Как избежать грубых ошибок при замене аккумулятора

Первым делом перед монтажом батареи надо проверить ее зарядную емкость. Напомним, что критерием качественного заряда АКБ является нормативный уровень напряжения на клеммах, который должен составлять не менее 12,8 В. Важное уточнение: контрольный замер напряжения нужно провести не менее через 8—12 часов после отключения АКБ от зарядного устройства. Во-вторых, надо заранее запастись необходимым инструментом. В третьих, очень важно внимательно и тщательно осмотреть место размещения батареи. Здесь следует еще раз внимательно проверить крепежную площадку на предмет отсутствия на ней посторонних предметов. Помните, что любая завалявшаяся гайка или болт, оказавшись под днищем корпуса АКБ, может легко продырявить его.
Теперь можно размещать аккумулятор в моторном отсеке, однако сначала следует убедиться, что управление бортовой электросетью обесточено. Иначе говоря, замок зажигания находится на «нуле», то есть в крайнем левом положении, а сам ключ вынут из замка.
Следующий момент — проверка соединительных проводов бортсети. Как отмечают специалисты сервис-центров пообслуживанию батарей Topla, очень важно, чтобы кольцевые наконечники кабелей были чистыми и не имели ржавчины и следов электрохимической коррозии. Все дефекты нужно удалить, обработав кольцевые разъемы снаружи и с внутренней стороны с помощью, например, мелкодисперсной шкурки. Клеммы самого аккумулятора тоже должны быть чистыми.
Далее на очереди — присоединение силовых проводов к клеммам АКБ. Важный момент: пристыковка проводов производится в обратном порядке (по отношению к демонтажу), поэтому первым всегда подключается плюсовой провод.
Батарею при монтаже можно чуть-чуть двигать по крепежной площадке для того, чтобы провода держались на клеммах не в натяг, а с небольшим провисанием. Это также важно, поскольку натянутый провод во время движения может вырвать клемму из крышки АКБ. Когда правильное положение проводов достигнуто, крепеж корпуса можно окончательно затянуть. Детали этого процесса хорошо показаны здесь.
Завершающий и крайне желательный аккорд этой процедуры — обработка наконечников и открытых участков клемм АКБ специальной технической смазкой, предохраняющей их от воздействия грязи, солевых растворов, влаги и, соответственно, от коррозии. Казалось бы, что в данном вопросе все предельно ясно и прозрачно. Тем не менее, и на этот счет среди сервисменов существует противоречивые мнения. Противники этой процедуры безапелляционно утверждают, что смазка, якобы, может проникнуть в пространство между клеммой и стыковочным наконечником провода, вследствие чего есть риск ослабления контакта между ними.
Но как свидетельствуют данные, поступающие из аккумуляторных сервис-центров, данное утверждение никак не подтверждается реальной практикой. Если батарея и силовые провода правильно подготовлены к монтажу, а их кольцевые наконечники плотно затянуты, то такой контакт уже ничто не сможет нарушить.
Между тем, считают производители аккумуляторов TAB, дополнительная защита от грязи уж точно не повредит клеммам батареи. Для этой цели выпускаются различные средства, например, немецкая смазка для электрических контактов Batterie-Pol-Fett от немецкой Liqui Moly. Данный продукт поставляется к нам в небольших тубах или флаконах со спреем. Он представляет собой синтетический кислотоупорный состав красного цвета, который позволяет визуально контролировать места бортовой электропроводки, подвергшиеся защитной обработке.
Для полноценной защиты элементов АКБ этим составом надо обработать как минусовую, так и плюсовую клемму — вернее, все открытые поверхности наконечников стыковочных проводов. При использовании пасты ее лучше наносить небольшой кисточкой средней жесткости, что позволит качественно обработать все выступающие элементы силовых разъемов. Это надежно защитит их от воздействия соли, влаги и грязи.