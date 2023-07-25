Как с помощью суперклея убрать ржавчину на кузове машины

Многие автовладельцы избавляются от рыжих точек самостоятельно, просто замазывая «пробоину» краской под цвет кузова. Но это не выход, потому как разрушительные для металла процессы продолжаются под ней. И через какое-то время замаскированный скол превращается в серьезную проблему.

Чтобы не тратить деньги на перекраску сразу целого кузовного элемента, можно применить проверенный дедовский метод с использованием обычного суперклея. Но сначала нужно сковырнуть тот слой, который уже вспучился. Это делаем обычным канцелярским ножом и наждачной бумагой. Работаем предельно аккуратно, чтобы не повредить «здоровую» краску рядом. Затем наждачкой удаляем ржавчину и окончательно очищаем до металла место ремонта.

Кстати, можно воспользоваться и различными химическими препаратами для удаления коррозии, но только не цинкарем. Иначе все только испортите и в итоге получите дырку в детали.