Названы самые продаваемые автомобили в мире

По информации аналитиков из Focus2Move, второе почетное место досталось кроссоверу Toyota RAV4 с показателем в 995 762 проданных автомобилей, а замыкает тройку лидеров не менее японский кроссовер Honda CR-V, нашедший 736 980 новых владельцев.

Четвертую позицию оставила за собой Honda Civic с результатом в 687 704 машин, а ТОП-5 завершил седан Toyota Camry, которым обзавелись 609 303 человека.

Как видно, японцы захватили мир. И только на шестом месте оказались представители немецкого автопрома. Так, 596 898 покупателей отдали свои предпочтения кроссоверу Volkswagen Tiguan. Чуть меньше новых клиентов — 475 205 — собрал Volkswagen Golf.