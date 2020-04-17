Зачем некоторые водители держат в автомобиле разбитый телефон или планшет

Зачем же ушлые автолюбители постоянно возят с собой нерабочие гаджеты, например, с поврежденными экранами? Возможно, для того, чтобы предъявить сотруднику ГИБДД, остановившему водителя за разговоры по телефону без гарнитуры. Мол, как же я мог пользоваться устройством, если оно сломано.
Но, скорее всего, здесь цель совсем иная. Такой нечистый на руку автомобилист хочет обмануть страховую компанию. Правда, чтобы провернуть эту схему, должны сойтись сразу несколько малоприятных, в том числе и для обманщика, факторов.
Потенциальный мошенник воспользуется разбитым смартфоном, если вдруг попадет в ДТП, оказавшись при этом потерпевшим. При оформлении протокола он укажет также и поврежденное устройство, как будто бы и оно пострадало в результате аварии.
И тогда, с большой долей вероятности, наш «герой» получит компенсацию по ОСАГО от сраховщика виновника инцидента. Главное, чтобы это попорченное имущество попало в извещение для страховой компании. Правда, к смартфону или планшету придется приложить реквизиты документа, подтверждающего право собственности.
Почему-то мало кто знает, но «автогражданка» покрывает и другие имущественные ущербы, помимо разбитого транспорта. Например, личные вещи пострадавшего, а также поврежденные в аварии дома, заборы, объекты инфраструктуры и прочие конструкции. Даже если при столкновении пострадало животное, то его хозяин тоже может рассчитывать на выплату.
Но в любом случае, имущественная компенсация суммарно не превысит максимальную страховую выплату на одного пострадавшего. Напомним, что по статье 7 Федерального закона 40-ФЗ сейчас она составляет 400 000 рублей. За урон здоровью максимум — 500 000 рублей.
В страховых компаниях подтверждают, что, судя по всему, такая схема существует. Но прямые доказательства мошенничества в этом случае добыть довольно сложно. К тому же, подобные махинации никак нельзя назвать массовыми.
Конечно, каждый сам решает, с чистой совестью жить или нет. А люди, столкнувшиеся с недобросовестными страховщиками, вообще могут не посчитать это за обман, а лишь за возможность получить на ремонт разбитого авто немного больше. Но вот в ДТП желательно не попадать вовсе.