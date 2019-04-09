3 причины, почему скрипят колодки в автомобиле

Ее высочество, ржавчина!

Стоит автомобилю «подождать» несколько дней на улице или в холодном гараже, как на тормозных дисках образуется слой ржи. Водитель этого не замечает, но аналогичный «налет» появляется и на колодках. Именно она, треклятая и непобедимая, может стать причиной отвратительного душераздирающего лязга, который издает авто при нажатии на педаль тормоза.

В зависимости от количества дней, проведенных без движения, «нарост» может быть «терпимым» и «криминальным». Порой колодки становятся частью диска, а разомкнуть механизм не удается даже с помощью специальной химии. В большинстве же случаев проблему удается решить за несколько сотен метров, аккуратно «разрабатывая» механизм. Главное в этом случае помнить: тормозной путь будет значительно длиннее.

Мерзкий скрип скоро уйдет, колодка с диском «сработают» весь налет. Но ведь ржа появилась внутри суппортов, что может привести к заклиниванию колеса или полному отказу — тогда автомобиль развернет! Так что в случае долгой зимовки на одном месте, систему лучше обработать с разбором, тем более, что операция стоит не более 3 000 рублей.