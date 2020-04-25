Как в России продают якобы утилизированные автомобили

Уже сейчас, как рассказали порталу «АвтоВзгляд» эксперты сервиса проверки автомобилей avtocod.ru, 5% автомобилей, выставленных на продажу на вторичном рынке, находятся в утилизации. При этом чаще всего утилизированными оказываются автомобили старше десяти лет. Статистика показала, что в 90% случаях вместе с утилизацией эти машины имеют и другие проблемы: ограничения ГИБДД, скрученные пробеги, ДТП и расчеты ремонтных работ. Но как якобы утилизированные автомобили продолжают ездить по дорогам и как их продают на вторичном рынке?
Как появляются машины-призраки
До 2020 года при снятии автомобиля с учета для утилизации владелец мог сделать отметку в заявлении о том, что самостоятельно перегонит машину на переработку. Также он мог не сдать ПТС, написав объяснительную записку, что, типа, потерял документ. А далее гражданин мог и вовсе передумать утилизировать свою «ласточку». В итоге по документам машина числится утилизированной, а на деле — жива-живехонька.
С 2020 года действует другое правило: снять автомобиль с учета в ГИБДД и сдать документы можно только после предъявления справки об утилизации. Но поскольку новые правила только вступили в силу, покупателей б/у автомобилей вполне могут наткнуться на утилизированную машину.
Как утиль попадает вторичку
По закону утилизированный автомобиль не может быть участником дорожного движения, как и не может быть поставлен на учет в ГИБДД. Но недобросовестных продавцов этот факт не смущает. Они без зазрения совести продают несуществующую по документам машину и исчезают. Новый покупатель не будет знать о статусе своего приобретения до первой встречи с придорожной полицией.
Иногда возрождению утилизированного автомобиля из пепла способствуют сотрудники компаний, принимающих автохлам, в том числе по госпрограммам. Последние, в частности, предполагают, что собственник обращается в аккредитованную Минпромторгом организацию, сдает автомобиль в утиль и получает скидку на покупку нового автомобиля. В разгар госутилизации «предприимчивые» работники продают авто и данные собственника за небольшие деньги. В этом случае покупатель может легко изготовить «липовую» доверенность от имени бывшего владельца. Этот документ позволяет ездить до первой серьезной проверки с пробивкой номеров (на сельских дорогах подобная процедура вообще большая редкость) или еще раз продать утилизированную машину новому владельцу. Для этих случаев имеются уже заготовленные договоры купли-продажи, подписанные продавцом, в которых имеются пустые графы для внесения данных покупателя.
Бывает, что владельцы авто и сами не догадываются, что ездят на утилизированной машине. Обычно такое происходит, если автомобиль покупался по доверенности. В этом случае старый собственник расстается с авто фактически, но остается при этом собственником юридически.
Данные о нем продолжают хранится в базе ГИБДД. Официальный владелец, устав платить штрафы и налоги нового хозяина авто, пишет заявление в ГИБДД об утилизации. При снятии с гаишного учета не требуется показывать автомобиль для сверки номеров: требуется предъявить паспорт, а также сдать ПТС, в котором ставится отметка об утилизации, свидетельство о регистрации и регистрационные знаки. Автомобиль снимается с учета, и после этого прекращает свое юридическое существование. Однако транспортное средство продолжает колесить по дорогам страны с прежним госномером.
Узнать в лицо
Проверить автомобиль «на утилизацию» довольно легко по базе ГИБДД или с помощью онлайн-сервисов, которые покажут полную историю т/с вплоть до залогов, расчетов ремонтных работ, пробегов и истории объявлений.
- Да, утилизированный автомобиль — не самая частая проблема на вторичном рынке, но довольно досадная для покупателя, который попался на удочку недобросовестного продавца. В наш сервис обращался молодой человек, который хотел купить машину у перекупщика. Его заинтересовала низкая цена и довольно хорошее состояние автомобиля. Однако он поступил предусмотрительно и вовремя проверил историю машины. Она оказалась утилизированной. Выяснилось, что машину купил перекупщик и не стал регистрировать на себя. Прежнему владельцу стали приходить штрафы и он отправил машину в утилизацию, — комментирует ситуацию по просьбе портала «АвтоВзгляд» специалист по связям с общественностью ресурса avtocod.ru Анастасия Кухлевская, — Обычно проблемы с документами раскрываются, когда утилизированный автомобиль становится участником ДТП. Все бы ничего — такого хлама на российских дорогах пруд пруди, но в базе ГИБДД значится, что машина давно ушла на покой. Нет машины — нет документов. А без документов для авто один путь — на штрафстоянку…
Реанимировать «усопшего»
Если вам не повезло, и вы купили автомобиль, списанный в утиль, то не спешите расстраиваться. Ваше дело не безнадежное, хотя побегать придется. Как восстановить регистрацию утилизированного авто рассказывает юрист Кирилл Савченко:
- Для того, чтобы сданный на утилизацию автомобиль, вновь стал участником дорожного движения, не обязательно создавать автомобиль-двойник, или перебивать VIN-номера двигателей и кузова, как это делают многие наши соотечественники. Существует легальная возможность поставить на учет официально утилизированный автомобиль.
Для этого необходимо найти прежнего владельца машины, сдавшего ее в утиль, и попросить его написать заявление о возобновлении регистрации ТС в ГИБДД. В заявлении нужно указать все характеристики авто и приложить документы на машину. После чего необходимо предъявить списанную «старушку» инспекторам. После проверки и положительного ответа инспекции вы получите новые документы на свой автомобиль.
Однако если хозяин автомобиль не найден, ваши действия будут другими: необходимо обратиться в суд с исковым заявлением о признании за вами права на машину. Свидетели и необходимые доказательства помогут доказать вам свою правоту.