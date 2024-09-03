Лучше огнетушителя: ни один автомобиль не застрахован от пожара

Внезапное возгорание автомобиля — событие, увы, на российских дорогах распространенное. Горят и старые, и новые «тачки» по причине дурного обслуживания и посредственных доработок, в городах и на трассах, электрические, бензиновые и дизельные. Ни один водитель не защищен от возможного пожара в машине, поэтому в багажнике или в любом оперативно досягаемом месте должен быть огнетушитель. Но поможет ли он или есть решения лучше? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Что лучше всего иметь в машине на случай ее возгорания

Каждый день можно встретить в новостях и блогах сообщения, что где-то сгорел автомобиль. Иногда по чьему-то злому умыслу, но намного чаще причина в технической проблеме: огонь появляется благодаря контакту искры и бензина, закисшему тормозному суппорту и многому-многому другому. Но можно ли успеть его потушить до наступления конструктивной гибели транспортного средства? Тут все зависит от владельца и случая: одним везет, а другим — нет.

Ключ к везению нередко кроется в огнетушителе, который, во-первых, должен быть под рукой, а во-вторых, исправен. С последним пунктом, как правило, всегда вопросы, потому что 9 из 10 «огнеборцев» в российских багажниках — просрочены. Иногда — на годы, но бывает, что и на десятилетия.

Ну нет у нас пока культуры перезаправки, обновления, да и просто внимания к огнетушителю и его состоянию. Не исключено, что иногда вопрос кроется и в финансовом аспекте: лишняя трата мало кому уместна, а новый огнетушитель, при имеющемся-то старом, всегда выглядит, как дополнительные расходы. И доказывай потом, кто прав, кто — виноват. Однако появилось уже средство, способное даже превозмочь возможности огнетушителя, быстрее и проще справляясь с пожаром в ТС.

Фото производителя.

Оно дешевле, не имеет срока годности, компактнее — легко помещается в бардачке, и продается на любом маркетплейсе: это противопожарное покрывало. По своей сути — отрез стекловолоконной ткани или другого огнеупорного материала, который надо раскинуть над пламенем, чтобы его потушить.

Просто перекрыть приток кислорода, без которого горение происходить не может. Такие покрывала довольно распространены, их часто хранят около плиты и в гаражах/на дачах, но отчего-то редко кладут в машину. А ведь в автомобиле, где любой пожар можно классифицировать, как зарождающейся или, как говорят пожарные, пусковой, такое средство так же может быть очень актуально.

Ответ на следующий вопрос — от 100 до 1000 рублей. Да, за минимальную цену выглядеть оно будет не слишком презентабельно, с не прошитыми краями, крошащееся. Но с задачей своей, как подсказывают комментаторы и авторы отзывов, вполне справляется. А раз так, то зачем платить больше? Проще купить и пусть никогда не пригодится.