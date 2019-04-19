Отчего страдает краска машины летом

Мы привыкли слышать, что значительные повреждения лакокрасочного покрытия происходят в зимний период при перепаде температур, обледенении и вследствие воздействия агрессивных реагентов. Но не стоит забывать, что и летний сезон также богат на массу сюрпризов, которые далеко не лучшим образом сказываются на состоянии автомобильной краски.
Если кто-то считает, что летом незачем часто мыть машину, то он сильно заблуждается. Именно при высоких температурах к кузову липнет масса вредных веществ, которые имеют свойство разъедать лакокрасочное покрытие. И чем быстрее их удалить, тем оно будет целее. К тому же летом агрессивная среда гораздо разнообразнее, чем в холодный сезон.
Свет
Когда в знойный день машина простояла пару часов под палящим солнцем, на ее крыше можно готовить яичницу. Солнечные лучи и высокие температуры пагубно влияют на лакокрасочное покрытие — оно выгорает, теряет блеск и становиться блеклым. Быстрее это происходит с красками темных оттенков, которые имеют свойство сильнее нагреваться. Поэтому в летние безоблачные дни по возможности лучше оставлять машину в тени.
Органика
Природа встречает теплую пору всеобщим цветением. В этот период деревья, кустарники и растения выделяют липкие смолы и соки, и мелкие капли органики в большом количестве оседают на автомобилях. С первого раза обычной водой этот клейкий налет смыть с кузова вряд ли удастся. Чем дольше он там задержится, тем разрушительнее будет эффект. Да и смыть его будет еще труднее.
Весной в наши края возвращаются птицы, которые так любят оставлять на машинах кляксы помета. Фекалии пернатых для лака гораздо вреднее, чем смола от деревьев, поэтому их необходимо удалять как можно быстрее. То же самое касается и следов от насекомых, которые имеют аналогичное свойство разъедать автомобильную краску.
Химия
В летний сезон вместо противогололедных реагентов на дорожном покрытии скапливается другого рода химия — лужи технических жидкостей, расплавленный на солнце битум и тому подобные растворы. Все это благополучно попадает на лакокрасочное покрытие машины и наносит ему серьезный ущерб. Вывод один — мыть машину летом нужно чаще. Главное помнить, что некачественная автомойка может навредить машине сильнее, чем птичий помет или солнце.