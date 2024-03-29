Как затонировать лобовое стекло от солнца без проблем с ГИБДД

Большинство законопослушных автовладельцев уверены, что даже когда ты стремишься всего-лишь спастись от яркого солнца, тонировать стекла передней полусферы машины нельзя. Если не хочешь постоянно объясняться с инспекторами ДПС. На самом деле это совсем не так.

Яркое весеннее солнце ежегодно вынуждает многих автомобилистов задумываться о способах защиты от него как собственных глаз, так и салона личного ТС на протяжении всего наступающего теплого сезона. Идеальный вариант — полностью затонировать все стекла «по кругу» вместе с лобовым. Но так нельзя. Закон требует, чтобы светопропускание передних окошек было не ниже 70%, а «лобовухи» — не менее 75%. Что, на первый взгляд, ставит крест на самой идее спастись от солнца с помощью мастера-тонировщика. Однако это не вполне соответствует реальному положению вещей.

Мало кто знает, что в природе существуют специальные атермальные пленки для автомобильного остекления. Они практически прозрачны и в минимальной степени снижают светопропускание. Принцип работы такого покрытия связан с его многослойной структурой.

Для ее получения на полимерную основу наносится тончайшее покрытие, содержащее частицы тех или иных металлов (в зависимости от марки пленки и ее бренда). Последние отражают либо поглощают ультрафиолетовую часть солнечного спектра, а также препятствуют процессу проникновению сквозь стекло инфра-красного излучения. Некоторые типы пленки имеют дополнительное защитное покрытие, делающее такую тонировку гораздо более стойкой к износу.

Фото: globallookpress.com

Чем тоньше и выносливее по отношению к внешним воздействиям пленка, используемая для атермальной тонировки, тем она дороже. Если столичный автовладелец соберется прибегнуть к подобного рода защите легковушки от солнца, то покрытие спецпленкой каждого из боковых стекол встанет ему не менее чем в 1000 рублей, а лобового — от 3000 целковых.

Кроме того, следует иметь в виду, что у некоторых авто уже в заводской комплектации стекла имеют небольшую степень тонировки. На них клеить атермальную пленку уже не стоит. Поскольку в итоге суммарное светопропускание, скорее всего, окажется ниже допустимого законом уровня. Что грозит вопросами со стороны ГИБДД. Также стоит учитывать, что с годами любая, даже самая прозрачная, пленка постепенно темнеет. Что также снижает степень светопропускания покрытия.

Нельзя не упомянуть и о том, что некоторых водителей порой раздражает специфический феномен, свойственный атермальной пленке, наклеенной на лобовое стекло. При очень сильном внешнем освещении отделка передней части салона (в особенности светлых оттенков) может отражаться в «лобовухе». Чтобы такое паразитное изображение в летний полдень не маячило пред глазами и не мешало следить за дорогой, приходится опускать водительское кресло пониже. При этом назойливый блик скрывается из виду. Пожалуй, это не самая большая жертва ради большего комфорта в салоне авто.