Подделки, бешеные цены, новые требования: что происходит на рынке моторных масел

Тяжелый кризис, спровоцированный событиями февраля 2022-го, разумеется, не обошел стороной и российский рынок смазочных материалов. В том же 2022-м в сегменте творилось настоящее безумие, в 2023-м — ситуация немного выправилась, а сейчас, в 2024-м, кажется, и вовсе всё наладилось. Но так ли это на самом деле?

Как ни крути, а регулярно проводить масляный сервис приходится абсолютно всем автовладельцам — вне зависимости от того, какая именно у них машина: старенькая отечественная или современная иностранная. А потому и вопрос цен и наличия продукции на лавках автомагазинов заботит каждого: хочешь или нет, замена смазки в двигателе — вопрос долговечности и эффективности силового агрегата.

Так что же мы наблюдали в 2024-м? По усредненным данным, моторные масла подорожали в нашей стране в этом году «всего» на 8-10%. Что же касается доступности, то жалобы на дефицит приличных смазочных материалов в Интернете то и дело появляются. С другой стороны, всё сильно зависит от региона и марки, которую выбирает автовладелец.

Слушайте Картина моторным маслом: что происходит на рынке смазочных материалов и чего ждать в 2025-м на Яндекс Музыке

Впрочем, в следующем году, вероятнее всего, с наличием нужных моторных масел станет еще сложнее, поскольку власти включили лубриканты в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Можно с уверенностью предположить, что далеко не все поставщики захотят играть по новым правилам. А так как выбора у них не будет — либо маркируешь, либо уходишь — наверняка найдутся те, кто предпочтет второй вариант.

Отразится ли маркировка на стоимости моторных масел? Вероятно, да. Все-таки поставщикам придется закупить дополнительное оборудование, а также обучить персонал работать с ним. Однако эксперты говорят, что если ценник и «потяжелеет», то не сильно. Куда важнее, что с помощью обязательной маркировки удастся — пусть и частично — решить проблему контрафакта, которая сегодня стоит очень остро.

А подробнее о том, что происходит на рынке моторных масел, вы можете узнать из нового выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который находится здесь.