Почему «дворники» китайских машин размазывают грязь и как с этим бороться

«Сопливая» погода при околонулевой температуре за окном зимой – идеальный момент, чтобы убедиться: стеклоочиститель твоей машины и правда работает отвратительно. Подобные мысли посещают многих (если не всех) владельцев китайских легковушек.

Пожалуй, ничто так не раздражает водителя, как слякотная погода и «дворники», которые явно не справляются со своими обязанностями. Когда вместо чистого стекла после взмаха взмаха щеток видишь лишь мутную пелену на всей «лобовухе» - это дико раздражает. Не менее яркие негативные эмоции возникают, когда "дворники" остаются после своей работы грязные участки.

Что особенно неприятно в снегопады и при достаточно сильном морозе. В такую погоду на месте непрочищенных «островов» очень быстро образуется ледяная корка из подтаявшего снега. Через нее вообще ничего не видно, а избавиться он нее на ходу нет никакой возможности.

Ну и, наконец, сложно привыкнуть к зрелищу «дворника», без нареканий двигающегося по стеклу в одном направлении и с тарахтением прыгающего по нему в процессе возврата в исходное положение. Из-за этого раздражающе-громкого «т-р-р-р-р» грязь с резины щетки возвращается на лобовое.

Раньше с подобными неприятностями сталкивались преимущественно обладатели достаточно старых ТС. Однако в последнее время к ним присоединилось множество владельцев новеньких китайских легковушек. Характерно, что описанная выше отвратительная работа стеклоочистителей встречается практически у большинства «китайцев». От относительно бюджетных, но пафосных брендов, позиционирующих себя на российском рынке в качестве «премиума».

фото: globallookpress.com

Как правило, проблема плохой очистки лобового стекла при том, что сами щетки еще практически новые, связана с недостаточным усилием, прижимающим их к стеклу. Оно, как известно, обеспечивается пружиной, встроенной в поводок стеклоочистителя. Печаль в том, что эта «неисправность», с точки зрения китайских поставщиков авто и их российских дистрибьюторов, таковой не является. Соответственно, исправлять ее по гарантии никто не будет.

Поэтому в данном случае выход один – обратиться к авторемонтникам-неофициалам. Дело в том, что в продаже можно найти сменные пружины поводков практически для любых марок и моделей машин. Чтобы вылечить свою «тласточку» от плохой очистки лобового стекла надо подобрать (возможно – с помощью работников СТО) подходящую по размерам, но более мощную пружину от другого авто. И заменить ею «родную».

Возможно, с первой попытки найти оптимально подходящие пружинки не получится. Это не беда. И они сами, и операция по их замене стоят совсем не дорого. Можно пробовать несколько раз, пока не наткнешься на нужную модель, которая сможет эффективно прижимать «дворники» к стеклу. Да, приходится что-то «колхозить» в новенькой машине. А что еще прикажете делать с «китайцем»?..