Можно ли купить автомобиль без «допов», и как это сделать

Сейчас, когда на автомобили возник дефицит и ажиотажный спрос, найти в автосалоне машину, на которую дилер не стал бы устанавливать допоборудование, фактически невозможно. Особенно это касается массовых брендов. Причина проста: дилер никогда не будет работать себе в убыток. А еще очень хочется покрыть убытки прошлого года, когда пандемия только началась. Вот тогда как раз и можно было купить «железного коня» по «прайсу» производителя. Но не надо думать, что дилеры такие «звери». Они работают в условиях рыночной экономики, и для них тоже все не так-то просто.

Дело в том, что автозавод, представительство и дилер — это три разных организации, и они очень ограниченно могут влиять друг на друга. Если на заводе возникает дефицит комплектующих и запчастей, то предприятие вынуждено останавливать конвейер или пересматривать сроки выпуска. При этом производство может не ставить в известность партнеров. Представительство, оно же, дистрибьютор, на фоне высокого спроса и дефицита убирает все программы поощрений и скидки для дилеров. Ну а дилер, не желая терять доход, накручивает машины, которые у него в наличии, «допами» по максимуму. Такая ситуация сохранится до тех пор, пока не будут восстановлены глобальные цепочки поставок и решится проблема с электронными компонентами.