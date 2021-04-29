5 аксессуаров, незаменимых в автомобильных путешествиях

Сумки с теплыми вещами для всех членов семьи, резиновой обувью, бутылками питьевой воды и батончиками для легких перекусов на борт уже загружены. Ревизия аптечки — проверка наличия и срока годности всех важных лекарств — проведена. Набор инструментов, которые могут понадобиться в дороге, укомплектован. Ножики, фонарики, спички, влажные и сухие салфетки тоже на местах.
О чем же мы еще забыли? Без чего наше волшебное путешествие по бескрайним просторам родины может превратиться в сущий кошмар? В первую очередь, конечно — без надежного «штурмана».
ПОВЕРНИТЕ НАПРАВО
Наверняка вы планируете передвигаться по маршруту, следуя указаниям навигатора, установленного на смартфон. Идея хорошая — разработчики мобильных приложений регулярно свои программы «допиливают»: расширяют функционал, повышают стабильность и, что главное, обновляют карты. Но что вы будете делать, если телефон по той или иной причине выйдет из строя? Или в дремучем лесу пропадет сотовый сигнал?
На этот случай в машине неплохо иметь нормальный GPS-навигатор с функцией загрузки карт в память устройства. И хорошо бы взять для него запасной кабель питания — вдруг основной в дороге повредится. Ну а если бюджет ограничен и дополнительные расходы на «сомнительные» гаджеты вам ни к чему, запаситесь хотя бы бумажными картами. Этот «пережиток прошлого» точно выручит в трудную минуту.
ВСЕМ ХВАТИТ
А как, кстати, вы планируете подзаряжать в поездке многочисленные гаджеты — свой смартфон, планшет супруги, ноутбук дочери, беспроводные наушники сына? Тут без адаптера-разветвителя никак не обойтись. На рынке автомобильных аксессуаров представлена масса устройств на любой кошелек, автомобиль и потребности. Но, допустим, с характеристиками вы разберетесь. А как же сделать правильный выбор из всех адаптеров, подходящих по параметрам?
Забудьте об экономии: не покупайте ненадежные китайские изделия в придорожных ларьках. Все-таки прикуриватель — это элемент электрической системы машины, а с электрикой шутки всегда плохи. Истории известны случаи, когда из-за дешевого кабеля автомобили загорались. «Глупости, есть же предохранитель» — вероятно, скажете вы. Есть, но полагаться на него всецело не стоит. Речь ведь идет о безопасности: вашей и ваших близких.
ВИЖУ ВСЕ, ВСЕ ЗАПОМИНАЮ
Хотя ПДД едины для всех российских регионов, на каждой местности действуют свои негласные законы. Да и темпераменты, стили вождения везде разные. И чтобы обезопасить себя от возможных проблем на незнакомых улочках, имеет смысл установить в салон видеорегистратор, если его там до сих пор нет. Это устройство существенно облегчит вам жизнь в случае спорной дорожной аварии.
ЗАПУСКАЙ
В списках необходимых автоаксессуаров для зимы пуско-зарядное устройство всегда занимает верхние строчки. Однако, как известно, аккумуляторы разряжаются не только на морозах. Долгое прослушивание музыки или подсвечивание площадки отдыха при заглушенном моторе — а куда же без этого в автопутешествиях — тоже опустошают батареи. Не окажется под рукой бустера — придется искать в ночи доброго «прикуривателя». Приятного, согласитесь, мало.
НЕ ВЫВОЗИТ
Казалось бы, такая полезная вещь, как буксировочный трос, должна лежать в каждом автомобиле. Но на практике выясняется, что многие водители задумываются о нем лишь в момент острой необходимости. Обязательно возьмите лебедку с собой. Только здесь, чур, как с разветвителями: не экономим — выбираем надежный трос, который не порвется при первом же рывке. К слову, проверьте также наличие крюка или целостность встроенной проушины.
ЧТО-ТО ЕЩЕ?
Пожалуй, пять перечисленных автоаксессуаров можно смело включить в перечень незаменимых в автопутешествии. Что же до прочих атрибутов, которые так активно «впариваются» водителям, то без них вполне можно обойтись. Разве что тем, кто испытывает проблемы со спиной или собирается проводить много времени в неудобном кресле, мы бы посоветовали прихватить в дорогу, помимо прочего, массажную накладку. Или массажиста!