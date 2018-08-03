Круговой обзор: тест видеорегистратора Playme Netton

Всем хороша моя подержанная иномарка, кроме, пожалуй, одного — в этой версии машины 2013 года выпуска производитель не предусмотрел не то, что камеры заднего вида, но даже парктроника. Что поделаешь — это сегодня многие бюджетники могут похвастать подобными опциями водительского комфорта, а пять лет назад они были уделом премиального сегмента. Понятно, что особенно по этому поводу я не напрягался, хотя в условиях мегаполиса, паркуясь в любую щелочку впритирку к другим авто, нет-нет, да и подумывал об установке парктроника. И, наверное, пошел на эти необязательные траты, если бы порталу «АвтоВзгляд» не предложили взять на тест видеорегистратор Playme Netton.
Забегая вперед, скажу сразу: он, порадовав отменным качеством съемки, решил и все неудобства езды задним ходом в забитых машинами дворах. Дело в том, что Playme Netton не просто видеорегистратор, а — внимание! — двухканальный регистратор.
Иначе говоря, производитель менее чем за 6000 рублей предлагает водителю сразу две камеры: одна устанавливается на лобовое стекло, вторая — на заднее (или крепится в районе госномера транспортного средства). В итоге мы имеем возможность контролировать и протоколировать для ГИБДД, суда, страховых компаний не только то, что происходит с машиной по ходу движения, но и все происходящее сзади.
Более того, если чуть поработать руками и интегрировать гаджет с электрикой автомобиля (проводок для этого имеется в комплекте поставки), на дисплей регистратора при включении задней передачи будет выводится картинка творящегося за кормой, что значительно упрощает процесс парковки в городских условиях.
При обычной же езде видео «за багажником» будет демонстрироваться — по выбору водителя — или небольшой, но прекрасно читаемой картинкой в верхнем правом углу дисплея, или занимать его половину, или полностью весь экран (либо ее вообще можно не выводить, хотя «кино» при этом будет продолжать сниматься).
Провод, ведущий к камере заднего вида, будет, разумеется, мешать и передним седокам, и задним пассажирам, поэтому его лучше сразу прятать под обшивку. И раз уж придется это делать, заодно скройте там же и главный кабель, соединяющий девайс с прикуривателем.
Теперь что касается собственно съемки двумя объективами. Она, как ни странно, для весьма недорогого устройства практически безупречна. Впрочем, это объясняется богатым опытом корейского производителя в создании видеорегистраторов и других электронных помощников автовладельца. «Фронт» фиксируется в формате Full HD с максимальным разрешением 1920 на 1080 пикселей, «бэксайд» — 1280 на 720.
Благодаря наличию в Playme Netton продвинутого графического сенсора от Sony, номера впереди идущих авто легко читаются на расстоянии 10—15 метров. Да и угол обзора радует — 145 градусов у основной камеры и 70 — у дополнительной.
Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что этот бюджетник вооружен и функцией WRD. Для тех, кто не знает или забыл напомню, что благодаря ей устройство всегда выдает качественную картинку, несмотря на переизбыток света или, наоборот — его недостаток.
Видеорегистраторы без WRD, снимая, например, в яркий солнечный день навстречу солнцу, дают «засвеченную», плохо читаемую картинку, А ночью, особенно на дорогах с плохим или вовсе отсутствующим освещением — преподносят своему владельцу такой «черный квадрат», что Малевич отдыхает.
Технология же WRD позволяет вести съемку, одновременно делая два кадра с разной выдержкой — минимальной, чтобы яркий свет не засветил картинку, и максимальной, дающий возможность разглядеть и черную кошку в темной комнате. Затем эти кадры совмещаются, сохраняя лучшее из исходников и убирая худшие их проявления.
И если добавить сюда умение устройства контролировать выезд из полосы движения, то можно было бы сказать, что лучшего предложения на рынке сегодня и нет. Однако и этот весьма продвинутый, несмотря на приемлемую цену гаджет, не без недостатков, вытекающих, правда, из достоинств.
Playme Netton, к радости пользователя, не перегружен органами управления. Его настройки происходят посредством всего четырех кнопок. Но вот незадача: они расположены на его нижней грани — то есть не видны. И хотя под дисплеем нанесены значки, поясняющие, за что и какая кнопка отвечает, работать с ними все-равно приходится на ощупь.
Хотя если учесть, что видеорегистратор, по большому счету, настраивается только один раз, на этот эргономический «просчетец» вполне можно закрыть глаза. Тем более, что и настраивать тут особо нечего — разрешение съемки, условия вывода на экран записи с двух камер, длительность роликов, функция WDR, штамп, режим парковки, звук. Все это, как и в других девайсах от Playme, делается интуитивно. И, опять же, не забываем про стоимость аппарата.
И, наверное, стоит сказать несколько слов об эстетическом восприятии новинки. Ее экстерьер лаконичен и даже прост. Однако качество используемых материалов и удачное комбинирование «стали» и мягкого пластика придают видеорегистратору определенный шарм. А если по-простому, то он выглядит не на свои деньги, а гораздо дороже…