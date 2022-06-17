Три критические проблемы кондиционера: как их избежать в дальней дороге

Вряд ли кто будет спорить с тем фактом, что любой современный автомобильный «кондей» требует ухода и своевременного обслуживания. Между тем, по оценкам специалистов сервис-центров, выполняющих ремонт холодильного оборудования, основная часть проблем с ним возникает как раз по вине самих автовладельцев.

Причины до банальности просты — игнорирование требований технических регламентов. Обобщив массу данных по этим проблемам, эксперты четко обозначили ряд характерных «аварийных» ситуаций, которые могут внезапно возникнуть с климатическим агрегатом. На что же стоит обратить внимание, чтобы избежать неожиданных поломок в системе кондиционирования?

А не заменить ли хладагент?

Одна их распространенных причин внезапных неполадок «кондишна» — старый хладагент, вернее — его недостаток в системе. Проблемы особенно обострились в последние годы, что связано с известными событиями в нашей стране и за рубежом, спровоцировавшими серьезный рост рынка подержанных машин. Покупая их, новые владельцы ездят со старым хладагентом до тех пор, пока не перестанет «дуть прохлада». Плановой заменой этой важной технической жидкости мало кто заморачивается. Между тем, в автомобилях утечки фреона из системы составляют в среднем около 8% в год. И тут ничего не поделаешь — таковы особенности физических свойств хладагента.