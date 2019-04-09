3 причины, почему скрипят колодки в автомобиле

Что может быть хуже, чем постоянный скрип колодок? Только осознание неисправности тормозной системы, которая и является причиной этого назойливого звука. Тормоза могут заскрипеть в любой момент, но весной это случается чаще обычного. Что делать?
Влажность «как в аквариуме» становится достаточной причиной, а если добавить огромное количество грязи, которую зима оставляет в наследство — то получается мощный коктейль, способный превратить даже новый тормозной механизм в оркестр.
Причиной неприятного звука может стать мелкий камушек, застрявший между колодкой и диском, но в этом случае «хворь» пройдет уже через несколько нажатий на соответствующую педаль. Если свист, скрип, лязг не покидают контур автомобиля — значит проблема глубже.
Ее высочество, ржавчина!
Стоит автомобилю «подождать» несколько дней на улице или в холодном гараже, как на тормозных дисках образуется слой ржи. Водитель этого не замечает, но аналогичный «налет» появляется и на колодках. Именно она, треклятая и непобедимая, может стать причиной отвратительного душераздирающего лязга, который издает авто при нажатии на педаль тормоза.
В зависимости от количества дней, проведенных без движения, «нарост» может быть «терпимым» и «криминальным». Порой колодки становятся частью диска, а разомкнуть механизм не удается даже с помощью специальной химии. В большинстве же случаев проблему удается решить за несколько сотен метров, аккуратно «разрабатывая» механизм. Главное в этом случае помнить: тормозной путь будет значительно длиннее.
Мерзкий скрип скоро уйдет, колодка с диском «сработают» весь налет. Но ведь ржа появилась внутри суппортов, что может привести к заклиниванию колеса или полному отказу — тогда автомобиль развернет! Так что в случае долгой зимовки на одном месте, систему лучше обработать с разбором, тем более, что операция стоит не более 3 000 рублей.
Самая распространенная весенняя причина скрипа тормозов — глубокая лужа. Раскаленные трением тормозные диски попадают в воду, резко охлаждаются и мгновенно «идут волной». Учитывая, что расстояние от колодки до «круглого» несколько миллиметров, то механизм начинает издавать кошмарные звуки мгновенно.
Увы, победить эту хворь можно только одним способом — заменой. Выпрямить тормозной диск невозможно, а убеждение некоторых водителей, мол, «притрется» со временем, приводит только к ухудшению работы всей системы, увеличению тормозного пути и безальтернативному ДТП. Стоит ли такая экономия «свеч», решать вам.
В качестве вишенки, можно привести пример KIA Stinger, чьи четыре тормозных диска обойдутся в 30 000 рублей. А вот комплект передней оптики в тандеме с блоком адаптивного круиз-контроля, который спрятан под решеткой радиатора и страдает в каждой аварии, будет стоить уже 1 000 000 рублей. Как-то не очень привлекательно.
Износ
Элементы тормозной системы имеют свойство изнашиваться и являются «расходниками». Следовательно, иногда их все же стоит менять: чтобы водитель не пропустил момент замены, на колодках часто устанавливают специальную металлическую пластинку — свистун — который начинает издавать неприятный звук, стоит толщине колодки снизится до минимума.
Ресурс тормозной колодки — от 15 до 30 000 километров для передних колес и от 30 000 до 60 000 — для задних. Диски нужно менять при каждой второй замене колодок. Простая арифметика.
Тормозная система — важнейшая составляющая безопасности любого автомобиля, требующая к себе даже большего внимания, чем двигатель или трансмиссия. Ведь именно от состояния и работоспособности тормозов порой зависит человеческая жизнь. Помните про пешеходов и мотоциклистов, у которых тоже началась весна.