Как водители нечаянно сжигают предохранители в машине

Начнем с небольшой теории. Предохранители бывают свинцовые, алюминиевые, оловянные и сплавные. Эти пластиковые детали с перегораемым тоководом подбираются конструкторами исходя из времени срабатывания. Чем быстрее расплавится токовод, тем надежнее защищена электрическая цепь. Но есть и другая сторона медали. Чрезмерная чувствительность предохранителей оборачивается отключениями бортового электрооборудования.
Чаще всего перегорает предохранитель прикуривателя. Это происходит из-за того, что водитель подключает через разветвитель радар-детектор, смартфон, да еще и компрессор для накачки шин. Все эти потребители энергии быстро сжигают защиту электрики.
Если зимой перестал работать омыватель лобового стекла, это тоже может сказать о том, что один из предохранителей вышел из строя. Дело в том, что летняя «омывайка» на морозе замерзает, таким образом, электромотор работают вхолостую и перегревается. Поэтому если жидкость не прокачивается, не нужно еще сильнее жать на подрулевой рычажок. От этого станет только хуже.
Также можно «угробить» и щетки стеклоочистителя. Если их «резинки» за ночь примерзли к стеклу, не надо сразу их включать, ведь так можно спровоцировать скачек напряжения.
Опасность несет и мойка двигателя, поэтому многие производители вовсе не рекомендуют чистить подкапотное пространство. Если вода каким-то образом просочится в блок предохранителей, то замыкания не избежать.
Нередко предохранители «сжигают» и при попытке «прикурить». Причем скачок напряжения выводит из строя не только эти детали, но и может «спалить» электронику. Так что перед тем, как попробовать оживить машину после долгой стоянки на морозе, прочитайте инструкцию о том, как правильно «прикуривать» ваш автомобиль.
Ведь при неумелом «прикуривании» можно получить еще большие проблемы. Если по ошибке поменять местами провода клемм аккумулятора, будет эффект под названием «переполюсовка». Так, с большой долей вероятности сгорит не только большинство предохранителей, но еще и генератор с борткомпьютером.