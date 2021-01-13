Зачем профессиональные водители сыпят соду в антифриз

Под каждой раковиной — от Калининграда до Владивостока — обязательно стоит рыжая коробка, которая неизвестно когда и зачем появилась, никогда не заканчивается и на первый, еще совсем неопытный взгляд, вообще-то не нужна. Однако с годами каждый россиянин начинает находить все новые и новые горизонты этой удивительной своим разносторонним применением бытовой химии и уже не усмехается над предложением купить пару коробок «чтобы было». Речь, как вы уже догадались, о соде. Отполировать царапину? Пожалуйста! Убрать запах и пятно? Welcome! Почистить аккумулятор от осадка? Тоже содой! Невозможно охватить всю географию применения этого порошка, ведь каждый день находятся все новые и новые задачи. Так произошло и с системой охлаждения автомобильных двигателей, вернее, с охлаждающей жидкостью.

Вообще-то современная ОЖ меняется раз в 150 000 км, ведь она гигроскопична, то есть не впитывает воду, и однажды заплатив за качественных антифриз в проверенном магазине, можно как минимум пять лет не думать о замене. Это в идеальных условиях. В трех случаях из четырех охлаждающую жидкость приходится заменить или долить, когда машина закипает или в системе образуется течь. Тут уж не до поездки в любимые «автозапчасти»: берем то, что дают, и платим столько, сколько требуют. А в придорожных ларьках на трассе, отдаленных деревнях и прочих местах, где «по закону подлости» под машиной вырастет лужа антифриза, в России продают все что угодно, только не качественную ОЖ.