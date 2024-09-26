Самолечение: что категорически нельзя ремонтировать в авто самостоятельно

Непростые времена, в которые нынче живут россияне, заставляют их экономить буквально на всем. В том числе и на личных автомобилях. А куда деваться, если услуги тех же автосервисов за минувшие пару лет подорожали на четверть? Вот и лезут наши моторизованные соотечественники под капоты и днища своих машин, в надежде устранить возникшие неисправности своими силами. Что, увы, приводит, как правило, к новым проблемам. Поэтому от некоторых операций стоит категорически отказаться. От каких — точно, рассказывает автоэксперт.

Стоит, конечно, оговориться, что тут речь не идет о, скажем, классических «Жигулях», которые еще бегают по нашим дорогам в приличном количестве (ВАЗ-2107 так и вовсе который месяц подряд лидирует по объемам продаж на вторичном рынке). Но вот современные иномарки настолько сложны в ремонте обслуживании, что своими руками в них можно, разве что, заменить расходники.

Так, директор департамента механического ремонта «Люкс» Павел Константинов рассказал «Российской газете», что «самолечение» возможно лишь в случае замены масла и фильтров. В большинстве остальных случаев — только в автосервис.

В частности, специалист указывает, что однозначно не стоит ремонтировать самому двигатель и коробку передач, поскольку тут никак не обойтись без специнструмента и описания технологии. Так же не стоит пытаться самостоятельно обновлять программное обеспечение ТС: необходимы специальные сканеры и допуск на портал импортера. Ну и, наконец, не стоит трогать своими умелыми ручками электромобили, ведь для этого нужен специальный допуск по работе с высоковольтными элементами, подчеркивает специалист.