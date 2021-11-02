Почему с наступлением холодов категорически нельзя перекачивать шины

Сейчас, когда цены на топливо да все остальное поползли вверх, водители затягивают пояса и начинают экономить. Считается, что можно добиться существенного снижения расхода топлива, если перекачать шины. Действительно, кое-какая экономия имеет место быть, но сколько именно литров можно сберечь?
Эксперты выяснили, что если давление в покрышках увеличить с двух до 2,5 бар, то можно сэкономить примерно 1,5% топлива. То есть потратить не 5 л/100 км, а 4,9 л/100 км. Такой разницы даже самый скудный семейный бюджет не заметит. А вот минусов будет гораздо больше.
Перекачанные шины приведут к ухудшению управляемости автомобиля. А еще при увеличенном давлении снижается информативность на руле, и он становится «пустым». Если принять во внимание, что осенью наступает сезон дождей, начинаются ночные заморозки, да и не все автомобилисты еще «переобулись», возникает риск попасть в аварию или вылететь в кювет в повороте.
Скептики заметят, что при «перекачке» заметно снижается деформация покрышки, то есть у шин должен улучшиться такой показатель, как сопротивление качению. Почувствовать такой выигрыш вряд ли удастся, а вот недостаток можно ощутить в полной мере. При перекачке уменьшается пятно контакта с дорогой, что может быстрее вызвать аквапланирование на мокрой трассе. А еще такая покрышка может «поскользнуться» на опавшей листве, которой на осенних дорогах немало.
Кстати, подержанные шины перекачивать просто опасно. Они могут нагреться и лопнуть во время движения. Не будем забывать и про то, что световой день осенью уменьшается. А в сумерках можно не заметить яму, коих на наших дорогах предостаточно. Так как у подержанных шин, как правило, ослаблен каркас, при попадании в яму на боковине может появиться грыжа. Такую покрышку банально придется выбросить.
Наконец, при перекачке снижается и срок службы деталей подвески. Ведь шины уже не так гасят вибрации и удары от дороги. Если ходовая часть и без того требует внимания, перекачкой шин можно только приблизить ремонт.