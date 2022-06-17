Три критические проблемы кондиционера: как их избежать в дальней дороге

Вряд ли кто будет спорить с тем фактом, что любой современный автомобильный «кондей» требует ухода и своевременного обслуживания. Между тем, по оценкам специалистов сервис-центров, выполняющих ремонт холодильного оборудования, основная часть проблем с ним возникает как раз по вине самих автовладельцев.
Причины до банальности просты — игнорирование требований технических регламентов. Обобщив массу данных по этим проблемам, эксперты четко обозначили ряд характерных «аварийных» ситуаций, которые могут внезапно возникнуть с климатическим агрегатом. На что же стоит обратить внимание, чтобы избежать неожиданных поломок в системе кондиционирования?
А не заменить ли хладагент?
Одна их распространенных причин внезапных неполадок «кондишна» — старый хладагент, вернее — его недостаток в системе. Проблемы особенно обострились в последние годы, что связано с известными событиями в нашей стране и за рубежом, спровоцировавшими серьезный рост рынка подержанных машин. Покупая их, новые владельцы ездят со старым хладагентом до тех пор, пока не перестанет «дуть прохлада». Плановой заменой этой важной технической жидкости мало кто заморачивается. Между тем, в автомобилях утечки фреона из системы составляют в среднем около 8% в год. И тут ничего не поделаешь — таковы особенности физических свойств хладагента.
Не зря ведь специалисты по «холодильникам» рекомендуют регулярно проверять уровень заправки кондиционера. Ведь хладагент может «исчезнуть» по разным причинам, например, из-за разгерметизации шлангов и трубок, а также из-за нарушения целостности компрессора или радиатора. А еще нередко страдают герметизирующие прокладки в местах соединения элементов системы. Характерные признаки подобных дефектов — наличие на деталях потеков масла и запотевание. Если обнаружили их, не откладывайте визит в сервис!
Если компрессор грязный…
Однако потеря хладагента — далеко не самая критическая проблема, которая может возникнуть в пути. Отмеченная выше неполадка не столь драматична, так как в случае ее выявления исправить ситуацию можно достаточно быстро. Найти по дороге сервис по замене фреона труда не составит, да и сама процедура — лишь вопрос цены.
Куда хуже ситуация, если на ходу заклинит компрессор кондиционера. Как свидетельствует сервисная практика, «клин» такого насоса — довольно частая причина поломки климат-системы.
Как правило, подобное происходит по причине загрязнения нагнетателя данного типа. В частности, компрессор «кондишна» часто клинит из-за попадания грязи в привод. Тут свою негативную роль играют и пыль, и масляный конденсат в моторном отсеке, и дорожные реагенты, накапливающиеся там же после зимней эксплуатации авто. А такие загрязнения, в отличие от потеков хладагента, быстро выявить на глазок не получится: необходим куда более тщательный осмотр узлов климатической установки, который перед дальней поездкой надо делать обязательно. И это дело лучше доверить специалисту.
Проведем дезодорацию
Очевидно, что два отмеченных выше дефекта кондиционера связаны с проблемами технического свойства. А вот третья — появление неприятного запаха — по большей части обусловлена нарушением «санитарии» системы вентиляции салона. Причем главным источником нежелательного «амбре» оказывается испаритель кондиционера, влажная поверхность которого — идеальное место для размножения различных бактерий и грибков. Если данный узел своевременно не обрабатывать, то уже через 2—3 года эксплуатации кондиционера он вполне может начать «благоухать».
Выход в таких случаях только один — немедленно провести дезодорирующую обработку испарителя и воздуховодов. Здесь хорошим подспорьем будут специальные средства автохимии. В их числе, кстати, представлены и оригинальные российские препараты нового поколения, например, антибактериальный очиститель кондиционера от бренда Ruseff.
Как отмечает разработчик этого продукта, он создавался с учетом опыта эксплуатации автомобилей в различных российских регионах. Баллончик с аэрозолем имеет дополнительное приспособление в виде длинного пластикового зонда, снабженного тонким наконечником (см. фото выше). Подобная конструкция распыляющего элемента позволяет продвинуть его в удаленные места воздуховодов, а также короба испарителя, и там тщательно обработать их.
В ходе очищающей процедуры наконечник зонда формирует облако мелкодисперсной активной взвеси, которая эффективно уничтожает все известные грибки и бактерии, накапливающиеся со временем на испарителе. Сам препарат в процессе воздействия на загрязнения смывает их и вместе с этим же смывом выводится самотеком через дренаж кондиционера. Благодаря этому из машины быстро устраняется неприятный запах, а на теплообменнике формируется защитный антибактериальный слой, предотвращающий повторное появление микроорганизмов.
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