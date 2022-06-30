На каких моторных маслах теперь поедут автомобили BMW в России?

Но случился массовый исход раскрученных брендов масел из России, и регламентное ТО в клубном сервисе стало выходить по цене, как поход большой компанией в ресторан. Дефицит он и есть дефицит. Что же теперь лить в мотор BMW, чтобы его не убить? Рекомендации полагаться в выборе только лишь на вязкость и класс качества приятель отмел сразу.

Почему важен допуск? Да потому, что его получение подразумевает очень тесное сотрудничество производителя масла с производителем машины, и в том числе серьезную работу по доведению пакета присадок до уровня, при котором смазочный материал безусловно выполнит все возложенные на него функции в моторе. И главное — масло, имеющее соответствующий допуск, без вопросов отработает оговоренный инструкцией по эксплуатации интервал ТО.

Самостоятельный поиск соответствующих масел в наличии затянулся. Надежду вселил звонок из сервиса. Мастер сообщил, что, дескать, они ждут своего постоянного клиента на очередное ТО, и проблем с моторным маслом у них нет.