Маленький кроссовер за 2 000 000 рублей: в России отложили старт продаж новейшего KIA Seltos

А еще порталу «АвтоВзгляд» удалось узнать ценник на KIA Seltos в топовой версии — кроссовер в исполнении Premium+ с 2-литровым мотором и вариатором, передающим мощность на обе оси, обойдется в 1 804 900 рублей. Еще бы не переживать о продажах Sportage при таких-то ценах на новинку. И если базовая версия «Селтоса» дешевле старшего брата всего на 40 000 рублей, то в «максималке» разница составляет 470 000!

Кстати, упомянутый двигатель в «Селтосе» — отнюдь не от Sportage, как многие подумали. Это совершенно новый для России мотор. По заверениям корейцев, он отличается повышенной экономичностью.

Напомним, что стартовый прайс KIA Seltos — 1 349 900 рублей. Подробнее о спецификациях можно узнать здесь.