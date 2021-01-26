В России вновь стали массово «сажать» за тонировку автомобилей

Впрочем, регулярные рейды, направленные на борьбу с нарушителями правил тонировки стекол автомобилей, — далеко не новость. Подобные проверки систематически проходят в Краснодарском крае, Тверской, Новгородской, Ростовской и Саратовской областях, а также на территории Вологды, Магадана и других городов. Московский регион — не исключение. Правда, официально проведение профильных рейдов в столице и окрестностях порталу «АвтоВзгляд» в ГИБДД не подтвердили.

Рамки установленных норм: не менее 75% светопропускания для лобового стекла и не менее 70% — для передних боковых окон.

Зато в ведомстве отметили, что для тех, кто попадается на тонировке дважды за год, применяются меры в виде административного ареста сроком до 15 суток. И подобных нарушителей в последнее время становится все больше.

ГОСТ запрещает затемнять заднее стекло в том случае, если с обеих сторон на автомобиле не установлены зеркала заднего вида.

Если же попался впервые, то согласно ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена», виновнику грозит штраф в размере 500 рублей.