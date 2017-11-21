Каким автомойкам нельзя доверять свою машину

Возможности для избавления своего автомобиля от грязи в современном мире практически неограниченны — если вы живете не в каком-нибудь медвежьем углу, то мойки окружают вас буквально со всех сторон. Однако вот качество предоставляемых ими услуг не всегда бывает на должном уровне.
Эдуард Раскин

Богатство выбора, как известно, не гарантирует того, что вы не нарветесь на халтурщиков, которые за ваши же деньги испортят вам автомобиль. Но минимизировать риски все же можно. Прежде всего, следует выбрать тот тип мойки, который вам нужен.

В настоящее время основных способов очистить машину от пыли или грязи существует всего три. Тут мы не рассматриваем самостоятельные упражнения с ведром и тряпкой у речки, покупку в личное владение керхера или пользование установкой-самообслуживанием.

Во-первых, это старая добрая ручная мойка, когда дяденька с губкой и ведром долго и трудолюбиво трет автомобиль, оставляя на полировке множество круговых царапин. Естественно, такой вариант мало кому придется по душе как в плане сохранности лакокрасочного покрытия, так и временных затрат.

Фото: www.renault-portal.ru

Во-вторых, полностью автоматизированная — туннельная или портальная. В портальных мойках автомобиль неподвижен, двигается вдоль него само моющее оборудование. В случае с туннельной все наоборот — машина протягивается через стационарное оборудование. Моющий состав распыляется из специальных форсунок, после этого вращающиеся щетки смывают его под потоками воды. Затем следует сушка воздушной струей. Процесс проходит быстро, но из-за его специфики сложнодоступные места, которых у любого автомобиля предостаточно, остаются немытыми.

Самой популярной и широко распространенной является бесконтактная мойка. Машину для начала окатывают струей воды, удаляющей грязь. После этого на кузов наносится специальный автошампунь, который затем смывается водой. Механический контакт происходит лишь тогда, когда работник удаляет мягкой губкой или салфеткой остаточную влагу.

Естественно, при прочих равных условиях люди выбирают именно последний тип мойки. Однако и тут никто не застрахован от некачественной работы. Естественно, что свое авто лучше отдавать в руки проверенных специалистов, с которыми вы уже имели дело, и в профессионализме которых вы уверены. Но не всегда это бывает возможно. А когда машина стоит на посту, и вокруг нее суетятся мойщики, то боржом пить уже поздно — остается лишь дожидаться окончания процедуры, а потом исходя из результата либо благодарить работника, либо разбираться и администрацией, если таковая найдется.

Фото: tuninger.wordpress.com

И все же есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание, чем загонять автомобиль на мойку. Нужно иметь в виду, что и они не обезопасят вас на сто процентов, но помогут несколько снизить риск.

Прежде всего, посмотрите на то, в каком виде автомобили покидают пост. Если на капоте, бампере или багажнике остались потеки, если колеса плохо промыты, лучше поискать другую организацию. Далее, у мойщиков есть такая поговорка: «Плохо помыто, зато хорошо вытерто». Если на завершающем этапе рядом с мойщиком стоит ведро с водой, где он время от времени полощет тряпку, то это значит, что кузов вымыт плохо, и работник устраняет огрехи под видом сушки. Вероятность появления царапин в таком случае значительно возрастает.

Осмотрите подъездной путь — солидная компания будет держать его в чистоте. Выбрать автомойку с местными рабочими по крайней мере в Москве нереально. Поэтому ищите мойку с доброжелательным персоналом, одетым в специальную и — главное — чистую форму. Серьезный бонус — благоустроенное помещение для ожидания с приличным буфетом.

Впрочем, даже если на вас внешний вид мойки произвел крайне положительное впечатление, это совсем не значит, что вашу машину отдраят по высшей категории. С другой стороны, при отсутствии перечисленных визуальных ориентиров лучше своим автомобилем не рисковать.

автосервис, техническое обслуживание
21 ноября 2017
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