4 способа узнать, не скручен ли пробег автомобиля

Многие мечтают пересесть с осточертевшего метро на собственный автомобиль. Однако далеко не все из тех, кто захлебывается слюной даже при виде бюджетного KIA Rio, могут позволить себе такую покупку. Новые автомобили — это дорого, а подержанные — рискованно, но подешевле. И потому совершенно не удивительно, что в эпоху экономических трудностей, когда рубль стремится к плинтусу, а цены на товары — к потолку, россияне несутся на вторичный рынок.
И кого же там можно встретить? По большей части — сказочников. Причем не важно, обратится покупатель к официальным дилерам, крупным автосалонам или сайту с объявлениями — обмануть пытаются везде. Прежде, чем потребитель находит таки свою вожделенную машину, он выслушивает тысячу и одну историю о десятилетних «ласточках» с пробегом в 30 000 километров, которые «использовались исключительно по четвергам», «перевозили своих хозяев только во дворе дома» и вообще были «седьмым авто в семье».