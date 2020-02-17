Как отвинтить намертво прикипевший винт без автохимии и обращения в автосервис

Именно в такой ситуации на сцену выходит гениальная по своей сути и широчайшему ареалу применения ударно-поворотная отвертка. От обычной она отличается мощной, чаще всего металлической, ручкой и специальными усиленными битами. Но самое главное — внутри. Механизм позволяет провернуть прикипевший болт не за счет силы рук, как у обычной отвертки, а за счет удара молотка по основанию. Крутящий момент таким образом увеличивается в десятки раз. Да, ударно-поворотная отвертка провернет крепеж всего на несколько миллиметров, но и этого порой достаточно для полной победы. Дальше дело пойдет и с самым обычным инструментом.

Принцип работы прост: смачиваем неподатливый винт «жидким ключом» или тормозной жидкостью — лучше сделать компресс на 10—15 минут, потом устанавливаем ударно-поворотную отвертку точно в шлиц и наносим несильный, но точный удар молотком по основанию инструмента. Как правило, двух-трех попыток достаточно: либо болт поддастся, либо лопнет. Ну, а дальше уже по ситуации: либо доставать пакостника, либо высверливать, а затем наносить новую резьбу.

Сегодня абсолютно любая задача ремонта автомобиля по плечу каждому: инструкции на все операции есть в открытом доступе, а запасные части всегда в наличии, как новые, так и подержанные. Главное — подобрать нужный инструмент и выделить должное количество времени. Ударно-поворотная отвертка достойна места в каждом «тревожном чемоданчике» и существенно улучшит потенциал гаража.