Можно ли купить автомобиль без «допов», и как это сделать

Сейчас, когда на автомобили возник дефицит и ажиотажный спрос, найти в автосалоне машину, на которую дилер не стал бы устанавливать допоборудование, фактически невозможно. Особенно это касается массовых брендов. Причина проста: дилер никогда не будет работать себе в убыток. А еще очень хочется покрыть убытки прошлого года, когда пандемия только началась. Вот тогда как раз и можно было купить «железного коня» по «прайсу» производителя. Но не надо думать, что дилеры такие «звери». Они работают в условиях рыночной экономики, и для них тоже все не так-то просто.
Дело в том, что автозавод, представительство и дилер — это три разных организации, и они очень ограниченно могут влиять друг на друга. Если на заводе возникает дефицит комплектующих и запчастей, то предприятие вынуждено останавливать конвейер или пересматривать сроки выпуска. При этом производство может не ставить в известность партнеров. Представительство, оно же, дистрибьютор, на фоне высокого спроса и дефицита убирает все программы поощрений и скидки для дилеров. Ну а дилер, не желая терять доход, накручивает машины, которые у него в наличии, «допами» по максимуму. Такая ситуация сохранится до тех пор, пока не будут восстановлены глобальные цепочки поставок и решится проблема с электронными компонентами.
Пока же эксперты авторынка рекомендуют покупателям находить компромисс с менеджерами автосалона. Если совместить желание поставить на свой автомобиль, скажем, автозапуск и оформить прежнюю машину в трейд-ин, то стоимость «допа» будет хоть чуть-чуть, но ниже.
Попытаться купить автомобиль без «допов» можно и через официальный сайт производителя, где есть возможность заказать машину по тому «прайсу», что назначил дистрибьютор. Такую возможность сейчас предоставляет, скажем, Cadillac и даже более «приземленный» Hyundai. Правда, и тут не все так просто. Сегодня сайт радует сообщением — «на данный момент все автомобили распроданы. Ожидайте поступления новых автомобилей в ближайшее время». Если покупатель согласен ждать, то ему прямая дорога в онлайн. И это гораздо лучше, чем переплатить за «допы» более, чем 300 000 рублей.
Есть и другой путь. Обратите внимание на те модели, за которыми никогда не стояла очередь. А они ведь очень даже ничего. Например, отметим французские кроссоверы Peugeot 2008 и 3008. Из-за высоких экспортных цен их не брали, но теперь эта парочка выглядит весьма заманчиво. Более того, на них действуют еще и скидки, программа трейд-ин и кредитование. А как вам понравится Opel Grandland X? Этот немец — конкурент Volkswagen Tiguan и Kia Sportage, но при этом далеко не дефицитный товар, поэтому его тоже продают без безумных накруток. В общем, кто ищет, тот всегда найдет.