и услуг, гарантирующих оптике былой функционал и привлекательный внешний вид.
Каждая контора, занимающаяся детейлингом или локальным ремонтом, обязательно предложит автовладельцу восстановить светотехнику. Причина в том, что это простая и очень бюджетная операция, а результат виден невооруженным глазом. Можно ли добиться аналогичного эффекта своими силами, не применяя специализированное оборудование?
ДВА ЧАСА ВНИМАНИЯ
Конечно, можно! Все необходимое продается на соседнем строительном рынке и магазине автозапчастей, хотя сама работа займет несколько часов при том, что наведение лоска не требует специальных знаний: аккуратность, внимательность и желание — вот все, что нужно для реставрации автомобильной фары.
Для локального ремонта потребуется шлифовальный круг, шкурка зерном 1500 и 2000, емкость с водой и полироль. Не пытайтесь восстановить пластику зубной пастой, как советуют «знатоки» с автомобильных форумов! Результат будет посредственный, трудозатраты никто не компенсирует, а цена пасты соизмерима со стоимостью полироли. Ведь не обязательно покупать составы именитых брендов, можно обойтись и «развесной» полиролью для пластика, цена которой не превысит сотню рублей за нужные для работы 50 грамм. Именно такого количества «химии» будет достаточно для обработки обоих «светильников».
Кстати, специальная полировальная машинка действительно позволит выполнить операцию быстрее и качественнее. Но если такого оборудования не нашлось во всем гаражном кооперативе, то можно воспользоваться простым шуроповертом, заранее приобретя соответствующую насадку, или болгаркой.
Терпение и труд все перетрут
Прежде всего, следует снять верхний слой — заматировать фары. Для этого воспользуемся сначала более грубой шкуркой, а затем и более мелкой. «Абразив» следует намочить, чтобы получить более «нежный» эффект. Тоже касается и полировальной пасты: ее следует разбавить в пропорции один к одному с водой.
Сняв верхний слой, наносим химию на поверхность и начинаем обработку шлифовальной машинкой. Круговыми движениями площадью с ладонь перемещаем круг по всей площади фары. Ни в коем случае нельзя задерживаться на одном месте — пластик может нагреться от трения и деформироваться. Также следует помнить, что наша задача — снять поврежденный верхний слой, не наделав дыр. Поэтому периодически следует смывать водой остатки пасты и проверять результат.
За два часа можно своими силами и без чьей-либо помощи вернуть фарам первоначальный блеск и трудоспособность, заметно улучшив внешний вид своего авто. Помимо визуального удовлетворения, водитель получит значительный и давно уже забытый уровень освещенности на ночной дороге, который является обязательным элементом безопасности дорожного движения.