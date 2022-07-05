Откуда на прилавках магазинов берутся санкционные автомасла

Мы обзвонили знакомых из смазочной индустрии, до недавнего времени трудившихся на «зарубежных партнеров», а сейчас находящихся в активном поиске работы. На наш вопрос большие ли были в России товарные запасы продукции, все отвечали будто «под копирку», что склады позволяли продержаться без новых поставок до 3 месяцев.
Но склады уже пустые и договора аренды расторгнуты, потому как после начала известных событий и ценовых колебаний дилеры стремительно ополовинили запасы дистрибьюторов, а оставшееся было распродано после принятия головными офисами решений об уходе из России.
Про параллельный импорт (ввоз товара без согласия правообладателя бренда) наши собеседники высказались скептически. Покупка каким-нибудь немцем, французом или американцем фуры масла и отправка от своего имени дяде в Россию для личных нужд даже звучит утопично. А ввоз в обход закрытых прямых коридоров делает логистику слишком дорогой (надо учитывать двойную таможню).
Так каким образом на прилавках до сих пор красуются канистры с маслами производителей, покинувших наш рынок? Как пояснили наши источники, в розничных сетях остатки еще есть, но вместе с тем стал активно появляться и фальсификат. Ведь это чертовски выгодный бизнес, ибо стоимость бочки российского масла после расфасовки по канистрам американских или европейских брендов увеличивается в 6—7 раз! И хорошо, если в подделке будет налито отечественное масло, а не какое-нибудь транспортировочное китайское или отработка. Современный автомобиль на такой смазке далеко не уедет.
Перейти на отечественное масло? Вариант неплохой, но смущает то, что у нас нет современных присадок для масел, без которых лубрикант — это просто основа, подходящая разве что для смазки швейных машин. Есть смысл присмотреться к новым импортным брендам, у которых сейчас появилась возможность зайти на наш обедневший рынок смазочных материалов.
Такие масла «фальшивомасленщикам» нет смысла подделывать, потому что «пиратам» интересно зарабатывать на раскрученных брендах. Пока есть интерес к продукту, его подделывают. А новые масла еще никому не известны. Вкладываться в рекламу самим — это точно не бизнес-модель производителей фальсификата. При этом качество таких масел ничуть не уступает покинувшим нашу страну брендам. Взять, к примеру, немецкого производителя BIZOL, который сегодня успешно продает свою продукцию на 5 континентах.
Масла этого производителя выпускаются аж с 1998 года, одобрены и имеют допуски всех основных европейских автопроизводителей. Масла BIZOL соответствуют всем основными международным стандартам и классификациям: SAE, ACEA, ILSAC, API. Для обеспечения стабильного высокого качества производство осуществляется в соответствии с нормами DIN EN ISO 9001:2008, а также согласно экологическим сертификациям DIN EN ISO 14001:2005.
Фирменный эксклюзивный продукт компании — серия инновационных масел Green Oil+. Смазки этой серии, созданные специально для современных силовых агрегатов, обеспечивают высочайшую степень защиты от износа, особенно при езде в неравномерном городском цикле. Чтобы эффективно защитить двигатели современных машин, инженеры и химики компании BIZOL разработали систему тройной защиты от износа. Она включает три новейших технологии.
Технология двухмерного поверхностного геля 2D Surface Gel придает маслу особую структуру, обеспечивающую лучшую адгезию к металлическим поверхностям, более стойкую масляную пленку и постоянную ее толщину даже в условиях остановки двигателя. Иными словами, масло полностью не стекает с деталей даже при длительных стоянках.
Технология COMB LubriBoost заключается в полимерном модификаторе трения, который создает и поддерживает превосходную прочность смазочной пленки, что крайне важно для смазки двигателя в условиях повышенных нагрузок при режиме «старт — стоп». Технология BIZOL W-guard необходима для защиты цепи ГРМ от износа. Цепи испытывают колоссальную нагрузку во время работы, и для минимизирования износа смазка должна обладать определенными свойствами. Сочетание этих трех технологий снижает нагрузку на двигатель и уменьшает расход топлива.
Кроме того, BIZOL — первый немецкий производитель моторного масла, удостоенный престижной награды IAIR Award в номинации «Лучшая компания в области инноваций и лидерства». Эта награда присуждалась представителям всех отраслей промышленности, но первым из немецких производителей автомасел был именно BIZOL. Затем BIZOL еще не раз удостаивался различных премий за удобный, практичный и в том числе защищенный от подделок дизайн упаковки.
Весь ассортимент продукции компания производит на одном заводе в Германии, откуда продукция расходится по всему миру. Централизованное производство позволяет четко контролировать процессы получение сырья и производства, поддерживая качество на самом высоком уровне.
Несмотря на санкционное давление, это высококачественное немецкое масло легально и официально поставляется на российский рынок по вполне адекватным ценам.