Как даже видавшие жизнь автовладельцы гробят двигатель автомобиля в жару

Самая банальная «летняя» история, с помощью которой можно ускорить кончину «движка» своего авто — не прогревать его. Да, мы в курсе, что существуют две основные «секты» автомобилистов — приверженцы прогрева мотора и адепты отсутствия необходимости в этом. Обе группировки обычно приводят убедительные аргументы в пользу своей правоты, но речь сейчас не о них. Все знают, что даже летом сразу после запуска двигателя его обороты поднимаются выше холостых и снижаются до нормы только через некоторое время.
В этот период происходит не только прогрев, но и правильное распределение масла по всем закоулкам силового агрегата, что необходимо для его защиты при работе под нагрузками. Некоторые водители не ждут, пока обороты коленвала опустятся к стандартной для «холостых» величине и едут сразу после запуска — тепло же на улице, зачем греть-то? В результате — повышенный износ мотора и приближение «капиталки».
Такой режим, кстати, вреден и для коробок передач, особенно вариаторных, поскольку в них тоже есть свои нюансы с температурой и давлением рабочей жидкости. Сразу после включения мотора «давите на гашетку» в машине с вариатором — будьте готовы к внеплановым ремонтам трансмиссии.
Летом многие из автовладельцев отправляются в автопутешествие. И далеко не всегда их пути пролегают через густонаселенные территории, где всегда можно отыскать АЗС с хорошим бензином нужного октанового числа. Приходится в качестве временной меры заливать вместо АИ−95 то, что есть — АИ−92. Разовая заправка менее октановым топливом действительно не принесет существенного вреда мотору. Но если «кормить» его 92-м вместо 95-го на протяжении недель, агрегат может и закапризничать.
Еще опаснее то, что под видом АИ−92 на АЗС вдалеке от столиц местные деятели порой втихаря продают «нечто», которое по своим характеристикам соответствует то ли АИ−80, то ли АИ−76. «Летний отпуск» на подобном горючем с большой вероятностью прикончит мотор вашего авто. Причем выяснится это, скорее всего, уже по возвращению домой.
Большинство автомобилистов меняют воздушный фильтр своей машины строго по регламенту, который ставит сроки ТО в зависимости от пробега или периода времени. А между тем, летом «воздухан» автомобиля засоряется не в пример интенсивнее — когда в него летит не только пыль с дорог (в том числе, проселочных и степных), но и масса насекомых, пуха и прочего. В результате он очень быстро и сильно засоряется и начинает заметно хуже пропускать воздух. А владелец машины не меняет такой фильтр, из-за чего мотор работает в более жестких режимах. Что отнюдь не идет ему на пользу.
Летом требуется чаще менять воздушный фильтр. Между тем, об этом практически никто из автовладельцев даже не задумывается.
Аналогичная история и с моторным маслом. Работающий на жаре в тяжелых условиях двигатель (например, в горах или на пересеченной местности) быстрее тратит защитный ресурс смазки. Поэтому, в идеале, летом интервал замены масла следует уменьшить вдвое. Но мало кто из автомобилистов так поступает на практике. В результате необходимость «капиталки» приходит гораздо раньше, чем хотелось…