Сегодня, когда услуги СТО заметно подорожали, многие автовладельцы стали самостоятельно обслуживать и даже ремонтировать свои машины. Однако их навыков и знаний «матчасти» не всегда хватает для выполнения даже самых простых операций. Поэтому портал «АвтоВзгляд» решил напомнить, какие процедуры лучше все же доверить мастерам. Итак, заглянем в подкапотное пространство.

И начнем с двигателя. Силовой агрегат должен быть чистым: появление на нем любых подтеков свидетельствует о тех или иных неисправностях в его работе. Но это, увы, тот случай, подчеркнул в беседе с «Российской газетой» директор по сервису ГК «Рольф» Юлия Трушкова, когда для диагностики и решения проблемы лучше все же обратиться к специалистам.

Так же не стоит, по мнению эксперта, самостоятельно мыть мотор, чтобы не нажить новых неприятностей из-за, скажем, неправильно выбранной автохимии. Обратится в автосервис придется и для тщательной мойки радиатора, причем не только с его внешней стороны, но и внутри, а тут без серьезных демонтажных работ не обойтись. Кстати сказать, радиатор рекомендуется чистить не реже, чем два раза в год.

Своими же руками вы может убрать загрязнения, вызванные попавшей под капот и подгнившей листвой, пролитой «стеклоомывайкой» и просто дорожной пылью. Проще простого это сделать на любой мойке самообслуживания струей сжатого воздуха. А в преддверии холодного сезона стоит проверить не только состояние АКБ, но и его клеммы:

Фото портала АвтоВзгляд.

— Чтобы обеспечить хороший контакт, клеммы необходимо очистить от ржавчины. Для этого мы их снимаем, чистим и затем обрабатываем специально предназначенным для этого спреем. Но тут важно помнить, что после отключения аккумулятора могут слететь настройки радио и других систем, — напоминает г-жа Трушкова.

Ну и если речь зашла об электрике, то совсем не лишним будет проверить состояние всех имеющихся под капотом проводов. Но если, по вашему мнению, некоторые из них требуют замены, доверить ее опять-таки стоит профессионалам.

— Автомобиль, — подчеркивает эксперт, — сложное техническое устройство, поэтому любые операции, в том числе чистку, лучше всего проводить на профильном СТО...