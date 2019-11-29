4 простейших ситуации, когда WD-40 может сильно навредить автомобилю

Открутить закисшую гайку или болт, смазать заскрипевшие дверные петли, брызнуть в цепь велосипеда или в подшипник, залить в дверной замок автомобиля, чтобы не замерзал — это лишь часть выдуманной маркетологами и благородными клиентами богатой области применения смазки WD-40.

Водители и вовсе придумали множество лайфхаков, где решением всех проблем является «Вэдэха». Ей приписывают самые чудодейственные свойства, вплоть до борьбы с коррозией. Однако не все так радужно, как кажется.

WD-40 придумал в 50-х годах американец Норман Ларсен, как средство борьбы с влагой в самолетах, что, собственно, и обозначает сокращённое до двух заглавных букв словосочетание Water Displacement. Цифра же в названии — количество попыток создания идеальной формулы.

Начнем с истоков. «Вэдеха» должна вытеснять влагу и образовывать защитный слой — это главное ее свойство, но действие краткосрочно. Да, она всепроникающая. Ей можно удалить грязь и даже легкую коррозию, а так же битумные пятна с кузова. А небольшая доля масла в составе, позволяет назвать ее смазкой. Однако не для всех работ она подходит на «все сто».