4 способа узнать, не скручен ли пробег автомобиля

Внешний вид

Имеет смысл уделить должное внимание внешнему виду автомобиля. Хотя продавец, потратившийся на химчистку и ремонт некоторых деталей интерьера, наверняка «подшаманит» и облик машины. На то, что перед вами конь, которого безжалостно гоняли и в хвост, и в гриву, намекнут помутневшие фары, сколы на бампере и капоте, а также ржавчина на днище — не забудьте заглянуть под авто, когда его поднимут на подъемнике в ходе диагностики.

Компьютерная проверка

Приехав в автосервис, попросите мастера провести расширенную электронную диагностику, включающую в себя не только стандартное считывание ошибок, но и просмотр информации, которая хранится в блоках управления различных систем. Если продавец, скручивая пробег, сэкономил и «освежил» лишь одометр, эти самые блоки сдадут его с потрохами. Стоит, правда, учитывать, что опытные деятели таких промахов не допускают. Когда вы имеете дело с профи, оболванившим уже не одного покупателя, этот фокус не пройдет.

Сервисная книжка

При прохождении технического обслуживания консультанты дилерских центров всегда проставляют в сервисную книжку актуальный пробег. Конечно, документ можно подделать, «потерять». Или — еще один способ — выставить на одометре число, не сильно превышающее то, что было на последнем ТО. В общем, бумагам верить — себе дороже. Куда эффективнее будет пообщаться с работникам сервиса, где обслуживался автомобиль. По идее, сотрудники не имеют права раскрывать потенциальным покупателям какие-либо данные. Но, быть может, вы сумеете с ними договориться…