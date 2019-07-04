Как быстро убрать неприятный запах из автомобильного кондиционера

Главным источником, провоцирующем эти довольно неприятные моменты, часто оказываются бактерии, накапливающиеся со временем в испарителе. И затхлый запах, возникающий в процессе их жизнедеятельности, не самый худший итог подобного загрязнения. Известны случаи, когда микроорганизмы провоцировали у водителя и пассажиров заболевания дыхательных путей.

Все перечисленное — достаточно известные и изученные факты, а посему регулярная профилактическая чистка узлов автомобильного кондиционера входит в перечень обязательных процедур, рекомендованных дилерами для большинства современных иномарок. Подобная профилактика гарантированно позволяет избежать неприятного запаха в каналах «кондея».

Однако, как свидетельствует сервисная практика, владельцы «железных коней», особенно подержанных, редко когда сами заказывают проведение этой процедуры. Основная причина — ее относительно высокая стоимость.