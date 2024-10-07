Неисправимый «выскочка»: что делать, если барахлит одна передача в КП авто

Автомобильные трансмиссии бывают разные. Однако подавляющая масса ТС на дорогах России — это машины с агрегатами, оснащенными МКПП и АКПП. Первая считается более надежной, но и ее однажды, быть может, придется менять. Замена второй обычно обходится дороже. Отсюда естественное желание при выпадении лишь одной передачи решить вопрос без замены всей коробки. Эксперт рассказал порталу «АвтоВзгляд», как действовать при неполадках с одной передачей.

Почему «выпадает» одна передача и можно ли решить проблему без замены коробки

На механической КП проблема с «выскакиванием» одной передачи связана, как правило, с износом шестерен, муфт, синхронизатора и вызванного из-за этого неполного зацепления, анализирует проблему технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев. Причина «вылета» может быть и в механизме выбора передач. Например, может происходить недовключение.

Тогда автовладелец отделается «легким испугом», никакого ремонта может и не потребоваться. Однако если подобное происходит регулярно, а вины «рулевого» тут нет, прежде всего следует записаться на диагностику трансмиссии в хороший автосервис.

При этом последовательность действий мастера СТО при «выскакивании» передачи, в любом случае должна быть следующей: разбор коробки, осмотр, дефектовка и выявление неисправности. Только после выполнения этих процедур станет понятно, какую именно деталь необходимо заменить.

Фото freepic.com

— Конечно, ситуации могут быть разные. Во многом решение, что делать в таком случае, зависит от наличия запчастей. К примеру, для отечественных ТС на рынке есть большой ассортимент компонентов.

А на иномарки уже не всегда легко подобрать нужную запчасть. На какие-то модели авто возможен заказ нужной детали.

В некоторых случаях запчасти «под заказ» для КП могут идти неделю, две, месяц. На более «свежие» авто нужных компонентов может просто не быть. Тут программа подбора запчастей начнет выдавать целиком узел на замену. Часто такое случается с «механикой», — рассказывает эксперт.

И, в частности, рекомендует всегда быть готовым к ремонту крупных агрегатов. Если в той же коробке, помимо «вылетания», есть и другая проблема, например — хруст при включении передачи, то следует задумайться о целесообразности ремонта.

Фото freepic.com

— Например, недавно мы столкнулись с таким кейсом: синхронизатор и муфта требовали замены не на одной передаче, а на двух. Эти детали стоили по 15 тысяч рублей каждая. Добавили стоимость самих услуг по монтажу, демонтажу, ремонту. При этом коробка в сборе стоила около 20 тысяч, — делится своим опытом г-н Пономарев. Также он отмечает, что при ремонте КП крайне важно подбирать качественные запчасти у проверенных поставщиков. Иначе шестерни могут быстро выйти из строя.

Некоторые водители, по замечанию специалиста, если начинает «выпадать» передача, просто придерживают рычаг переключения рукой. Этот метод может сработать, но в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться, заверяет эксперт. Довольно скоро удержать рычаг уже не удастся. Кроме того, подобные действия приведут к ускоренному изнашивания вилки выбора, что только увеличит сумму расходов на ремонт.