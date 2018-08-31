4 способа узнать, не скручен ли пробег автомобиля

Фото: www.xbuy.info
В наши дни, конечно, можно отыскать на вторичке машину с честным пробегом и добросовестным продавцом, но это такая же редкость, как мохноногий сыч, занесенный в Красную книгу. Как при покупке подержанного транспорта обезопасить себя от красиво упакованного автобарахла и аферистов, подстерегающих чуть ли не в каждом объявлении, подскажет портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Многие мечтают пересесть с осточертевшего метро на собственный автомобиль. Однако далеко не все из тех, кто захлебывается слюной даже при виде бюджетного KIA Rio, могут позволить себе такую покупку. Новые автомобили — это дорого, а подержанные — рискованно, но подешевле. И потому совершенно не удивительно, что в эпоху экономических трудностей, когда рубль стремится к плинтусу, а цены на товары — к потолку, россияне несутся на вторичный рынок.

И кого же там можно встретить? По большей части — сказочников. Причем не важно, обратится покупатель к официальным дилерам, крупным автосалонам или сайту с объявлениями — обмануть пытаются везде. Прежде, чем потребитель находит таки свою вожделенную машину, он выслушивает тысячу и одну историю о десятилетних «ласточках» с пробегом в 30 000 километров, которые «использовались исключительно по четвергам», «перевозили своих хозяев только во дворе дома» и вообще были «седьмым авто в семье».

Фото: nol.hu

Скрученные пробеги — явление на вторичке крайне распространенное. А манипуляции с одометром и электронными блоками автомобилей — весьма прибыльный бизнес. Не просто сбагрить машину, сошедшую с конвейера в прошлом десятилетии. Но небольшая цифра на табло и презентабельный внешний вид творят чудеса: доверчивые покупатели «клюют» на легенду о «почти новом» автомобиле, обогащая мошенника-продавца. Так как же не попасться на их крючок? Как вывести торговца на чистую воду?

Внутреннее убранство

Если одометру вы не доверяете (что правильно), приглядитесь к салону автомобиля — его рулевому колесу, рычагам коробки передач и стояночного тормоза, накладкам на педали, сиденьям, подлокотникам. Внимательно осмотрите интерьер на предмет потертостей, выцветания, каких-либо мелких дефектов. Сильно поврежденные материалы свидетельствуют о богатой истории машины, насчитывающей ни одну сотню километров. На нее же укажет подозрительно «новый» салон, вылизанный до блеска.

Фото: diepresse.com

Внешний вид

Имеет смысл уделить должное внимание внешнему виду автомобиля. Хотя продавец, потратившийся на химчистку и ремонт некоторых деталей интерьера, наверняка «подшаманит» и облик машины. На то, что перед вами конь, которого безжалостно гоняли и в хвост, и в гриву, намекнут помутневшие фары, сколы на бампере и капоте, а также ржавчина на днище — не забудьте заглянуть под авто, когда его поднимут на подъемнике в ходе диагностики.

Компьютерная проверка

Приехав в автосервис, попросите мастера провести расширенную электронную диагностику, включающую в себя не только стандартное считывание ошибок, но и просмотр информации, которая хранится в блоках управления различных систем. Если продавец, скручивая пробег, сэкономил и «освежил» лишь одометр, эти самые блоки сдадут его с потрохами. Стоит, правда, учитывать, что опытные деятели таких промахов не допускают. Когда вы имеете дело с профи, оболванившим уже не одного покупателя, этот фокус не пройдет.

Сервисная книжка

При прохождении технического обслуживания консультанты дилерских центров всегда проставляют в сервисную книжку актуальный пробег. Конечно, документ можно подделать, «потерять». Или — еще один способ — выставить на одометре число, не сильно превышающее то, что было на последнем ТО. В общем, бумагам верить — себе дороже. Куда эффективнее будет пообщаться с работникам сервиса, где обслуживался автомобиль. По идее, сотрудники не имеют права раскрывать потенциальным покупателям какие-либо данные. Но, быть может, вы сумеете с ними договориться…

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1 сентября 2018
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