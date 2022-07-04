Как даже видавшие жизнь автовладельцы гробят двигатель автомобиля в жару

фото globallookpress.com
Лето и жаркая погода считаются периодом, благоприятным для «жизни и здоровья» автомобиля. Однако портал «АвтоВзгляд» предупреждает, что сезон отпусков может стать фатальным для самочувствия двигателя в случае, если автовладелец не будет учитывать ряд определенных нюансов. И не говорите потом, что вы об этом не слышали…
Максим Строкер

Самая банальная «летняя» история, с помощью которой можно ускорить кончину «движка» своего авто — не прогревать его. Да, мы в курсе, что существуют две основные «секты» автомобилистов — приверженцы прогрева мотора и адепты отсутствия необходимости в этом. Обе группировки обычно приводят убедительные аргументы в пользу своей правоты, но речь сейчас не о них. Все знают, что даже летом сразу после запуска двигателя его обороты поднимаются выше холостых и снижаются до нормы только через некоторое время.

В этот период происходит не только прогрев, но и правильное распределение масла по всем закоулкам силового агрегата, что необходимо для его защиты при работе под нагрузками. Некоторые водители не ждут, пока обороты коленвала опустятся к стандартной для «холостых» величине и едут сразу после запуска — тепло же на улице, зачем греть-то? В результате — повышенный износ мотора и приближение «капиталки».

Такой режим, кстати, вреден и для коробок передач, особенно вариаторных, поскольку в них тоже есть свои нюансы с температурой и давлением рабочей жидкости. Сразу после включения мотора «давите на гашетку» в машине с вариатором — будьте готовы к внеплановым ремонтам трансмиссии.

фото АвтоВзгляд

Летом многие из автовладельцев отправляются в автопутешествие. И далеко не всегда их пути пролегают через густонаселенные территории, где всегда можно отыскать АЗС с хорошим бензином нужного октанового числа. Приходится в качестве временной меры заливать вместо АИ−95 то, что есть — АИ−92. Разовая заправка менее октановым топливом действительно не принесет существенного вреда мотору. Но если «кормить» его 92-м вместо 95-го на протяжении недель, агрегат может и закапризничать.

Еще опаснее то, что под видом АИ−92 на АЗС вдалеке от столиц местные деятели порой втихаря продают «нечто», которое по своим характеристикам соответствует то ли АИ−80, то ли АИ−76. «Летний отпуск» на подобном горючем с большой вероятностью прикончит мотор вашего авто. Причем выяснится это, скорее всего, уже по возвращению домой.

фото globallookpress.com

Большинство автомобилистов меняют воздушный фильтр своей машины строго по регламенту, который ставит сроки ТО в зависимости от пробега или периода времени. А между тем, летом «воздухан» автомобиля засоряется не в пример интенсивнее — когда в него летит не только пыль с дорог (в том числе, проселочных и степных), но и масса насекомых, пуха и прочего. В результате он очень быстро и сильно засоряется и начинает заметно хуже пропускать воздух. А владелец машины не меняет такой фильтр, из-за чего мотор работает в более жестких режимах. Что отнюдь не идет ему на пользу.

Летом требуется чаще менять воздушный фильтр. Между тем, об этом практически никто из автовладельцев даже не задумывается.

Аналогичная история и с моторным маслом. Работающий на жаре в тяжелых условиях двигатель (например, в горах или на пересеченной местности) быстрее тратит защитный ресурс смазки. Поэтому, в идеале, летом интервал замены масла следует уменьшить вдвое. Но мало кто из автомобилистов так поступает на практике. В результате необходимость «капиталки» приходит гораздо раньше, чем хотелось…

двигатель, ремонт, мототехника, моторное масло
4 июля 2022
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