Какому предмету для машины безоговорочно будет рад любой автовладелец

Как и водится в предновогодний период, в магазинах и маркетплейсах заметно растет спрос на различные авто-аксессуары, покупаемые в качестве подарков для водителей. Портал «АвтоВзгляд» проанализировал запросы пользователей на предмет того, какие варианты полезных вещей востребованы у автовладельцев и выделил ряд значимых гаджетов, которые однозначно могут претендовать на роль водительских презентов.

Как известно, сегодня многие водители имеют и активно используют в своей машине видеорегистраторы. Соответственно, если у автовладельца такого гаджета нет, то с большой долей вероятности он будет рад такому подарку. Остается только выбрать вариант оснащения устройства.

ФИКСИРУЕТ ВСЕ, ЧТО ВИДИТ

Чтобы ни говорили, основной функцией видеорегистратора является видеосъемка, при этом он должен поддерживать высокую детализацию кадра и разборчивость изображения в любую погоду и при любом освещении, поскольку необходимость воспользоваться этими самыми кадрами может возникнуть в любой момент.

То есть качество съемки, сохранность видеороликов и возможности по оперативному их скачиванию должны быть на высоте. И при этом подарок не должен сильно «ударить по карману» самого дарителя. В этом случае хорошим вариантом такого подарка, к примеру, может стать видеорегистратор Neoline Flash 2K. Сам гаджет достаточного небольшого размера и вполне может уместиться за салонным зеркалом заднего вида.

Фото производителя.

Эта модель автомобильного видеорегистратора имеет приличный по характеристикам объектив, может записывать четкое видео в формате 2К с технологией HDR. Нужно только оснастить устройство хорошей картой памяти (здесь она может быть до 256 Гб).

Есть охранная парковочная съемка, когда запись начинаетcя при срабатывании датчика удара по кузову. А еще можно подключаться к нему со смартфона по Wi-Fi, чтобы смотреть или скачивать видео. В общем, это относительно недорогой и современный гаджет со всеми положенными функциями и фишками, включая даже режим TimeLaps.

В ДОРОГЕ ВСЕГДА ПРИГОДИТСЯ!

Еще одним, причем уже хорошо проверенным временем вариантом «драйверского» подарка может стать устройство, облегчающий походную жизнь автомобилистов. Подобного рода новогодний презент по достоинству оценит любой водитель, не говоря уже о любителях дальних путешествий на колесах.

В качестве такого подарка, например, можно выбрать уникальный набор гаджетов PowerTools бренда Berkut, известного своими инновациями в области походных аксессуаров. В этот набор входит компрессор для подкачки шин DAC-300 с цифровым манометром, гайковерт WAC-700 с пятью ударными головками, мини-пылесос VAC-500, силовые провода SJC-45 с «крокодилами», а также компактный, но весьма емкий (59 Вт*ч) литий-полимерный аккумулятор JSL-18000 PowerPack, который буквально в одно движение стыкуется с любым из указанных приборов.

Фото производителя.

Приятная изюминка такого набора в том, что для презента не обязательно брать весь комплект сразу — достаточно приобрести какой-нибудь из приборов по отдельности, в зависимости от текущих потребностей. Так, если у вашего приятеля уже есть компрессор, то для подарка достаточно взять, например, только батарею с силовыми проводами, которые можно использовать в качестве эффективного «пускача» для двигателя при разряде штатного АКБ.

А через какое-то время, если возникнет необходимость, водитель уже сам может дополнить этот тандем еще и фирменным пылесосом или гайковертом. Причем каждое из этих устройств сможет работать автономно от ранее подаренной батареи.

ЗАПУСТИТ МОТОР С ПОЛ-ОБОРОТА

Безусловно, еще одним практичным подарком для владельца автомобиля может стать и стартерный автомобильный аккумулятор. Надежная АКБ — вещь, о котором если не мечтает, то, по крайней мере, периодически вспоминает каждый автолюбитель независимо от его пола, возраста и стажа вождения. Ведь очевидно, что хорошая новая батарея надолго обеспечит стабильным электропитанием многочисленных потребителей автомобильной сети.

Она гарантированно поможет автовладельцу завести двигатель машины даже в лютую зимнюю стужу. Помимо того, что это, безусловно, просто очень нужный для работы любой машины компонент, от автомобильного аккумулятора можно запитать также и другие устройства, которыми мы пользуемся периодически во время автопутешествий. Например, это может быть насос для накачивания лодки или освещение в походном шатре.

Фото производителя.

В качестве примера такого подарка можно рассмотреть аккумуляторы Delta Start Master, которые изготавливаются по технологии AGM и разработаны специально для автомобилей с повышенными требованиями к энергопотреблению.

В частности, если рассматривать АКБ для легковых авто, то в линейке данного производителя есть все популярные модели аккумуляторов емкостью от 60 до 105 А*ч, обладающие устойчивостью к глубокому разряду и адаптированные, в том числе, для применения в автомобилях с системой Start-Stop.

ЧТОБЫ ДВИГАТЕЛЬ ДОЛГО СЛУЖИЛ

В нынешние непростые времена отличным подарком автолюбителю на Новый год может стать и качественное моторное масло. Судите сами: оно нужно всем автомобилистам, но выбрать его сегодня совсем непросто. Регулярная смена масла необходима каждому ТС, при этом, за сопоставимые с каким-нибудь недорогим автопылесосом деньги можно выбрать вполне качественный продукт, с которым владелец сможет провести за рулем 7-10 тысяч счастливых километров. Между прочим, некоторые столько и за год не наезжают!

Сегодня выбор усложнился еще и тем, что, выбирая из известных и востребованных ранее брендов, есть риск нарваться на подделку, причем даже за немалые деньги. Как вариант, чтобы быть уверенным в чистоте и безопасности мотора, можно выбирать российские масла, либо локализованные в РФ импортные.

Фото производителя.

Например, можно обратить внимание на бренд Mirax, совместный проект южнокорейского разработчика и производственной компании в России. Благодаря такой международной команде у масел современные импортные компоненты, а локализация производства в Обнинске позволяет сохранить приемлемые цены.

Для большинства бензиновых отечественных и европейских авто до 2015 года выпуска подойдет масло MX-9 5W-40 ACEA A3/B4, а MX-9 5W-30 GF-6A может стать хорошим выбором для машин азиатского происхождения, вплоть до самых свежих (кроме гибридов!). Вся линейка MX-9 производится с применением присадок от Exxon Mobil и синтетической PAO-основы, поэтому за свои деньги это одно из самых интересных предложений на рынке.

КУЗОВ МАШИНЫ НЕ ЗАРЖАВЕЕТ

Новые автомобили, да и далеко не новые, что греха таить, стоят сегодня приличных денег, поэтому практичный автовладелец старается следить за машиной очень тщательно. Поскольку ремонтировать ее потом гораздо дороже приходится. В частности, это касается состояния кузова и других металлических деталей.

Проще и дешевле сразу устранить небольшую неисправность или пятно ржавчины, чем потратить потом на это кучу времени и целое состояние. И вот для такого автовладельца неплохим подарком может стать проверенное средство или, что еще лучше, набор средств по защите от ржавчины.

Изучив, рынок подобной автохимии, мы нашли такой подходящий: «Набор антикоррозионный КППС Лайт», который включает в себя необходимые средства и приспособления для очистки различных металлических поверхностей от ржавчины.

В основе два удалителя ржавчины под разные задачи. Паста КППС Original — довольно мощное средство для удаления ржавчины и даже окалин до 3 мм, способное растворять продукты коррозии при окружающей температуре до -10°С. Другая паста, КППС Super с цинком, предназначена для более быстрого удаления ржавчины на поверхностях чёрных металлов, арматурных сталей, сварных труб.

В наборе также имеется защитная маска, кисть для нанесения пасты, металлическая щетка, салфетка из микрофибры, одноразовые перчатки, а также универсальное мыло КППС для удаления таких различных загрязнений как смазки, масла, сажа, копоть, пыль. В общем, комплект интересный и пригодится не только для машины, поскольку и в хозяйстве ему найдется применение.