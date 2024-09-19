Вторая жизнь руля автомобиля: стоит ли его обновлять

Руль авто включает много элементов, с которыми надо обращаться бережно и в работу которых лучше не вмешиваться без особой необходимости. Ну а если водитель уверен в безопасности и преимуществе обновления «штурвала»? Портал «АвтоВзгляд» изучил популярные варианты «оживления» автомобильного руля.

Современный автомобильный руль — это не просто элемент управления, насыщенный важными компонентами, но и важная часть интерьера ТС, считает автоэксперт Давид Кравченко. Со временем этот узел, как и многие другие, изнашивается. При этом он теряет привлекательный вид, а его использование становится менее комфортным. Что же в таком случае делать: перетягивать «баранку» или менять оплетку? И тот, и другой вариант, по утверждению эксперта, обладает как достоинствами, так и недостатками.

Преимущества перетяжки — индивидуальный дизайн, высокое качество материалов, сравнительная долговечность — срок службы до 5-7 лет — и возможность выбора материала, перечисляет плюсы этого решения собеседник портала «АвтоВзгляд». Обычно это натуральная кожа, экокожа или алькантара — синтетическое микроволокно, в основе которого — нетканый полиэстер и неволокнистый полиуретан.

Впрочем, такая услуга может оказаться довольно дорогостоящей, признает Кравченко. Кроме того, она требует демонтажа руля, при котором, в свою очередь, рискуют оказаться поврежденными важные элементы, включая подушку безопасности, если работа выполнена недостаточно профессионально.

Фото freepic.com

С другой стороны, вместо перетяжки можно выбрать более простую альтернативу — замену оплетки. Этот вариант, по замечанию эксперта, обладает рядом преимуществ — доступной ценой, простотой установки, возможностью быстрой замены и широким выбором дизайнов.

Однако надо учитывать и недостатки процедуры: возможное несоответствие выбранной оплетки реальному размеру руля, риск проскальзывания при неправильной установке и меньшая долговечность по сравнению с перетяжкой. Если оплетка начнет сползать и перемещаться, может возникнуть явный риск при управлении машиной в экстремальной ситуации.

Сейчас наибольшей популярностью среди автовладельцев, желающих обновить руль, по свидетельству эксперта, пользуются перфорированная кожа для лучшего сцепления, комбинированные материалы (например — кожа и алькантара), контрастная прострочка, эргономичные утолщения в местах хвата, а также карбоновые и алюминиевые вставки для придания спортивного вида.

— Перетяжка — отличный выбор для тех, кто хочет получить премиальный результат и готов к более существенным затратам. Смена оплетки подойдет тем, кто ищет бюджетное решение или любит часто менять внешний вид салона, — рассказывает Кравченко.

Фото freepic.com

Выбор между перетяжкой и сменой оплетки зависит от предпочтений, бюджета и состояния руля, отмечает эксперт. При этом оба способа обновления руля сулят определенные преимущества и риски.

Но какой бы вариант ни выбрал автовладелец, важно доверить эту работу профессионалам, которые специализируются на пошиве автомобильных чехлов и оплеток, гарантируя высокое качество и точное соответствие параметрам автомобиля.

Но если опасения перед негативными последствиями процедуры, определяемыми спецификой конструкции руля или его начинки, перевешивают, то лучше от нее отказаться вовсе.