Каким автомойкам нельзя доверять свою машину

Богатство выбора, как известно, не гарантирует того, что вы не нарветесь на халтурщиков, которые за ваши же деньги испортят вам автомобиль. Но минимизировать риски все же можно. Прежде всего, следует выбрать тот тип мойки, который вам нужен.

В настоящее время основных способов очистить машину от пыли или грязи существует всего три. Тут мы не рассматриваем самостоятельные упражнения с ведром и тряпкой у речки, покупку в личное владение керхера или пользование установкой-самообслуживанием.

Во-первых, это старая добрая ручная мойка, когда дяденька с губкой и ведром долго и трудолюбиво трет автомобиль, оставляя на полировке множество круговых царапин. Естественно, такой вариант мало кому придется по душе как в плане сохранности лакокрасочного покрытия, так и временных затрат.