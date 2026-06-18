Жареное солнце больших городов: как подобрать моторное масло для летнего сезона

Лето — жаркое время для автомобиля: и ездим мы с мая по сентябрь традиционно больше, и пробки на загородных магистралях — жестче, и показатели термометра, дополняющие градусы в подкапотном пространстве, — выше. Следовательно, на двигатель, самый дорогой узел автомобиля, летом выпадает повышенная нагрузка. Как ее компенсировать, чтобы дольше сохранить ресурс машины? Правильный ответ — грамотно подобранным моторным маслом. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Сезон дач и отпусков уже вкатился в нашу жизнь вместе с показателями термометра: каждый день становится теплее, повышая настроение нам и температуру подкапотного пространства. У многих впереди поездка на жаркий юг, а также еженедельный дачно-деревенский марафон с обязательной пятничной пробкой и последующим длительным прохватом на высоких оборотах, стоит затору закончиться, или палаточно-озерный туризм, где мотор часто молотит на холостых, обеспечивая кемпинг электричеством или музыкой.

Для нас — долгожданный праздник, а для ДВС — тяжелое испытание длиной в три-четыре месяца. Как ни крути, а облегчить участь автомобиля все же стоит. Зимнего и летнего масла уже давным-давно в жизни обычного автомобилиста не существует, мы все используем универсальные составы.

Выбирая очередную канистру для планового технического обслуживания, нужно отталкиваться от требований производителя. Однако в трех случаях из четырех моторы наших машин уже повидали жизнь, а многие из них разменяли не одну сотню тысяч километров пробега, поэтому некоторые поправки по вязкости сделать все же нужно. В частности: японцы, как, впрочем, и корейцы, любят писать в мануалах о масле стандарта SAE 0W-20, жидком, как вода. Для нового двигателя это актуально, а для агрегата с пробегом, скажем, сто пятьдесят или двести тысяч?

Фото avtovzglyad.ru

Стоит подумать об увеличении последней цифры: чем она выше — тем больше вязкость, читай, гуще и, как следствие, актуальней летом. Отечественные мотористы убеждены: масла с характеристиками 5W-30 наилучшим образом подойдут для умеренного климата и новых двигателей, обеспечивая экономию топлива, но при высоких нагрузках могут быстрее угорать.

Масла 5W-40 — уже более вязкие, лучше защищают двигатель при высоких температурах и нагрузках, справляются и с жарой, и с оборотами, и с прицепом, что тянет машину назад. Для двигателей старых модификаций и изношенных моторов можно подумать даже и о 10W-40, 15W-40, особенно если речь идет об активной эксплуатации на экстремально высоких температурах, которые летом встретят каждого на юге и на Кавказе. Да и в Центральной России, чего уж там, жара в 35-40 градусов случается.

При активной езде — а кто из нас не любит притопить по трассе с полным багажником — температура масла достигает критических значений, и может начаться процесс структурного разрушения базового масла, в результате которого молекулы распадаются, образуя нагар в каналах, на кольцах и клапанах.

Добавим каплю кислорода и получим тот самый шлам — густую, вязкую субстанцию тёмного цвета, похожую на смолу или пластилин. Усиливается коррозия, кислотное число растет, а щелочное — падает, соответственно, масло теряет способность нейтрализовывать образующиеся кислоты.

Фото avtovzglyad.ru

Разрушается пакет присадок, выпадая осадком. Летом эти процессы усиливаются из-за высокой забортной температуры, пробок, работы кондиционера и забитого радиатора. Для противостояния процессам, описанным выше, нужно подобрать моторное масло с высокой термоокислительной стабильностью. Но проще сказать, чем сделать, не так ли?

Не совсем: для корректного выбора нужно лишь узнать состав базового масла. Тут все на поверхности: ПАО (полиальфаолефины) — высокая стабильность, эстеровые масла — отличная термостойкость, качественная синтетика — лучше, чем минералка или полусинтетика, которые деградируют быстрее. Стоит обратить внимание и на индекс вязкости масла в его паспорте, желательно, чтобы он был в пределах 150-180: чем он выше, тем меньше меняется вязкость при перепадах температур.

Но что делать со всей этой теорией, стоя перед полкой в магазине автозапчастей? Обладая несколькими автомобилями самого разного возраста — от глубоко подержанного до относительно свежего и современного, — этому непростому занятию придаваться выпадает регулярно.

Глядя на ценообразование, помноженное на полное отсутствие каких-либо гарантий оригинальности от старых брендов, впадаешь в уныние: и стоит дорого, и вероятность нарваться на подделку существует. Но менять масло надо регулярно, так что пришлось разобраться и узнать, что скрывается за новыми именами на масляной полке.

Фото avtovzglyad.ru

А там, уж поверьте, сегодня есть из чего выбирать. И компонентная база в России, как выясняется, довольно приличная, и современных производств с серьезным лабораторным тестированием уже хватает. Да и импортные качественные масла на нашем рынке имеются.

В прошлом году мы уже делали подобный обзор, сейчас я хочу представить еще одну группу достойных моторных масел, которые, на мой взгляд и взгляд редакции в целом, способны выполнить задачу по сохранению ресурса автомобиля с учетом активной летней эксплуатации даже в экстремальных условиях.

Для дальних поездок летом многие водители выбирают автомобили с дизельными двигателями: такие моторы традиционно считаются более тяговитыми и экономичными и хорошо подходят для затяжных пробегов по скоростным трассам.

Но высокая температура воздуха в сочетании с длительной непрерывной работой и полной загрузкой автомобиля — это экстремальное испытание для смазочной системы. Под такие условия можно рекомендовать масло от известного корейского бренда HYUNDAI XTeer D800 C3 5W-40. Класс 5W-40 позволяет сохранять прочную масляную пленку даже при экстремальном нагреве, защищая детали от сухого трения.

Фото производителя

Масло охлаждает подшипники турбины и предотвращает лакообразование и коксование в узле трения. Современный пакет присадок препятствует образованию шлама и нагара на поршнях. Соответствие европейскому стандарту ACEA C3 указывает на сниженную зольность (Low SAPS).

Это продлевает срок службы сажевых фильтров (DPF) и каталитических нейтрализаторов. А наличие сертификата API SP позволяет использовать масло в современных бензиновых моторах, требующих защиты от преждевременного воспламенения смеси на низких оборотах (LSPI).

Для затяжных путешествий в горной местности или при буксировке прицепа подойдет масло HYUNDAI XTeer линейки TOP С3 с полиальфаолефинами (ПАО). Такое масло стойко к окислению, практически не испаряется и не выгорает. Еще один продукт с вязкостью 5W-40, который хочется отметить, — моторное масло CNRG N-Force Supreme 5W-40 SP, A3/B4.

Помимо современного пакета присадок, масло усилено аминными и фенольными антиоксидантами европейского производства, которые призваны обеспечивать дополнительную защиту двигателя в условиях высоких температур и нагрузок. Состав эффективно замедляет процессы окисления, препятствует преждевременному старению масла и помогает сохранять его рабочие характеристики на протяжении всего интервала замены.

Фото производителя

Аминные антиоксиданты подавляют развитие окислительных реакций при экстремальных тепловых нагрузках, когда риск деградации масла максимален, тогда как фенольные стабилизируют состав и предотвращают образование отложений и продуктов деградации. В результате масло дольше сохраняет заявленную вязкость, надежно защищает двигатель от износа, обеспечивая бесперебойную работу даже в самых тяжелых условиях летней эксплуатации.

CNRG — российский бренд с производством в Москве, производитель ведет свою историю с 1997 года, имеет серьезный опыт разработки масел для сложной коммерческой техники, которая работает на пределе и при высоких температурах, и знает, как делать масло для техники с повышенными нагрузками.

Несмотря на то что в нашей стране традиционно принято заливать на лето что-то «погуще», да и сам отечественный автопарк довольно немолодой, масла SAE 5W-30 даже летом остаются актуальны.

По данным одного из аналитических агентств, по итогам 2025 года они впервые в истории вырвались на первое место по популярности в РФ, ненамного обойдя по востребованности со стороны автовладельцев масла с вязкостью 5W-40. Одна из «звездочек» нашей полки в категории 5W-30 — Mirax MX9 5W-30 GF-6a.

Фото производителя

Вполне доступное моторное масло, изготовленное с применением «взрослых» технологий: здесь и присадки INFINEUM, и полностью синтетическая база ПАО в составе.

Масло подойдет подавляющему большинству китайских, японских, корейских и ряду американских автомобилей (на канистре имеется спецификация General Motors Dexos 1).

Кстати, в ближайшее время список расширится: производитель уже заявил о получении одобрений по последнему классу API SQ, а также по актуальному стандарту GM Dexos 1 Gen 3. О маслах Mirax отечественному автомобилисту известно уже немало, на просторах интернета есть достаточно испытаний и обзоров: это уже не новичок, а вполне зарекомендовавший себя продукт.

Следующий бренд, достойный, по нашему мнению, упоминания в данном обзоре, известность пока только набирает, но есть любопытный нюанс: Taif lubricants является единственным производителем ПАО в России, а использование базового масла из полиальфаолефинов (ПАО) является одним из ключевых факторов стабильности моторного масла.

Проще говоря, компания начинает создание продукта и контроль с самого раннего этапа. Нас заинтересовали два продукта данного отечественного производителя: во-первых, синтетическое энергосберегающее моторное масло TAIF ALLEGRO 5W-30, предназначенное для современных бензиновых двигателей, в том числе — турбированных.

Фото производителя

Подходит для моделей японского, китайского, американского и корейского производства, где рекомендованы масла с уровнем свойств API SP, ILSAC GF-6 и ниже. Второй продукт — синтетическое моторное масло VIVACE 5W-40 для европейских автомобилей, оно подойдет не только бензиновым, но и дизельным моторам легковых авто, а также микроавтобусам и малотоннажным грузовикам, где необходимо соответствие API SN и ACEA A3/B4.

Современный пакет моюще-диспергирующих присадок позволяет предотвращать образование шламов, нагаров и лаковых пленок, поддерживая чистоту двигателя. Высокий показатель щелочного числа (>10 мг KOH/г) позволяет выстроить защиту двигателя от образования кислот и коррозионного износа.

Что ни говори, а все же определенная степень доверия к южнокорейским машинам и автокомпонентам у нас присутствует. Поэтому стоит упомянуть моторные масла еще одного представителя этой страны, которые официально поставляются в Россию. Масла бренда ZENQ производятся компанией SUNGBO, основанной в 1988 году и специализирующейся на разработке и производстве смазочных материалов и других технических жидкостей для внутреннего рынка Южной Кореи и на экспорт.

Продукция сертифицирована по международным стандартам, производитель запатентовал собственную технологию блендинга «TRI-SYN-TECH» и использует современные пакеты присадок ведущих мировых производителей INFENIUM (Великобритания) и LUBRIZOL (CША).

Фото производителя

По такой технологии производятся полностью синтетические масла ZENQ ONE EURO 5W-30, рекомендованные даже для конструктивно сложных движков европейских премиальных автомобилей. Помимо соответствия классификациям API SN/CF, ACEA C2/C3, MB 229.31, MB 229.51; Renault RN 17/070/ 0710; BMW Longlife-04; GM Dexos 2; VW 505.00, 505.01, имеет официальное одобрение MB Approval 229.52.

Высокий индекс вязкости указывает на стабильность масла в широком диапазоне температур, что характерно для синтетики на основе ПАО. Масло позволяет минимизировать износ двигателя, повышает эффективность использования топлива и сохраняет чистоту внутри двигателя в течение длительного времени.

Из современных отечественных разработчиков, мы решили отметить также компанию WinSteel, чье предприятие с собственным производством и лабораторией работает в Санкт-Петербурге. Производство полностью соответствует требованиям ГОСТ, API, ACEA, ILSAC, а компания сама разрабатывает рецептуры под конкретные типы двигателей, режимы работы и требования эксплуатации, наработав серьезный опыт контрактного производства смазочных материалов для других брендов и под самые разные задачи.

Все это позволяет компании создавать и собственные моторные масла необходимого качества. Для активной летней эксплуатации в условиях российских дорог можно, в частности, рекомендовать синтетическое всесезонное моторное масло WinSteel 5W-40 SN/CF A3/B4.

Фото производителя

Оно предназначено для атмосферных и турбированных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и малотоннажной грузовой техники, в том числе оснащённой системами нейтрализации отработавших газов. В составе масла высококачественное базовое сырье и импортные присадки, благодаря чему оно помогает предотвращать образование и накопление отложений на поверхностях системы смазки и в маслоканалах, минимизировать трение и обеспечивать необходимый уровень противоизносной защиты. Может использоваться как для новых, так и для поездивших моторов с большим пробегом.

В этот раз, пожалуй, ограничимся этой шестеркой производителей, хотя, как написано выше, предложение на рынке моторных масел позволяет выбрать подходящее масло для любого автомобиля. Несмотря на сложные производственные и экономические условия, отечественные предприятия и предприниматели сумели победить дефицит и насытить предложение самыми разными продуктами, позволяющими обслуживать машину качественно с любым состоянием бюджета.

Сегодня, в июне 2026 года, на полках автомагазинов найдется добротное масло и обладателю нового автомобиля, и владельцу подержанного. Нужно только разобраться в своих потребностях и задачах, вдумчиво изучить предложение и сделать свой выбор. Непростая задачка, но вполне решаемая. Заметим, гораздо более приятная и безопасная в реализации, чем двумя-тремя годами ранее.