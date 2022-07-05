Откуда на прилавках магазинов берутся санкционные автомасла

Мы обзвонили знакомых из смазочной индустрии, до недавнего времени трудившихся на «зарубежных партнеров», а сейчас находящихся в активном поиске работы. На наш вопрос большие ли были в России товарные запасы продукции, все отвечали будто «под копирку», что склады позволяли продержаться без новых поставок до 3 месяцев.

Но склады уже пустые и договора аренды расторгнуты, потому как после начала известных событий и ценовых колебаний дилеры стремительно ополовинили запасы дистрибьюторов, а оставшееся было распродано после принятия головными офисами решений об уходе из России.

Про параллельный импорт (ввоз товара без согласия правообладателя бренда) наши собеседники высказались скептически. Покупка каким-нибудь немцем, французом или американцем фуры масла и отправка от своего имени дяде в Россию для личных нужд даже звучит утопично. А ввоз в обход закрытых прямых коридоров делает логистику слишком дорогой (надо учитывать двойную таможню).