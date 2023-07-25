Как с помощью суперклея убрать ржавчину на кузове машины

Многие автовладельцы избавляются от рыжих точек самостоятельно, просто замазывая «пробоину» краской под цвет кузова. Но это не выход, потому как разрушительные для металла процессы продолжаются под ней. И через какое-то время замаскированный скол превращается в серьезную проблему.
Чтобы не тратить деньги на перекраску сразу целого кузовного элемента, можно применить проверенный дедовский метод с использованием обычного суперклея. Но сначала нужно сковырнуть тот слой, который уже вспучился. Это делаем обычным канцелярским ножом и наждачной бумагой. Работаем предельно аккуратно, чтобы не повредить «здоровую» краску рядом. Затем наждачкой удаляем ржавчину и окончательно очищаем до металла место ремонта.
Кстати, можно воспользоваться и различными химическими препаратами для удаления коррозии, но только не цинкарем. Иначе все только испортите и в итоге получите дырку в детали.
Далее берем суперклей и аккуратно тонким слоем закрываем «пробоину», ни в коем случае не выходя за ее границы. Не забываем и про текучесть липкого состава. Потому капот, например, лучше заранее открыть и приподнять на нужную высоту.
Для ускорения процесса применяют так называемый фиксатор клея. Его наносят поверх свежего слоя, и он мгновенно схватывает его, не допуская растекания. Таким образом, мы закрыли доступ агрессивной внешней среде к металлу. То есть коррозия в этом месте больше не будет распространяться. Плюс сам клей — отличная основа для краски и вполне способен заменить автомобильный грунт.
Теперь пришло время нанести саму краску. После того как процесс закончен, остается дождаться ее высыхания. Для ускорения обычно берут промышленный фен. В конце обрабатываем место ремонта финишным слоем клея. Главное не перестараться, дабы он не выпирал сильно выше поверхности. Осталось зашлифовать «наждачкой» и отполировать кузовную деталь. Все! Больше ржавчина беспокоить не станет.