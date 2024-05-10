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Когда имеет смысл переходить с моторного масла 5W30 на 0W20

Эксперт рассказал о плюсах и минусах замены обычного моторного масла на 0W20

Существует достаточно заметная категория автовладельцев уверенная в том, что может облегчить жизнь двигателя своей машины, заливая в него не рекомендованное производителем масло, а «еще более хорошее». В качестве последнего частенько выступают смазки с характеристиками SAE 0W20, используемые вместо штатного 5W30.

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Автор
Максим Строкер

Изображение Когда имеет смысл переходить с моторного масла 5W30 на 0W20

Моторное масло-нулевка — довольно популярная среди продвинутых (что бы это слово не означало в данном контексте) автовладельцев субстанция с характеристиками вязкости SAE 0W20. На профильных интернет-площадках и в соцсетях довольно часто встречаются сообщения таких водителей примерно такого содержания: «заливаю в мотор 0W20 вместо рекомендованного 5W30 уже который год — полет нормальный».

Уверенность этих людей в правильности своего решения перевести мотор на другой тип смазки отчасти подтверждается теоретически. Надпись SAE 0W20 на канистре с лубрикантом означает, что мы имеем дело со смазочным материалом, характеризующимся пониженными показателями вязкости при низких температурах, когда масла густеют на морозе. То есть для зимнего пуска оно подходит отлично, легко и быстро проникая ко всем частям мотора с первых же оборотов коленвала.

А когда двигатель уже прогрет, оно сохраняет требуемую степень текучести и прочие параметры, от которых зависит качество смазки трущихся частей. Иными словами, напоминая по консистенции «водичку» при минусовой температуре за бортом, оно не разжижается при прогретом двигателе.

Фото machinerylubrication.com
Фото machinerylubrication.com

Вникнув в эти технические подробности, автовладелец осознает, что рекомендованное компанией-автопроизводителем масло с вязкостью 5W30 явно проигрывает конкуренту 0W20. И решив, что «мануал» писали какие-то вопиюще некомпетентные люди, он начинает заливать в движок «нулевку» вместо рекомендованного инструкцией по эксплуатации более густого масла.

— Отступать от рекомендаций производителя всегда опасно, так как это может привести к поломке двигателя и капитальному ремонту. Масло 0W20 отличается морозостойкостью и облегчает запуск двигателя в холодное время года. Но оно рекомендуется для современных двигателей, а для старых моторов с большими зазорами между деталями не походит, как и для изношенных агрегатов. Маловязкое масло не будет создавать оптимальный масляный клин между деталями в таких «движках», что приведет к поломке, — комментирует ситуацию порталу «АвтоВзгляд» директор по сервисному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов. — Если для двигателя вашего авто рекомендовано масло SAE 5W30, не стоит рисковать и менять его на 0W20. Точно также не нужно высоковязкое масло заливать в современный форсированный двигатель — это может привести к перегреву и поломке, поскольку такое масло не подходит для агрегата с узкими масляными каналами, характерными для моторов последних поколений...

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