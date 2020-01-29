Сдаем машину в ломбард: как не остаться без денег и без авто

К достоинствам автоломбардов можно отнести минимальный срок рассмотрения заявки и небольшой набор необходимых бумаг — фактически необходимы лишь документы, подтверждающие личность и права собственности на предмет залога — то есть автомобиль. При этом нет нужды в поручителях или справках о доходах, не требуется кредитная история. Выдача займа происходит в день подачи заявки, а его размер доходит до 90% от рыночной стоимости машины. При желании само транспортное средство может остается у владельца. В этом случае заемщик в качестве залога оставляет только ПТС, хотя сумма, на которую он может рассчитывать, несколько уменьшается. В общем, плюсы понятны. А что насчет рисков?

Целью ломбарда является получение прибыли, и основных источников для этого три. Во-первых, это проценты, которые выплачиваются клиентами по выданным займам. Во-вторых, штрафы и пени, которыми облагаются просрочившие платежи заемщики. И в-третьих, выручка от реализации автомобилей, владельцы которых не смогли выплатить долг. Зная это, уже можно более осознанно подходить к оценке рисков. Но лучше все-таки заранее знать, с какими подводными камнями придется столкнуться в процессе взаимодействия с автоломбардом.

Скрытые условия

Очень часто люди, обратившиеся в ломбарды, жалуются на многостраничные договоры с весьма казуистическими формулировками и различными пунктами, набранными мелким шрифтом. В них описываются условия, зачастую весьма сильно отличающиеся от декларируемых устно — при общении с представителями ломбарда. Может оказаться, что реальные проценты по займу, замаскированные в этих пунктах о всяких комиссиях и дополнительных платах, достигают десятков в месяц. Например, заем выдается на месяц и затем ежемесячно продлевается. При этом за пролонгации заемщик платит до 10% от суммы займа сверх процентов.