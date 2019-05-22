Три ошибки водителя, «убивающих» кондиционер в автомобиле

С наступлением теплого сезона водители с удовольствием вспоминают о наличии в машине такой незаменимой функции, как система охлаждения воздуха в салоне. Обычно до самой осени кондиционер в автомобилях работает почти непрерывно и с повышенной нагрузкой. Как продлить его жизнедеятельность, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Кондиционер в современном автомобиле не требует какого-то особого обращения. Единственное, что не стоит делать — врубать его на максимальный режим в жаркую погоду при открытых окнах. Прямого и значительного вреда технике от этого нет, но задав режим работы, который система заведомо не в состоянии выполнить, вы обрекаете ее на предельные нагрузки. Так что основные правила эксплуатации кондиционера в основном сводятся к профилактическим мерам.
Фреон
Прежде всего не стоит забывать о своевременной перезаправке кондиционера фреоном. На машинах с пробегом допустимая величина естественной утечки хладагента может составлять максимум 10%. Если его меньше, то эффективность охлаждения ощутимо снижается, и в салон вместо холодного воздуха будет поступать теплый.
Для заправки кондиционеров требуется специальное оборудование, с помощью которого по необходимости можно продиагностировать место утечки фреона. Разгерметизация системы чаще всего возникают из-за повреждений радиатора или сгнивших от реагентов металлических патрубков.
Чистка радиатора
Чаще всего в системе кондиционирования первым выходит из строя радиатор (конденсатор). Этот элемент первым берет на себя удар внешних стихий, пропуская через себя потоки воды, пыли, грязи и реагентов. Забитый радиатор становится причиной слабого потока воздуха в системе вентиляции, но самое неприятное — из-за этого может перегреться двигатель. К тому же грязный конденсатор быстрее поражает каррозия.
На новых современных машинах достаточно промывать радиаторы охлаждения в среднем раз в два года. Но ни в коем случае не следует доверять эту процедуру гастарбайтерам на обычной автомойке. Чистка радиатора — это сложная процедура, которая должна осуществляться специалистами в сертифицированном автосервисе, предоставляющем гарантию. Для экономии средств лучше совмещать ее с профилактической перезаправкой системы фреоном.
Замена фильтра
Сбои в системе кондиционирования, слабый поток воздуха, запах и пыль из воздуховодов в большинстве случаев свидетельствуют о забитом салонном фильтре. Проблема решается заменой этой детали на новую. В среднем она меняется каждые 10 000 — 20 000 км пробега, в зависимости от модели. При этом следует учитывать, что работоспособность фильтра определена производителем с учетом нормальных условий эксплуатации. Но если вы живете в густонаселенном мегаполисе и много времени простаиваете в пробках, срок годности можно смело сокращать вдвое. В таких условиях его лучше менять не реже одного раза в полгода.