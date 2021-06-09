«Умер» новый мотор: чего категорически нельзя делать до 3000 км пробега

Считается, что сейчас автомобили разрабатываются полностью готовыми к эксплуатации сразу после схода с конвейера. Допуски и посадки деталей современных авто настолько точны (вроде бы!), что они не требуют взаимной притирки и приработки. Говоря о надежности современных массовых машин и их моторах, следует твердо помнить о главном. Автопроизводителей сейчас интересует не надежность их детищ, а минимизация поломок исключительно в течении гарантийного срока или пробега.

Что там будет с мотором дальше — как говорится, «трава не расти». По этой причине из-за неправильного повседневного обращения с движком в период его «юности», технические проблемы могут «вылезти» даже до истечения гарантии. Причем такие, что автопроизводитель «разведет руками» и сошлется на неправильную эксплуатацию машины самим владельцем.

А дело все в том, что даже в рамках жестких требований на изготовление деталей современных моторов, их размеры все равно «плавают» в оговоренных техническими условиями пределах. И конкретному автовладельцу может так «повезти», что ему попадется машина с силовым агрегатом, где установлены комплектующие, едва-едва укладывающиеся в свои допуски — с почти пограничными размерами. В этом случае старая добрая «обкатка» двигателю совсем не помешает.