Зачем кузов машины обклеивают пленкой и стоит ли это делать

Винил не слишком устойчив к температурам, а также другим внешним воздействиям. В связи с этим в наших условиях он утрачивает первоначальный внешний вид и тускнеет уже через полтора-два года эксплуатации, несмотря на заявленный срок службы, равный 3 – 5 годам. К тому же, чем дольше такая пленка используется, тем сложнее ее будет снимать с кузова. После такой процедуры в лучшем случае придется полировать ЛКП, в худшем — красить. А это дополнительные затраты.

Получается, что смысл винила в данном случае сводится в основном к возможности поменять цвет и фактуру автомобиля. Благо, что сейчас такие пленки на рынке предлагаются в широчайшем ассортименте на любой вкус. А что касается защиты, то максимум, от чего она застрахует, так это от мелких царапин и от воздействия агрессивной химии.

Полиуретановая защита кузова

Полиуретановая пленка дороже виниловой в несколько раз. Цена за метр стартует от 7000 — 8000 рублей, а на весь кузов в зависимости от его размера потребуется 15 — 17 м, то есть, как минимум, 100 000 — 110 000 «деревянных». Конечно, это дорогое удовольствие, но ее защитные свойства гораздо выше — полиуретан, действительно, надежно защитит ЛКП от крупных сколов и глубоких царапин. К тому же он более эластичен, устойчив к температуре до −30 градусов по Цельсию, а реальный срок его службы составляет в среднем пять лет.