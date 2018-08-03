Круговой обзор: тест видеорегистратора Playme Netton

Забегая вперед, скажу сразу: он, порадовав отменным качеством съемки, решил и все неудобства езды задним ходом в забитых машинами дворах. Дело в том, что Playme Netton не просто видеорегистратор, а — внимание! — двухканальный регистратор.

Иначе говоря, производитель менее чем за 6000 рублей предлагает водителю сразу две камеры: одна устанавливается на лобовое стекло, вторая — на заднее (или крепится в районе госномера транспортного средства). В итоге мы имеем возможность контролировать и протоколировать для ГИБДД, суда, страховых компаний не только то, что происходит с машиной по ходу движения, но и все происходящее сзади.

Более того, если чуть поработать руками и интегрировать гаджет с электрикой автомобиля (проводок для этого имеется в комплекте поставки), на дисплей регистратора при включении задней передачи будет выводится картинка творящегося за кормой, что значительно упрощает процесс парковки в городских условиях.