Жареное солнце больших городов: как подобрать моторное масло для летнего сезона

Сезон дач и отпусков уже вкатился в нашу жизнь вместе с показателями термометра: каждый день становится теплее, повышая настроение нам и температуру подкапотного пространства. У многих впереди поездка на жаркий юг, а также еженедельный дачно-деревенский марафон с обязательной пятничной пробкой и последующим длительным прохватом на высоких оборотах, стоит затору закончиться, или палаточно-озерный туризм, где мотор часто молотит на холостых, обеспечивая кемпинг электричеством или музыкой.
Для нас — долгожданный праздник, а для ДВС — тяжелое испытание длиной в три-четыре месяца. Как ни крути, а облегчить участь автомобиля все же стоит. Зимнего и летнего масла уже давным-давно в жизни обычного автомобилиста не существует, мы все используем универсальные составы.
Выбирая очередную канистру для планового технического обслуживания, нужно отталкиваться от требований производителя. Однако в трех случаях из четырех моторы наших машин уже повидали жизнь, а многие из них разменяли не одну сотню тысяч километров пробега, поэтому некоторые поправки по вязкости сделать все же нужно. В частности: японцы, как, впрочем, и корейцы, любят писать в мануалах о масле стандарта SAE 0W-20, жидком, как вода. Для нового двигателя это актуально, а для агрегата с пробегом, скажем, сто пятьдесят или двести тысяч?
Стоит подумать об увеличении последней цифры: чем она выше — тем больше вязкость, читай, гуще и, как следствие, актуальней летом. Отечественные мотористы убеждены: масла с характеристиками 5W-30 наилучшим образом подойдут для умеренного климата и новых двигателей, обеспечивая экономию топлива, но при высоких нагрузках могут быстрее угорать.
Масла 5W-40 — уже более вязкие, лучше защищают двигатель при высоких температурах и нагрузках, справляются и с жарой, и с оборотами, и с прицепом, что тянет машину назад. Для двигателей старых модификаций и изношенных моторов можно подумать даже и о 10W-40, 15W-40, особенно если речь идет об активной эксплуатации на экстремально высоких температурах, которые летом встретят каждого на юге и на Кавказе. Да и в Центральной России, чего уж там, жара в 35-40 градусов случается.
При активной езде — а кто из нас не любит притопить по трассе с полным багажником — температура масла достигает критических значений, и может начаться процесс структурного разрушения базового масла, в результате которого молекулы распадаются, образуя нагар в каналах, на кольцах и клапанах.
Добавим каплю кислорода и получим тот самый шлам — густую, вязкую субстанцию тёмного цвета, похожую на смолу или пластилин. Усиливается коррозия, кислотное число растет, а щелочное — падает, соответственно, масло теряет способность нейтрализовывать образующиеся кислоты.
Разрушается пакет присадок, выпадая осадком. Летом эти процессы усиливаются из-за высокой забортной температуры, пробок, работы кондиционера и забитого радиатора. Для противостояния процессам, описанным выше, нужно подобрать моторное масло с высокой термоокислительной стабильностью. Но проще сказать, чем сделать, не так ли?
Не совсем: для корректного выбора нужно лишь узнать состав базового масла. Тут все на поверхности: ПАО (полиальфаолефины) — высокая стабильность, эстеровые масла — отличная термостойкость, качественная синтетика — лучше, чем минералка или полусинтетика, которые деградируют быстрее. Стоит обратить внимание и на индекс вязкости масла в его паспорте, желательно, чтобы он был в пределах 150-180: чем он выше, тем меньше меняется вязкость при перепадах температур.
Но что делать со всей этой теорией, стоя перед полкой в магазине автозапчастей? Обладая несколькими автомобилями самого разного возраста — от глубоко подержанного до относительно свежего и современного, — этому непростому занятию придаваться выпадает регулярно.
Глядя на ценообразование, помноженное на полное отсутствие каких-либо гарантий оригинальности от старых брендов, впадаешь в уныние: и стоит дорого, и вероятность нарваться на подделку существует. Но менять масло надо регулярно, так что пришлось разобраться и узнать, что скрывается за новыми именами на масляной полке.
А там, уж поверьте, сегодня есть из чего выбирать. И компонентная база в России, как выясняется, довольно приличная, и современных производств с серьезным лабораторным тестированием уже хватает. Да и импортные качественные масла на нашем рынке имеются.
В прошлом году мы уже делали подобный обзор, сейчас я хочу представить еще одну группу достойных моторных масел, которые, на мой взгляд и взгляд редакции в целом, способны выполнить задачу по сохранению ресурса автомобиля с учетом активной летней эксплуатации даже в экстремальных условиях.
Для дальних поездок летом многие водители выбирают автомобили с дизельными двигателями: такие моторы традиционно считаются более тяговитыми и экономичными и хорошо подходят для затяжных пробегов по скоростным трассам.
Но высокая температура воздуха в сочетании с длительной непрерывной работой и полной загрузкой автомобиля — это экстремальное испытание для смазочной системы. Под такие условия можно рекомендовать масло от известного корейского бренда HYUNDAI XTeer D800 C3 5W-40. Класс 5W-40 позволяет сохранять прочную масляную пленку даже при экстремальном нагреве, защищая детали от сухого трения.
Масло охлаждает подшипники турбины и предотвращает лакообразование и коксование в узле трения. Современный пакет присадок препятствует образованию шлама и нагара на поршнях. Соответствие европейскому стандарту ACEA C3 указывает на сниженную зольность (Low SAPS).
Это продлевает срок службы сажевых фильтров (DPF) и каталитических нейтрализаторов. А наличие сертификата API SP позволяет использовать масло в современных бензиновых моторах, требующих защиты от преждевременного воспламенения смеси на низких оборотах (LSPI).
Для затяжных путешествий в горной местности или при буксировке прицепа подойдет масло HYUNDAI XTeer линейки TOP С3 с полиальфаолефинами (ПАО). Такое масло стойко к окислению, практически не испаряется и не выгорает. Еще один продукт с вязкостью 5W-40, который хочется отметить, — моторное масло CNRG N-Force Supreme 5W-40 SP, A3/B4.
Помимо современного пакета присадок, масло усилено аминными и фенольными антиоксидантами европейского производства, которые призваны обеспечивать дополнительную защиту двигателя в условиях высоких температур и нагрузок. Состав эффективно замедляет процессы окисления, препятствует преждевременному старению масла и помогает сохранять его рабочие характеристики на протяжении всего интервала замены.
Аминные антиоксиданты подавляют развитие окислительных реакций при экстремальных тепловых нагрузках, когда риск деградации масла максимален, тогда как фенольные стабилизируют состав и предотвращают образование отложений и продуктов деградации. В результате масло дольше сохраняет заявленную вязкость, надежно защищает двигатель от износа, обеспечивая бесперебойную работу даже в самых тяжелых условиях летней эксплуатации.
CNRG — российский бренд с производством в Москве, производитель ведет свою историю с 1997 года, имеет серьезный опыт разработки масел для сложной коммерческой техники, которая работает на пределе и при высоких температурах, и знает, как делать масло для техники с повышенными нагрузками.
Несмотря на то что в нашей стране традиционно принято заливать на лето что-то «погуще», да и сам отечественный автопарк довольно немолодой, масла SAE 5W-30 даже летом остаются актуальны.
По данным одного из аналитических агентств, по итогам 2025 года они впервые в истории вырвались на первое место по популярности в РФ, ненамного обойдя по востребованности со стороны автовладельцев масла с вязкостью 5W-40. Одна из «звездочек» нашей полки в категории 5W-30 — Mirax MX9 5W-30 GF-6a.
Вполне доступное моторное масло, изготовленное с применением «взрослых» технологий: здесь и присадки INFINEUM, и полностью синтетическая база ПАО в составе.
Масло подойдет подавляющему большинству китайских, японских, корейских и ряду американских автомобилей (на канистре имеется спецификация General Motors Dexos 1).
Кстати, в ближайшее время список расширится: производитель уже заявил о получении одобрений по последнему классу API SQ, а также по актуальному стандарту GM Dexos 1 Gen 3. О маслах Mirax отечественному автомобилисту известно уже немало, на просторах интернета есть достаточно испытаний и обзоров: это уже не новичок, а вполне зарекомендовавший себя продукт.
Следующий бренд, достойный, по нашему мнению, упоминания в данном обзоре, известность пока только набирает, но есть любопытный нюанс: Taif lubricants является единственным производителем ПАО в России, а использование базового масла из полиальфаолефинов (ПАО) является одним из ключевых факторов стабильности моторного масла.
Проще говоря, компания начинает создание продукта и контроль с самого раннего этапа. Нас заинтересовали два продукта данного отечественного производителя: во-первых, синтетическое энергосберегающее моторное масло TAIF ALLEGRO 5W-30, предназначенное для современных бензиновых двигателей, в том числе — турбированных.
Подходит для моделей японского, китайского, американского и корейского производства, где рекомендованы масла с уровнем свойств API SP, ILSAC GF-6 и ниже. Второй продукт — синтетическое моторное масло VIVACE 5W-40 для европейских автомобилей, оно подойдет не только бензиновым, но и дизельным моторам легковых авто, а также микроавтобусам и малотоннажным грузовикам, где необходимо соответствие API SN и ACEA A3/B4.
Современный пакет моюще-диспергирующих присадок позволяет предотвращать образование шламов, нагаров и лаковых пленок, поддерживая чистоту двигателя. Высокий показатель щелочного числа (>10 мг KOH/г) позволяет выстроить защиту двигателя от образования кислот и коррозионного износа.
Что ни говори, а все же определенная степень доверия к южнокорейским машинам и автокомпонентам у нас присутствует. Поэтому стоит упомянуть моторные масла еще одного представителя этой страны, которые официально поставляются в Россию. Масла бренда ZENQ производятся компанией SUNGBO, основанной в 1988 году и специализирующейся на разработке и производстве смазочных материалов и других технических жидкостей для внутреннего рынка Южной Кореи и на экспорт.
Продукция сертифицирована по международным стандартам, производитель запатентовал собственную технологию блендинга «TRI-SYN-TECH» и использует современные пакеты присадок ведущих мировых производителей INFENIUM (Великобритания) и LUBRIZOL (CША).
По такой технологии производятся полностью синтетические масла ZENQ ONE EURO 5W-30, рекомендованные даже для конструктивно сложных движков европейских премиальных автомобилей. Помимо соответствия классификациям API SN/CF, ACEA C2/C3, MB 229.31, MB 229.51; Renault RN 17/070/ 0710; BMW Longlife-04; GM Dexos 2; VW 505.00, 505.01, имеет официальное одобрение MB Approval 229.52.
Высокий индекс вязкости указывает на стабильность масла в широком диапазоне температур, что характерно для синтетики на основе ПАО. Масло позволяет минимизировать износ двигателя, повышает эффективность использования топлива и сохраняет чистоту внутри двигателя в течение длительного времени.
Из современных отечественных разработчиков, мы решили отметить также компанию WinSteel, чье предприятие с собственным производством и лабораторией работает в Санкт-Петербурге. Производство полностью соответствует требованиям ГОСТ, API, ACEA, ILSAC, а компания сама разрабатывает рецептуры под конкретные типы двигателей, режимы работы и требования эксплуатации, наработав серьезный опыт контрактного производства смазочных материалов для других брендов и под самые разные задачи.
Все это позволяет компании создавать и собственные моторные масла необходимого качества. Для активной летней эксплуатации в условиях российских дорог можно, в частности, рекомендовать синтетическое всесезонное моторное масло WinSteel 5W-40 SN/CF A3/B4.
Оно предназначено для атмосферных и турбированных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и малотоннажной грузовой техники, в том числе оснащённой системами нейтрализации отработавших газов. В составе масла высококачественное базовое сырье и импортные присадки, благодаря чему оно помогает предотвращать образование и накопление отложений на поверхностях системы смазки и в маслоканалах, минимизировать трение и обеспечивать необходимый уровень противоизносной защиты. Может использоваться как для новых, так и для поездивших моторов с большим пробегом.
В этот раз, пожалуй, ограничимся этой шестеркой производителей, хотя, как написано выше, предложение на рынке моторных масел позволяет выбрать подходящее масло для любого автомобиля. Несмотря на сложные производственные и экономические условия, отечественные предприятия и предприниматели сумели победить дефицит и насытить предложение самыми разными продуктами, позволяющими обслуживать машину качественно с любым состоянием бюджета.
Сегодня, в июне 2026 года, на полках автомагазинов найдется добротное масло и обладателю нового автомобиля, и владельцу подержанного. Нужно только разобраться в своих потребностях и задачах, вдумчиво изучить предложение и сделать свой выбор. Непростая задачка, но вполне решаемая. Заметим, гораздо более приятная и безопасная в реализации, чем двумя-тремя годами ранее.