4 простейших ситуации, когда WD-40 может сильно навредить автомобилю

Открутить закисшую гайку или болт, смазать заскрипевшие дверные петли, брызнуть в цепь велосипеда или в подшипник, залить в дверной замок автомобиля, чтобы не замерзал — это лишь часть выдуманной маркетологами и благородными клиентами богатой области применения смазки WD-40.
Водители и вовсе придумали множество лайфхаков, где решением всех проблем является «Вэдэха». Ей приписывают самые чудодейственные свойства, вплоть до борьбы с коррозией. Однако не все так радужно, как кажется.
WD-40 придумал в 50-х годах американец Норман Ларсен, как средство борьбы с влагой в самолетах, что, собственно, и обозначает сокращённое до двух заглавных букв словосочетание Water Displacement. Цифра же в названии — количество попыток создания идеальной формулы.
Начнем с истоков. «Вэдеха» должна вытеснять влагу и образовывать защитный слой — это главное ее свойство, но действие краткосрочно. Да, она всепроникающая. Ей можно удалить грязь и даже легкую коррозию, а так же битумные пятна с кузова. А небольшая доля масла в составе, позволяет назвать ее смазкой. Однако не для всех работ она подходит на «все сто».
НИКАКОГО ВЫТИРАНИЯ
Например, WD-40 рекомендуют в качестве средства для протирки лобового стекла, дворников и фар. С этой задачей она вполне справляется. Но, после такой уборки, вам все равно придется ехать на мойку. «Вэдэха» всенепременно оставит жирную пленку на деталях автомобиля, от которой будет сложно избавиться, которая соберет еще больше грязи, и из-за которой видимость ночью и в пасмурную погоду будет стремиться к нулевой.
НЕ РАБОТАТЬ С КОНТАКТАМИ
Смазывать окислившиеся контакты, скажем, аккумуляторной батареи «Ведешкой» тоже не стоит. Во-первых, она не лучший проводник тока. Во-вторых, после высыхания она обязательно оставит налет. А в-третьих, место обработанного контакта покроется слоем грязи, пыли и, что еще хуже, горючим тополиным пухом. Есть другие жидкости и аэрозоли, которые предназначены специально для этой работы. Лучше использовать их.
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ
Заливать «Вэдэшкой» дверные замки автомобиля, чтобы не замерзли, тоже не стоит. Да, она удалит излишнюю влагу, оставшуюся после мойки, и ненадолго смажет его механизм, вымыв основную смазку. А после того как испариться, личинка замка останется не защищённой от влияния агрессивной среды, особенно в зимний период. Поэтому, и здесь лучше использовать специализированную смазку.
НЕ БОРОТЬСЯ С КОРРОЗИЕЙ
Собственно и как средство борьбы с коррозией WD-40 — так себе помощник. Скорее, предупредит и то, лишь при постоянном опрыскивании. Но если промыть ей коррозийный очаг и оставить, то очень скоро зона коррозии расширится.