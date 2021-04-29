5 аксессуаров, незаменимых в автомобильных путешествиях

ВСЕМ ХВАТИТ

А как, кстати, вы планируете подзаряжать в поездке многочисленные гаджеты — свой смартфон, планшет супруги, ноутбук дочери, беспроводные наушники сына? Тут без адаптера-разветвителя никак не обойтись. На рынке автомобильных аксессуаров представлена масса устройств на любой кошелек, автомобиль и потребности. Но, допустим, с характеристиками вы разберетесь. А как же сделать правильный выбор из всех адаптеров, подходящих по параметрам?

Забудьте об экономии: не покупайте ненадежные китайские изделия в придорожных ларьках. Все-таки прикуриватель — это элемент электрической системы машины, а с электрикой шутки всегда плохи. Истории известны случаи, когда из-за дешевого кабеля автомобили загорались. «Глупости, есть же предохранитель» — вероятно, скажете вы. Есть, но полагаться на него всецело не стоит. Речь ведь идет о безопасности: вашей и ваших близких.

ВИЖУ ВСЕ, ВСЕ ЗАПОМИНАЮ

Хотя ПДД едины для всех российских регионов, на каждой местности действуют свои негласные законы. Да и темпераменты, стили вождения везде разные. И чтобы обезопасить себя от возможных проблем на незнакомых улочках, имеет смысл установить в салон видеорегистратор, если его там до сих пор нет. Это устройство существенно облегчит вам жизнь в случае спорной дорожной аварии.