Когда имеет смысл переходить с моторного масла 5W30 на 0W20

Существует достаточно заметная категория автовладельцев уверенная в том, что может облегчить жизнь двигателя своей машины, заливая в него не рекомендованное производителем масло, а «еще более хорошее». В качестве последнего частенько выступают смазки с характеристиками SAE 0W20, используемые вместо штатного 5W30.

Моторное масло-нулевка — довольно популярная среди продвинутых (что бы это слово не означало в данном контексте) автовладельцев субстанция с характеристиками вязкости SAE 0W20. На профильных интернет-площадках и в соцсетях довольно часто встречаются сообщения таких водителей примерно такого содержания: «заливаю в мотор 0W20 вместо рекомендованного 5W30 уже который год — полет нормальный».

Уверенность этих людей в правильности своего решения перевести мотор на другой тип смазки отчасти подтверждается теоретически. Надпись SAE 0W20 на канистре с лубрикантом означает, что мы имеем дело со смазочным материалом, характеризующимся пониженными показателями вязкости при низких температурах, когда масла густеют на морозе. То есть для зимнего пуска оно подходит отлично, легко и быстро проникая ко всем частям мотора с первых же оборотов коленвала.

А когда двигатель уже прогрет, оно сохраняет требуемую степень текучести и прочие параметры, от которых зависит качество смазки трущихся частей. Иными словами, напоминая по консистенции «водичку» при минусовой температуре за бортом, оно не разжижается при прогретом двигателе.

Фото machinerylubrication.com

Вникнув в эти технические подробности, автовладелец осознает, что рекомендованное компанией-автопроизводителем масло с вязкостью 5W30 явно проигрывает конкуренту 0W20. И решив, что «мануал» писали какие-то вопиюще некомпетентные люди, он начинает заливать в движок «нулевку» вместо рекомендованного инструкцией по эксплуатации более густого масла.

— Отступать от рекомендаций производителя всегда опасно, так как это может привести к поломке двигателя и капитальному ремонту. Масло 0W20 отличается морозостойкостью и облегчает запуск двигателя в холодное время года. Но оно рекомендуется для современных двигателей, а для старых моторов с большими зазорами между деталями не походит, как и для изношенных агрегатов. Маловязкое масло не будет создавать оптимальный масляный клин между деталями в таких «движках», что приведет к поломке, — комментирует ситуацию порталу «АвтоВзгляд» директор по сервисному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов. — Если для двигателя вашего авто рекомендовано масло SAE 5W30, не стоит рисковать и менять его на 0W20. Точно также не нужно высоковязкое масло заливать в современный форсированный двигатель — это может привести к перегреву и поломке, поскольку такое масло не подходит для агрегата с узкими масляными каналами, характерными для моторов последних поколений...