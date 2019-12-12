Зачем кузов машины обклеивают пленкой и стоит ли это делать

Антигравийные пленки делятся на два типа в зависимости от материала изготовления: виниловые и полиуретановые. Первые отличаются низкой ценой, но имеют много недостатков, а вторые стоят дорого, но более эффективны в использовании. Оклеить можно как отдельные элементы кузова, наиболее подверженные коррозии, так и всю машину целиком.
Виниловая защита кузова
В столице стоимость оклейки виниловой пленкой всего автомобиля стартует от 80 000 рублей. Цена за метр зависит от ее качества и размера кузова. Тот факт, что этот вид пленки ранее предназначался для размещения рекламы на машинах, и изначально речь вовсе не шла о ее защитных функциях, говорит о многом. Так что винил вовсе не избавит кузов от сколов. Мало того, в местах удара гравия и мелких камней такая пленка рвется, образуя трещины, отслоения и рваные дыры, что значительно портит внешний вид автомобиля.
Винил не слишком устойчив к температурам, а также другим внешним воздействиям. В связи с этим в наших условиях он утрачивает первоначальный внешний вид и тускнеет уже через полтора-два года эксплуатации, несмотря на заявленный срок службы, равный 3 – 5 годам. К тому же, чем дольше такая пленка используется, тем сложнее ее будет снимать с кузова. После такой процедуры в лучшем случае придется полировать ЛКП, в худшем — красить. А это дополнительные затраты.
Получается, что смысл винила в данном случае сводится в основном к возможности поменять цвет и фактуру автомобиля. Благо, что сейчас такие пленки на рынке предлагаются в широчайшем ассортименте на любой вкус. А что касается защиты, то максимум, от чего она застрахует, так это от мелких царапин и от воздействия агрессивной химии.
Полиуретановая защита кузова
Полиуретановая пленка дороже виниловой в несколько раз. Цена за метр стартует от 7000 — 8000 рублей, а на весь кузов в зависимости от его размера потребуется 15 — 17 м, то есть, как минимум, 100 000 — 110 000 «деревянных». Конечно, это дорогое удовольствие, но ее защитные свойства гораздо выше — полиуретан, действительно, надежно защитит ЛКП от крупных сколов и глубоких царапин. К тому же он более эластичен, устойчив к температуре до −30 градусов по Цельсию, а реальный срок его службы составляет в среднем пять лет.
Полиуретановая пленка обрабатывается защитным лаком, поэтому она удерживает грязь, которая не проникает в структуру материала и остается на его поверхности. При этом полиуретановое покрытие по мере эксплуатации не меняет ни цвет, ни фактуру. Процедура оклейки кузова такой пленкой занимает дольше времени, чем виниловой — только просушка займет 12 часов. Зато снимается она без проблем для ЛКП.
Выгода
Вряд ли уместно тратить, как минимум, 80 000 рублей на виниловое покрытие, которое по сути является декоративным. Да к тому же, как уже было сказано выше, оно толком не лечит, а иногда еще и калечит. Вместо того, чтобы выкладывать такие деньги, проще обходиться копеечными карандашами для защиты сколов и царапин и продать обменять автомобиль через два года. Ведь ровно столько в наших условиях прослужит виниловая пленка, если автомобиль эксплуатировать регулярно.
Что касается изделия из более качественного защитного средства — полиуретана, то его выгодно использовать, как правило, на автомобилях премиального класса, и при условии, что они приобретаются на долгий срок. Тратить столь солидную сумму на временную защиту, когда машину можно поменять через два-три года, не всегда логично. Ведь переплачивать за такую пленку на подержанном авто готовы далеко не все.
Возможно, в ряде случаев рациональным решением будет оклейка полиуретановом не всего кузова, а только наиболее уязвимых перед гравием элементов. Тем более, что такое покрытие пропускает ультрафиолет, что после нескольких лет эксплуатации позволит сохранить единый и равномерный оттенок ЛКП на всем кузове. Разницы в тонах между оклеенными и другими деталями не будет.