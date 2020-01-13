Маленький кроссовер за 2 000 000 рублей: в России отложили старт продаж новейшего KIA Seltos

Ранее мы сообщали о том, что стол заказов на новинку откроется 1 февраля, однако старт продаж корейцы решили перенести. Впрочем, ненадолго — всего на месяц. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, купить KIA Seltos можно будет не раньше 2 марта.
Задержка не в последнюю очередь связана с необходимостью избавиться от залежавшихся KIA Sportage. Завод даже поставил дилерам условие по квотам: продайте три «Спортейджа» — получите два «Селтоса».
А еще порталу «АвтоВзгляд» удалось узнать ценник на KIA Seltos в топовой версии — кроссовер в исполнении Premium+ с 2-литровым мотором и вариатором, передающим мощность на обе оси, обойдется в 1 804 900 рублей. Еще бы не переживать о продажах Sportage при таких-то ценах на новинку. И если базовая версия «Селтоса» дешевле старшего брата всего на 40 000 рублей, то в «максималке» разница составляет 470 000!
Кстати, упомянутый двигатель в «Селтосе» — отнюдь не от Sportage, как многие подумали. Это совершенно новый для России мотор. По заверениям корейцев, он отличается повышенной экономичностью.
Напомним, что стартовый прайс KIA Seltos — 1 349 900 рублей. Подробнее о спецификациях можно узнать здесь.