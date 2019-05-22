Три ошибки водителя, «убивающих» кондиционер в автомобиле

Кондиционер в современном автомобиле не требует какого-то особого обращения. Единственное, что не стоит делать — врубать его на максимальный режим в жаркую погоду при открытых окнах. Прямого и значительного вреда технике от этого нет, но задав режим работы, который система заведомо не в состоянии выполнить, вы обрекаете ее на предельные нагрузки. Так что основные правила эксплуатации кондиционера в основном сводятся к профилактическим мерам.

Фреон

Прежде всего не стоит забывать о своевременной перезаправке кондиционера фреоном. На машинах с пробегом допустимая величина естественной утечки хладагента может составлять максимум 10%. Если его меньше, то эффективность охлаждения ощутимо снижается, и в салон вместо холодного воздуха будет поступать теплый.

Для заправки кондиционеров требуется специальное оборудование, с помощью которого по необходимости можно продиагностировать место утечки фреона. Разгерметизация системы чаще всего возникают из-за повреждений радиатора или сгнивших от реагентов металлических патрубков.