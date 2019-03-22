Можно ли своими силами отполировать фары машины

Камни и песок, въевшаяся грязь и дорожные реагенты, высохшие останки насекомых — все эти «радости» российских дорог, действующие в тандеме, способны за считанные месяцы превратить новые фары в мутные и плохо освещающие дорогу куски пластика. Поэтому в России предлагают множество средств и услуг, гарантирующих оптике былой функционал и привлекательный внешний вид.

Каждая контора, занимающаяся детейлингом или локальным ремонтом, обязательно предложит автовладельцу восстановить светотехнику. Причина в том, что это простая и очень бюджетная операция, а результат виден невооруженным глазом. Можно ли добиться аналогичного эффекта своими силами, не применяя специализированное оборудование?

ДВА ЧАСА ВНИМАНИЯ

Конечно, можно! Все необходимое продается на соседнем строительном рынке и магазине автозапчастей, хотя сама работа займет несколько часов при том, что наведение лоска не требует специальных знаний: аккуратность, внимательность и желание — вот все, что нужно для реставрации автомобильной фары.