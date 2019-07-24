5 самых дешевых заряженных пятилетних спорткаров

Многие наши соотечественники, особенно молодые и энергичные люди, при покупке автомобиля руководствуются одним емким критерием — «быстро и красиво». А чтобы это не было дорого, им приходится обращаться на вторичный рынок, где в пределах 1 500 000 рублей можно найти неплохие варианты седанов и хетчбэков мощностью не менее 300 л. с. в возрасте до пяти лет.
Почти все участники нашего рейтинга оказались премиальными моделями в спортивных комплектациях, причем две из них представляют могучее семейство AMG. В указанном ценовом диапазоне можно рассчитывать даже на совсем раскаленные варианты мощностью более 400 л. с.
Все автомобили юридически чистые и не требуют ремонта — купил, сел и поехал. Кроме того, следует иметь в виду, что на вторичном рынке почти всегда уместно торговаться, поэтому указанные цены можно считать условными.
Volkswagen Golf R
Первым самым доступным вариантом в рейтинге оказался немецкий трехдверный хот-хетч Volkswagen Golf R. Спортивная модификация популярного «немца» заряжена 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 300 л. с., который работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.
До 100 км/ч горячий хетчбэк разгоняется за 5,1 секунды. Версии Golf R 2014 года выпуска, по умолчанию оснащенныесистемой полного привода, продаются в ценовом диапазоне от 1 200 000 до 1 500 000 рублей.
Японский премиальный седан в спортивной комплектации Lexus GS 350 F Sport может похвастаться установленным под капотом 317-сильным силовым агрегатом объемом 3,5 л и шестиступенчатым «автоматом».
С таким арсеналом автомобиль разгоняется до «сотни» за 6,3 секунды. По паспорту расход топлива в среднем режиме у такого «японца» составляет 10,2 л. Полноприводная модель пятилетнего возраста доступна на вторичном рынке за 1 300 000 – 1 500 000 «деревянных».
Mercedes-AMG A45
Темпераментный хетчбэк Mercedes-Benz A45 AMG — далеко не редкий гость на «вторичке». Полноприводный «немец» заряжен 2-литровым турбомотором мощностью 360 л. с., который работает в паре с семиступенчатым «роботом».
Этот слаженный тандем позволяет хот-хетчу разгоняться до 100 км/ч всего за 4,6 секунды, при этом аппетит совсем звериным не назовешь — 7,1 л на сто километров в смешанном цикле. Стоимость в зависимости от пробега варьируется от 1 300 000 до 1 500 000 рублей.
Несколько дороже обойдутся собратья по бренду вышеуказанного хетча — седаны Mercedes-AMG CLA45. Спортивные версии также оснащены системой полного привода и тем же турбированным силовым агрегатом объемом 2 л мощностью 360 л. с., которому помогает семиступенчатый «робот».
С таким арсеналом седану требуется для разгона до «сотни» все те же 4,6 секунды, и расход топлива в среднем режиме аналогичен с AMG A45 – 7,1 л на сто километров. Цена на пятилетние экземпляры стартует от 1 400 000 рублей.
Infiniti G50 Sport
Еще один японский седан в спортивной версии Infiniti G50 Sport в нашем рейтинге лидирует и по цене, и по мощностным характеристикам. Автомобиль, оснащенный системой полного привода, заряжен 406-сильным V6 с турбонаддувом объемом 3 л и семиступенчатой автоматической коробкой передач.
Максимальный разгон «японца» до 100 км/ч составляет 5,4 секунды, а расход горючего на «сотню» по официальным данным равен всего 9,3 л. На «вторичке» встречаются модели 2016 года выпуска по цене от 1 500 000 рублей.