Отчего страдает краска машины летом

Органика

Природа встречает теплую пору всеобщим цветением. В этот период деревья, кустарники и растения выделяют липкие смолы и соки, и мелкие капли органики в большом количестве оседают на автомобилях. С первого раза обычной водой этот клейкий налет смыть с кузова вряд ли удастся. Чем дольше он там задержится, тем разрушительнее будет эффект. Да и смыть его будет еще труднее.

Весной в наши края возвращаются птицы, которые так любят оставлять на машинах кляксы помета. Фекалии пернатых для лака гораздо вреднее, чем смола от деревьев, поэтому их необходимо удалять как можно быстрее. То же самое касается и следов от насекомых, которые имеют аналогичное свойство разъедать автомобильную краску.

Химия

В летний сезон вместо противогололедных реагентов на дорожном покрытии скапливается другого рода химия — лужи технических жидкостей, расплавленный на солнце битум и тому подобные растворы. Все это благополучно попадает на лакокрасочное покрытие машины и наносит ему серьезный ущерб. Вывод один — мыть машину летом нужно чаще. Главное помнить, что некачественная автомойка может навредить машине сильнее, чем птичий помет или солнце.