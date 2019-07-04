Как быстро убрать неприятный запах из автомобильного кондиционера

Летом автомобильный кондиционер эксплуатируется наиболее интенсивно, что, безусловно, сказывается на внешнем состоянии его узлов. И если на них появляется грязь, поступающий в салон воздух может быть основательно подпорчен…
Главным источником, провоцирующем эти довольно неприятные моменты, часто оказываются бактерии, накапливающиеся со временем в испарителе. И затхлый запах, возникающий в процессе их жизнедеятельности, не самый худший итог подобного загрязнения. Известны случаи, когда микроорганизмы провоцировали у водителя и пассажиров заболевания дыхательных путей.
Все перечисленное — достаточно известные и изученные факты, а посему регулярная профилактическая чистка узлов автомобильного кондиционера входит в перечень обязательных процедур, рекомендованных дилерами для большинства современных иномарок. Подобная профилактика гарантированно позволяет избежать неприятного запаха в каналах «кондея».
Однако, как свидетельствует сервисная практика, владельцы «железных коней», особенно подержанных, редко когда сами заказывают проведение этой процедуры. Основная причина — ее относительно высокая стоимость.
Впрочем, сегодня почистить воздушные каналы системы вентиляции, а также узлы кондиционера, стыкуемые с ней, вполне можно и самостоятельно, благодаря появлению на российском рынке специализированных средств автохимии. С их помощью даже начинающий автолюбитель может своими руками провести так называемую дезодорацию воздуховодов.
Один из таких продуктов — «Очиститель кондиционера Klima Anlagen Reiniger», разработанный химиками немецкой фирмы Liqui Moly. В отличие от множества других аналогов, представленных на нашем рынке, препарат Klima Anlagen Reiniger имеет некоторые функциональные особенности.
Если говорить предметнее, то немецкий продукт поставляется к нам в баллонах большего объема, причем каждый такой баллончик имеет специальное приспособление в виде длинного пластикового зонда, снабженного распылителем. Такая конструкция зонда позволяет продвинуть его подальше во внутренние полости воздуховодов и обработать их гораздо качественнее, чем обычными аэрозолями.
Эксперты портала «АвтоВзгляд» проверили немецкий аэрозольный очиститель в деле — на одной из редакционных машин, в салоне которой при включении «кондишна» стал появляться неприятный затхлый запах. Приобрели препарат и стали готовиться к процедуре. Как выяснилось в ходе подготовки, для применения Klima Anlagen Reinigen гибкий зонд (вернее, его ответную часть) следует предварительно закрепить на крышке баллона.
Оказалось, что фиксируется зонд довольно цепко, что очень важно при проведении профилактической обработки. Что касается самого состава, то, согласно прилагаемому описанию, он представляет собой водный раствор бронопола, уничтожающего все известные грибки и бактерии, в том числе и опасную для человека легионеллу. Любопытный момент: остатки бактериальной биомассы после применения препарата вместе с жидкостью удаляются самотеком через дренаж кондиционера, благодаря чему, собственно, из машины устраняется характерный затхлый запах.
При использовании очистителя две трети средства рекомендуется распылить на испаритель, предварительно сняв салонный фильтр, а оставшуюся треть потратить на обработку воздуховодов. Наш опыт показал, что на первый этап — демонтаж фильтра и опрыскивание канала испарителя — понадобится минут десять-пятнадцать. Еще примерно столько же уйдет и на неспешную чистку всех воздуховодов. Их с помощью зонда мы обработали через центральные воздуховоды, куда сделали несколько мощных впрысков очищающего спрея.
Затем мы провели аналогичную обработку воздуховодов через боковые дефлекторы, стараясь глубже продвинуть зонд с распылителем в каналы подачи воздуха. После завершения химической чистки пришлось еще с четверть часа подержать систему вентиляции на максимальном обдуве — для, так сказать, окончательной продувки и просушки обработанных воздушных каналов. После этого запах опрелости из машины исчез полностью.