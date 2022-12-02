Замкнуло проводку: как решить проблему быстро и дешево

Емкие «подколы» из серии «почему владельцы Range Rover не здороваются на дороге — виделись с утра в сервисе» или «почему из Range Rover не течет масло — уже вытекло» имеют под собой основания. Эти восхитительные во многих смыслах машины нуждаются в качественном обслуживании и пристальном внимании, которое в действительности мало кто может оказать. Владельцы особо не следят, не интересуются, а мастера на СТО стараются делать «побыстрее». Вот и вылезают крайне серьезные — а порой критические — неполадки в самый неподходящий момент.
Например, блок подрулевых переключателей в тандеме с «улиткой» рулевого шлейфа имеет свойство со временем перетираться, естественно, «коротить», а после и воспламеняться. Причем прямо на ходу. Пластики и проводка отлично горят, поэтому решение нужно принимать мгновенное. Бежать в багажник за огнетушителем некогда. Да и справится ли с проблемой просроченный «огнеборец» — большой вопрос. К тому же оттирать и убирать потом следы его деятельности — то еще удовольствие, понравится не всем. Поэтому лучшее и наиболее доступное решение этого вопроса — сода. Дешево, компактно, всегда под рукой.
Фокус в том, что именно сода позволяет практически моментально перекрыть доступ кислорода к месту возгорания — причем точечно, локально. Для этого достаточно лишь засыпать гидрокарбонат натрия, который можно найти в любом магазине по цене двух батонов хлеба, на место, где задымило, подождать и пропылесосить салон. Никакой воды, опасной для проводки, никакого химического осадка, наносящего вред отделочным материалам. А микропожар, способный при попустительстве уничтожить автомобиль, будет потушен.
Сода — это простое и доступное решение множества проблем, начиная с очистки салона, удаления неприятного запаха и заканчивая различной полировкой хоть стекла, хоть пластика. Ведь гидрокарбонат натрия — является еще и абразивом, крайне мелким и аккуратным. И фары натереть до блеска, и приборку привести в порядок, и стойкое загрязнение с сидений убрать.
Не просто так наши мамы и бабушки во все времена в обязательном порядке держали знаменитую рыжую банку под раковиной и регулярно применяли соду в хозяйстве. Воистину, более универсального средства не найти. Разве что WD−40.