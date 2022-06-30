На каких моторных маслах теперь поедут автомобили BMW в России?

Купив 4 года назад новую «бэху», мой товарищ исполнил свою давнюю мечту. Пока гарантийная машина находилась под крылом официалов, проблем с обслуживанием не было. Все, что было нужно, это занести в кассу приличную сумму за очередное ТО и беззаботно ездить на авто. Когда гарантия кончилась, он ушел в клубный сервис. Там уже узнал, что для эксплуатации технически сложных моторов BMW, кроме оригинальных масел, можно использовать альтернативные. Главное — подобрать смазку по вязкости, классу качества и обязательно с допуском автопроизводителя. Как объяснил ему мастер сервиса — шаг влево, шаг вправо, закоксуются и потеряют подвижность поршневые кольца, начавшийся масложор убьет катализатор, кокс отложится на подшипниках турбины и этот дорогущий агрегат выйдет из строя. В общем, товарищ уверовал в великую силу допуска моторного масла. Без него ему теперь и масло не масло, если речь идет о баварцах.
Но случился массовый исход раскрученных брендов масел из России, и регламентное ТО в клубном сервисе стало выходить по цене, как поход большой компанией в ресторан. Дефицит он и есть дефицит. Что же теперь лить в мотор BMW, чтобы его не убить? Рекомендации полагаться в выборе только лишь на вязкость и класс качества приятель отмел сразу.
Почему важен допуск? Да потому, что его получение подразумевает очень тесное сотрудничество производителя масла с производителем машины, и в том числе серьезную работу по доведению пакета присадок до уровня, при котором смазочный материал безусловно выполнит все возложенные на него функции в моторе. И главное — масло, имеющее соответствующий допуск, без вопросов отработает оговоренный инструкцией по эксплуатации интервал ТО.
Самостоятельный поиск соответствующих масел в наличии затянулся. Надежду вселил звонок из сервиса. Мастер сообщил, что, дескать, они ждут своего постоянного клиента на очередное ТО, и проблем с моторным маслом у них нет.
Как выяснилось, сервисмены перешли на турецкие масла LUBEX, имеющие допуски BMW Longlife−98 и Longlife−04. Сервис гарантирует подлинность смазочных материалов и, как и ранее, дает гарантию на выполненные работы, запчасти, расходные материалы. А это говорит о многом.
Ради интереса решил «погуглить», что за масла такие LUBEX? Основная информация есть на турецком сайте производителя, но оперативно появился и российский сайт, который наполняется полезной информацией по продукции. Бренд LUBEX принадлежит производителю масел BELGiN. У нас он пока известен мало, зато его хорошо знают автолюбители более чем 50 стран мира. Турки имеют развитую промышленность и не скупятся на приобретение технологий, оборудования. Привлекают в страну инвестиции и специалистов. И для «баварцев» у LUBEX есть несколько интересных вариантов моторного масла, которые полностью соответствуют требованиям автопроизводителя, гарантированно защитят высоконагруженные моторы, обеспечат максимальный ресурс систем очистки выхлопных газов, а благодаря низкозольному пакету присадок снизят негативное воздействие на окружающую среду. Какие бы не менялось законодательство по чистоте выхлопа, о природе нужно заботиться.
Например, синтетическое моторное масло PRIMUS MV 5W−40 имеет допуск BMW Longlife−98. Еще один вариант — синтетическое моторное масло PRIMUS MV-LA 5W−30, имеющее допуск BMW Longlife−04. Кстати, эти масла LUBEX подходят и для других машин премиум класса (Volkswagen, AUDI, Mercedes, Porsche).
Как и многие масла ТОП класса, продукты LUBEX для BMW относятся к классу энергосберегающих. А по соотношению цена/качество дадут фору большинству конкурентов, которые намерены заново поделить рынок смазочных материалов в России.