Зачем некоторые водители держат в автомобиле разбитый телефон или планшет

Потенциальный мошенник воспользуется разбитым смартфоном, если вдруг попадет в ДТП, оказавшись при этом потерпевшим. При оформлении протокола он укажет также и поврежденное устройство, как будто бы и оно пострадало в результате аварии.

И тогда, с большой долей вероятности, наш «герой» получит компенсацию по ОСАГО от сраховщика виновника инцидента. Главное, чтобы это попорченное имущество попало в извещение для страховой компании. Правда, к смартфону или планшету придется приложить реквизиты документа, подтверждающего право собственности.

Почему-то мало кто знает, но «автогражданка» покрывает и другие имущественные ущербы, помимо разбитого транспорта. Например, личные вещи пострадавшего, а также поврежденные в аварии дома, заборы, объекты инфраструктуры и прочие конструкции. Даже если при столкновении пострадало животное, то его хозяин тоже может рассчитывать на выплату.