Сдаем машину в ломбард: как не остаться без денег и без авто

К достоинствам автоломбардов можно отнести минимальный срок рассмотрения заявки и небольшой набор необходимых бумаг — фактически необходимы лишь документы, подтверждающие личность и права собственности на предмет залога — то есть автомобиль. При этом нет нужды в поручителях или справках о доходах, не требуется кредитная история. Выдача займа происходит в день подачи заявки, а его размер доходит до 90% от рыночной стоимости машины. При желании само транспортное средство может остается у владельца. В этом случае заемщик в качестве залога оставляет только ПТС, хотя сумма, на которую он может рассчитывать, несколько уменьшается. В общем, плюсы понятны. А что насчет рисков?
Целью ломбарда является получение прибыли, и основных источников для этого три. Во-первых, это проценты, которые выплачиваются клиентами по выданным займам. Во-вторых, штрафы и пени, которыми облагаются просрочившие платежи заемщики. И в-третьих, выручка от реализации автомобилей, владельцы которых не смогли выплатить долг. Зная это, уже можно более осознанно подходить к оценке рисков. Но лучше все-таки заранее знать, с какими подводными камнями придется столкнуться в процессе взаимодействия с автоломбардом.
Скрытые условия
Очень часто люди, обратившиеся в ломбарды, жалуются на многостраничные договоры с весьма казуистическими формулировками и различными пунктами, набранными мелким шрифтом. В них описываются условия, зачастую весьма сильно отличающиеся от декларируемых устно — при общении с представителями ломбарда. Может оказаться, что реальные проценты по займу, замаскированные в этих пунктах о всяких комиссиях и дополнительных платах, достигают десятков в месяц. Например, заем выдается на месяц и затем ежемесячно продлевается. При этом за пролонгации заемщик платит до 10% от суммы займа сверх процентов.
Оформление залога без соответствующего договора
Некоторые ломбарды предлагают вместо договора залога, оформляемого в виде залогового билета, подписать договор купли-продажи или договор «возвратного лизинга», либо выписать генеральную доверенность с правом продажи. У такого оформления сделки есть как определенные плюсы, так и существенные минусы. Главное — подписав подобную бумажку, заемщик добровольно лишается права собственности на автомобиль, и тот может быть продан на вторичном рынке буквально через день просрочки.
В то же время, договор обратного лизинга не надо нигде регистрировать, значит можно сэкономить на налогах и предложить заемщику более выгодные условия. Так что, соглашаться на такие условия можно только с ломбардами, с которыми вы ранее взаимодействовали и полностью осознавая риски потерять автомобиль.
– При оформлении договора залога, в нем указываются марка, модель, госномер, VIN, год выпуска и оценочная стоимость передаваемого в залог автомобиля, а также серия, номер и даты выдачи свидетельства о регистрации и ПТС, — рассказывает СЕО онлайн-сервиса Zalogoff по подбору автоломбардов Сергей Земелькин. — Кроме того, в договоре должны быть перечислены условия займа: сумма, размер процентной ставки, сроки внесения платежей, способы оплаты, возможность досрочного погашения, санкции, применяемые за просрочку выплат и другие условия. В случае договора залога, при просрочке ломбард не может сразу же продать автомобиль, по закону на выкуп залога предоставляется 30 дней…
Штрафы за просроченные платежи и срок погашения
В случае, если автоломбард ведет дела не очень честно, стоимость займа может оказаться значительно выше объявленной из-за различных штрафных санкций, неустоек и пени. Чтобы не нарваться на подобные неприятности, надо внимательно изучать прописанные в договоре займа сроки оплаты и способы внесения платежей. Например, «ежемесячные» проценты могут начисляться за 28 дней, а не за календарный месяц. Сроки внесения платежей также могут отличаться в меньшую сторону от озвученного «каждый месяц».
Особое внимание надо обратить на способ погашения. Порой договор предусматривает только внесение наличных. При этом касса в ломбарде может не работать под различными предлогами. То есть намеренно создаются условия для просрочки платежей и начисления штрафов. Единственный вариант избежать поборов — внимательно читать и обсуждать все условия договора.
Заниженная оценка стоимости автомобиля
Сумма предоставляемого займа может быть значительно ниже рыночной стоимости автомобиля. Чаще всего в этом случае ломбард будет заинтересован в том, чтобы заемщик не успел вовремя погасить кредит, и машина была реализована ломбардом с большой для него прибылью. Способы организации просрочки аналогичны тем, что используются для взимания неустоек.
Использование залогового автомобиля без ведома владельца
Если в залог передается сам автомобиль, а не ПТС, то следует быть особенно внимательным, так как недобросовестные компании вместо того, чтобы поставить его на стоянку, могут пользоваться им по своему усмотрению или вовсе сдавать в аренду. Чтобы не допустить такое, следует для начала осмотреть площадку, на которой хранятся транспортные средства, находящиеся в залоге, а при передаче автомобиля составить акт осмотра, в котором зафиксировать пробег и состояние машины. Стоит также сфотографировать и затем опечатать машину на время ее нахождения на стоянке.
Подводя итог, можно констатировать, что несмотря на определенную рискованность получения займа под залог автомобиля, пользоваться услугами автоломбардов можно. Ведь те ломбарды, которые выдают деньги и получают прибыль от процентов, заинтересованы в первую очередь в том, чтобы клиент возвратил средства. Главное при этом соблюдать разумные меры предосторожности и вникать во все условия подписываемых договоров.