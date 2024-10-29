Не вредные советы: надо ли автовладельцу поджигать WD-40 во время использования

Интернет — штука азартная, а уж если нелегкая занесла в раздел лайфхаков — так и вовсе не оторваться. Особенно, когда речь идет о таких гаражных легендах, как знаменитая проникающая смазка WD-40: чего с ее помощью только не ремонтировали и не «лечили». Иногда — даже в прямом смысле слова. Она одинаково популярна как в Америке, так и в России, однако, как оказалось, применяем мы ее каждый по-своему. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Почему американцы используют легендарную смазку не так, как мы

Кто в России не знает WD-40? Да у нас ни один автомобиль не поедет, пока в багажник не положат легендарный синий флакон с магическим влиянием на любое резьбовое соединение! Российские водители, по умолчанию хлебнувшие лиха, знают, как важно всегда иметь под рукой проникающую смазку. А уж если и покупать — то только WD-40.

То ли магия бренда, то ли, действительно, имеет место быть тот самый секретный элемент, но факт остается фактом: когда в машине от Владивостока до Калининграда что-то ломается, первым делом надо побрызгать «вэдэшкой». Глядишь, само починится. Однако всесильный интернет подсказывает, что на другом краю света, жители нашей самой главной «недружественной страны» используют WD-40 несколько иначе.

После нанесения смазки на соединение, американцы ее поджигают. Так, может быть, и нам начать? А вдруг в этот невероятный миг пресловутая магия «синего флакона» заиграет еще сильнее, проявит новые грани? Неужели все эти годы мы неправильно использовали столь популярную автохимию?

Фото freepic.com

Выдыхаем: ничего уникального в этом методе нет. Любое соединение с годами ржавеет и закисает, причем совсем не важно, ездила машина по «ржавому поясу», или по Москве. Коррозия — она и в Африке коррозия.

Между резьбой болта и гайки возникает слой ржи, грязи и прочих следов эксплуатации, которые и делают сочленение единым целым. Наша задача — их разъединить. Как?

Загнать проникающую смазку. Но чтобы она попала в соединение требуется время, иногда — весьма длительное. Можно ли ускорить? Можно! Просто разогрев нужный металлический элемент, который под воздействием тепла расширится на микроны, создавая тем самым лучшие условия для проникновения смазки.

Вот поэтому американцы и поджигают WD-40: она прекрасно горит, ведь в составе, помимо секретного элемента, есть еще и уайт-спирит, обладающий отменной воспламеняемостью. В России же принято греть гайку паяльной лампой или газовой горелкой, а потом заливать смазку. Но от перемены мест слагаемых, как известно, сумма не меняется. Так что поджечь, конечно, можно, но и привычный метод применения вполне актуален.