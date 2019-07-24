5 самых дешевых заряженных пятилетних спорткаров

Почти все участники нашего рейтинга оказались премиальными моделями в спортивных комплектациях, причем две из них представляют могучее семейство AMG. В указанном ценовом диапазоне можно рассчитывать даже на совсем раскаленные варианты мощностью более 400 л. с.

Все автомобили юридически чистые и не требуют ремонта — купил, сел и поехал. Кроме того, следует иметь в виду, что на вторичном рынке почти всегда уместно торговаться, поэтому указанные цены можно считать условными.