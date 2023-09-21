В Москве камеры ГИБДД начали штрафовать пассажиров

Начальник столичного Дептранса Максим Ликсутов объявил, что с 21 сентября в Москве с помощью камер начали штрафовать еще и за пассажиров, непристегнутых ремнем безопасности. В соответствии со статьей 12.6 КоАП — «нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов» — за беспечность седоков автовладельцам будут присылать «письма счастья» на 1000 рублей.

Ранее московская ГИБДД сообщала, что за первые семь месяцев 2023 года она выписала водителям почти 2 млн. штрафов за «ремень». Теперь их количество имеет все шансы резко вырасти, поскольку обычно, когда не пристегнут водитель, пассажир тоже пренебрегает правилами безопасности.

Заметим также, что фотографировать седоков без ремня комплексы автоматической фиксации в состоянии, лишь когда те находятся на передних креслах. Что происходит на заднем диване легковушки, пока ни одна полицейская камера узнать не в состоянии. Особенно если у ТС сильно тонированы боковые стекла.