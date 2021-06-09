«Умер» новый мотор: чего категорически нельзя делать до 3000 км пробега

Считается, что сейчас автомобили разрабатываются полностью готовыми к эксплуатации сразу после схода с конвейера. Допуски и посадки деталей современных авто настолько точны (вроде бы!), что они не требуют взаимной притирки и приработки. Говоря о надежности современных массовых машин и их моторах, следует твердо помнить о главном. Автопроизводителей сейчас интересует не надежность их детищ, а минимизация поломок исключительно в течении гарантийного срока или пробега.
Что там будет с мотором дальше — как говорится, «трава не расти». По этой причине из-за неправильного повседневного обращения с движком в период его «юности», технические проблемы могут «вылезти» даже до истечения гарантии. Причем такие, что автопроизводитель «разведет руками» и сошлется на неправильную эксплуатацию машины самим владельцем.
А дело все в том, что даже в рамках жестких требований на изготовление деталей современных моторов, их размеры все равно «плавают» в оговоренных техническими условиями пределах. И конкретному автовладельцу может так «повезти», что ему попадется машина с силовым агрегатом, где установлены комплектующие, едва-едва укладывающиеся в свои допуски — с почти пограничными размерами. В этом случае старая добрая «обкатка» двигателю совсем не помешает.
Поскольку автомобилист в принципе не может знать, из каких деталей собран мотор именно его авто, имеет смысл перестраховаться и обкатать новый «аппарат». Основная идея обкатки — в течении первых нескольких тысяч километров пробега эксплуатировать силовой агрегат в щадящем режиме. Чего же не стоит вытворять с мотором новенького транспортного средства?
Прежде всего, как бы странно это ни звучало, но в первое время не стоит долго держать его работающим на холостых оборотах. Дело в том, что при этом подача масла в систему смазки относительно не велика, а при обкатке его дефицит в потенциально проблемных местах крайне нежелателен. Мотору легче всего работать в устоявшемся режиме в районе 2000—2500 оборотов в минуту, с минимальной нагрузкой. То есть в движении по свободной трассе при незагруженной машине.
Поэтому в течении первых 2000—3000 км пробега лучше избегать езды в заторах, когда двигателю постоянно приходится то выходить на высокие обороты, то снижать их до уровня холостого хода, что не приветствуется. Само собой разумеется, что старт со светофора должен быть в «пенсионерском стиле». Раскручивать юный движок свыше 3000—3500 об/мин в принципе не рекомендуется. В связи с этим, кстати, владельцам машин с МКП или с «автоматом», оснащенным функцией переключения передач, не стоит в начальный период пользоваться приемом торможения двигателем.