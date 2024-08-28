Либо штраф, либо пожар: электромобили запретят заправлять до «полного бака»

Начало было амбициозным, и мы даже почти поверили, что уже завтра вся планета перестанет сжигать углеводороды в камерах сгорания своих допотопных, грязных и финансово не выгодных моторов. Но потом «белые нитки» полезли изо всех щелей, а истинная сущность «электричек» предстала во всей красе. Время кусать локти? Подробности на портале «АвтоВзгляд».

Истерическое и зачастую лишенное всякого смысла, не говоря уже о логике, стремление заставить автовладельцев пересесть с традиционного ДВС на «электротранспорт», мегатоннами гигабайтов вливаемое в мозги всего населения планеты Земля, начали постепенно сворачивать.

Да, именно так: постепенно, день за днем, обнаруживаются и публикуются новые недостатки электромобилей, а их хозяева начинают прозревать. Любопытно, что делается это по периметру самых развитых стран, чье население в первую очередь бросилось продавать авто с двигателем внутреннего сгорания.

Вот и характерная новость из Южной Кореи лаконично встраивается в ряд себе подобных: власти Сеула хотят запретить владельцам электромобилей заряжаться «до полного». Но ведь тогда возможный пробег сокращается, а драгоценное время, часики-то тикают, уходит на лишнее посещение ЭЗС. Но кого это волнует: теперь на общественных «зарядках» мегаполиса установят отсечку, которая будет срабатывать при заполнении «бака» на 80%. Почему?

Фото globallookpress.com

Оказывается, при заряде батарей электромобиля до 100% возникает высокая вероятность его возгорания. Вот тебе, кореец, и забота об экологии в тандеме с финансовой грамотностью.

Кушай, не обляпайся. Забавно и то, что причиной для введения ограничений стал, кто бы вы думали, Mercedes EQE, вспыхнувший без каких-либо прелюдий, даже не находясь на зарядной станции.

Объективно говоря, нет никаких доказательств, исследований и статистики, подтверждающих высокую вероятность возгорания при высоком заряде батареи электрокара, но корейцы, обжегшись на молоке, решили дуть на воду и в обязательном порядке вводят ограничения на заряд уже к следующему месяцу.

Обладатели электромобилей, крепко переплатившие и за технологии, и за экологию, естественно, полны негодования и непонимания: они и так обрекли себя на определенные неудобства — долгую зарядку — при этом выложив круглую сумму за «электричку», а тут еще и ограничения. Диссонанс!

Фото globallookpress.com

Южная Корея — это, конечно, первый шар и прецедент, который рано или поздно применят и в других странах. Что, кстати, понимают и в России, уже вводя определенные ограничения для собственников электрокаров, сильно затрудняя им жизнь.

Постепенно, месяц за месяцем, электромобили становятся все менее актуальными, так что их владельцы, самые обеспеченные и требовательные, начнут пересаживаться обратно на машины с бензиновыми и дизельными моторами. Круг замкнется, а «электричка» так и останется игрушкой для гиков.

До следующего раунда вселенского обмана.