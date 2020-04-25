Как в России продают якобы утилизированные автомобили

Уже сейчас, как рассказали порталу «АвтоВзгляд» эксперты сервиса проверки автомобилей avtocod.ru, 5% автомобилей, выставленных на продажу на вторичном рынке, находятся в утилизации. При этом чаще всего утилизированными оказываются автомобили старше десяти лет. Статистика показала, что в 90% случаях вместе с утилизацией эти машины имеют и другие проблемы: ограничения ГИБДД, скрученные пробеги, ДТП и расчеты ремонтных работ. Но как якобы утилизированные автомобили продолжают ездить по дорогам и как их продают на вторичном рынке?

Как появляются машины-призраки

До 2020 года при снятии автомобиля с учета для утилизации владелец мог сделать отметку в заявлении о том, что самостоятельно перегонит машину на переработку. Также он мог не сдать ПТС, написав объяснительную записку, что, типа, потерял документ. А далее гражданин мог и вовсе передумать утилизировать свою «ласточку». В итоге по документам машина числится утилизированной, а на деле — жива-живехонька.

С 2020 года действует другое правило: снять автомобиль с учета в ГИБДД и сдать документы можно только после предъявления справки об утилизации. Но поскольку новые правила только вступили в силу, покупателей б/у автомобилей вполне могут наткнуться на утилизированную машину.