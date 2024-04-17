Чем опасна для автомобиля стоянка под уклоном: мифы и реальность

Довольно часто автовладельцы вынуждены парковать свои машины под уклоном — либо на склоне или подъеме, либо взобравшись одним-двумя колесами на бордюр. И если в ряде случаев подобную стоянку Правила дорожного движения допускают, то вот у самого автомобиля могут возникнуть малоприятные технические проблемы. Какие, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Безусловно, страшилки в Сети про возможное масляное голодание двигателя и проблемы с тормозными механизмами, вызванные подобной парковкой — не более, чем фейк. Хотя, как известно, раз в год и палка стреляет. Особенно учитывая тот факт, что изделия современного «высокотехнологичного» автопрома с каждым годом становятся все капризнее и уязвимее.

Впрочем, случаются и более массовые проблемы. Точнее, предпосылки для их появления. Например, в «подвешенном» состоянии, когда машина стоит под углом (скажем, на «бархане» или поребрике), продавливая себя собственным весом, подвески испытывают неравномерную нагрузку. Прежде всего, страдают амортизаторы и стойки стабилизатора.

Иногда деформируются иные элементы ходовой части, в основном — пыльники, резинометаллические шарниры и прочее. Особенно, если автомобиль перегружен, а некоторые детали уже и без того изрядно износились. К примеру, те же сайлентблоки или втулки стабилизаторов поперечной устойчивости.

Фото globallookpress.com

При парковке на склоне может меняться уровень технических жидкостей и теоретически вызвать эффект выдавливания. Хотя на практике подобное — большая редкость. Как, собственно, и разрыв сварных точек на кузове автомобиля, о чем тоже частенько пугают на профильных интеренет-форумах. А вот трещинки на стеклах действительно могут «поползти» из-за изменения геометрических параметров кузова. Правда, такому недугу чаще сопутствуют прочие факторы, включая резкие перепады температур.

Куда страшнее, если в баке автомобиля недостаточное количество бензина, который под наклоном может «спрятаться» от измерительного датчика и даже топливного насоса, что может обернуться невозможностью запустить мотор. Еще хуже, если при этом «умрет» сам насос. Тогда без ремонта топливной системы, увы, не обойтись.

В общем, от кратковременной стоянки под уклоном с машиной ничего критичного не произойдет. Но если подобный паркинг — дело регулярное, то при естественном износе компонентов автомобиля, повышенных нагрузках и ряде других, вышеупомянутых признаков, технические неполадки действительно возможны. Поэтому в идеале при парковке желательно все же оставлять «железного коня» на ровной поверхности, а еще лучше — в условиях отсутствия климатических перепадов.