Как перетянуть салон машины за один день по смешным ценам

Ткань, кожа или велюр — не важно, все равно однажды автомобильное кресло превратиться в грязную и рваную тряпку, садиться на которую и неприятно, и стыдно. Посадить пассажира — тем более. Если еженедельно убираться, не экономя на силах и химсредствах, то интерьер протянет лет 10. Но кто ж, скажите, каждую неделю проводит тщательную уборку внутри? В лучшем случае — посещение мойки, в худшем — «некогда», «потом» и прочие аргументы «успешных» людей. Так внутреннее убранство любого автомобиля стареет день ото дня.

Комплексное решение — перешить или заменить салон в сборе. Первое обойдется в 40—50 тысяч рублей, если речь идет о традиционном седане, но может стоить и 100 000, если мы говорим о действительно большой или изначально дорогой машине. Сомневающиеся могут просто попробовать аккуратно и без повреждений снять кресло, скажем, на Mercedes, а после столь же бережно стянуть с него «шкурку». Занятие не для слабых духом. Салон в сборе — тоже не всегда помогает, ибо стоит он дорого и зачастую снят с «праворукой» машины, то есть требует переделок. Салазки так уж точно предстоит перекидывать.

Самый дешевый и практичный вариант — чехлы. Времена, когда их шили самостоятельно или натягивали ужасающие «майки», давно прошли. Найти-то, конечно, можно, только вот зачем? Сегодня можно подобрать не только специализированные, но и каркасные чехлы, которые идеально сядут по креслу, сформировав боковые упоры, не потребуют никакой сложной работы и полностью решат проблему «уставшего» салона.