Как избежать грубых ошибок при замене аккумулятора

Первым делом перед монтажом батареи надо проверить ее зарядную емкость. Напомним, что критерием качественного заряда АКБ является нормативный уровень напряжения на клеммах, который должен составлять не менее 12,8 В. Важное уточнение: контрольный замер напряжения нужно провести не менее через 8—12 часов после отключения АКБ от зарядного устройства. Во-вторых, надо заранее запастись необходимым инструментом. В третьих, очень важно внимательно и тщательно осмотреть место размещения батареи. Здесь следует еще раз внимательно проверить крепежную площадку на предмет отсутствия на ней посторонних предметов. Помните, что любая завалявшаяся гайка или болт, оказавшись под днищем корпуса АКБ, может легко продырявить его.

Теперь можно размещать аккумулятор в моторном отсеке, однако сначала следует убедиться, что управление бортовой электросетью обесточено. Иначе говоря, замок зажигания находится на «нуле», то есть в крайнем левом положении, а сам ключ вынут из замка.