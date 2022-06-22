Осторожно, высокое напряжение: власть и бизнес решили завалить Россию дешевыми электромобилями

Идея электрификации транспорта в России выглядит крайне сомнительной, если не утопической. Но ее интеграция в массы дает повод и уйму возможностей для очередного баснословного «распила» денежных средств. Процессов (читай — денег) столько, что не сосчитать. Начиная от подготовки масштабной инфраструктуры, заканчивая выпуском непосредственно самих автомобилей. Точнее, простите, электромобилей.

Что же нас ждет, помимо появления толком незнакомых русскому человеку бесшумных транспортных средств, вроде российско-китайского «Эволюта», китайско-российской «Оки» и тому подобных «Москвичей»? Все верно: дальнейшего затягивания поясов, повышения цен на электричество и массовое освоение… велосипедов!

Впрочем, кое-что хорошее из волшебного электробудущего России все-таки есть: подробнее об этом и многом другом — в эксклюзивном подкасте портала «АвтоВзгляд» (послушать его можно здесь).