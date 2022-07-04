Как даже видавшие жизнь автовладельцы гробят двигатель автомобиля в жару

Самая банальная «летняя» история, с помощью которой можно ускорить кончину «движка» своего авто — не прогревать его. Да, мы в курсе, что существуют две основные «секты» автомобилистов — приверженцы прогрева мотора и адепты отсутствия необходимости в этом. Обе группировки обычно приводят убедительные аргументы в пользу своей правоты, но речь сейчас не о них. Все знают, что даже летом сразу после запуска двигателя его обороты поднимаются выше холостых и снижаются до нормы только через некоторое время.

В этот период происходит не только прогрев, но и правильное распределение масла по всем закоулкам силового агрегата, что необходимо для его защиты при работе под нагрузками. Некоторые водители не ждут, пока обороты коленвала опустятся к стандартной для «холостых» величине и едут сразу после запуска — тепло же на улице, зачем греть-то? В результате — повышенный износ мотора и приближение «капиталки».

Такой режим, кстати, вреден и для коробок передач, особенно вариаторных, поскольку в них тоже есть свои нюансы с температурой и давлением рабочей жидкости. Сразу после включения мотора «давите на гашетку» в машине с вариатором — будьте готовы к внеплановым ремонтам трансмиссии.