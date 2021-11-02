Почему с наступлением холодов категорически нельзя перекачивать шины

Скептики заметят, что при «перекачке» заметно снижается деформация покрышки, то есть у шин должен улучшиться такой показатель, как сопротивление качению. Почувствовать такой выигрыш вряд ли удастся, а вот недостаток можно ощутить в полной мере. При перекачке уменьшается пятно контакта с дорогой, что может быстрее вызвать аквапланирование на мокрой трассе. А еще такая покрышка может «поскользнуться» на опавшей листве, которой на осенних дорогах немало.

Кстати, подержанные шины перекачивать просто опасно. Они могут нагреться и лопнуть во время движения. Не будем забывать и про то, что световой день осенью уменьшается. А в сумерках можно не заметить яму, коих на наших дорогах предостаточно. Так как у подержанных шин, как правило, ослаблен каркас, при попадании в яму на боковине может появиться грыжа. Такую покрышку банально придется выбросить.

Наконец, при перекачке снижается и срок службы деталей подвески. Ведь шины уже не так гасят вибрации и удары от дороги. Если ходовая часть и без того требует внимания, перекачкой шин можно только приблизить ремонт.