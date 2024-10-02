Эксперт объяснил, когда автомобиль надо продавать, а не ремонтировать

Если специалисты СТО говорят, что после аварии автомобилю необходим новый двигатель или узлы трансмиссии, это тревожный звоночек. В наше время несколько крупных деталей кузова, их ремонт или замена могут стоить как сама машина.

В беседе с «Российской газетой» ситуацию прокомментировал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. По его словам, если в ремонте нуждается полмашины, можно не заниматься этим, а продать ее. В том числе на запчасти.

Эксперт утверждает, что при перспективе дорогостоящего ремонта недостаточно просто заехать на диагностику в обычный сервис. Лучше выбирать сертифицированную крупную СТО, где водитель получит подробное описание предстоящих работ, их оценку, список и стоимость необходимых деталей. Например, сначала можно исправить наиболее критичные узлы — тормозную систему или рулевое управление. Есть шанс разделить оплату доростоящего ремонта на несколько месяцев, чтобы сразу не расставаться с крупной суммой.

Если вместо ремонта покупать другую машину на вторичке, к бюджету нужно добавлять стоимость планового ТО. Базовое правило в этом случае — частичное обновление подвески и замена всех технических жидкостей, подчеркивает Родионов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал о различиях в обслуживании автомобиля у дилера и в независимой СТО.