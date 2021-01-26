Как водители нечаянно сжигают предохранители в машине

Начнем с небольшой теории. Предохранители бывают свинцовые, алюминиевые, оловянные и сплавные. Эти пластиковые детали с перегораемым тоководом подбираются конструкторами исходя из времени срабатывания. Чем быстрее расплавится токовод, тем надежнее защищена электрическая цепь. Но есть и другая сторона медали. Чрезмерная чувствительность предохранителей оборачивается отключениями бортового электрооборудования.

Чаще всего перегорает предохранитель прикуривателя. Это происходит из-за того, что водитель подключает через разветвитель радар-детектор, смартфон, да еще и компрессор для накачки шин. Все эти потребители энергии быстро сжигают защиту электрики.

Если зимой перестал работать омыватель лобового стекла, это тоже может сказать о том, что один из предохранителей вышел из строя. Дело в том, что летняя «омывайка» на морозе замерзает, таким образом, электромотор работают вхолостую и перегревается. Поэтому если жидкость не прокачивается, не нужно еще сильнее жать на подрулевой рычажок. От этого станет только хуже.

Также можно «угробить» и щетки стеклоочистителя. Если их «резинки» за ночь примерзли к стеклу, не надо сразу их включать, ведь так можно спровоцировать скачек напряжения.